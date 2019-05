Koliko ste praznovjerni i zašto: Uznemiruju li vas crne mačke?

Teško je dokazati je li nam zavrtanje dugmeta kad vidimo dimnjačara doista donijelo sreću, ili bi nam se, da to nismo napravili, dogodilo nešto loše.

Također je nedokazivo koje smo i kakvo zlo otjerali od sebe kad smo, govoreći o nečemu lijepom i dobrom, odmah triput kucnuli o drvo, i tako spriječili da nam zli duhovi sve pokvare. Upravo je ta nedokazivost glavni argument i praznovjernima, koji je tumače kao postojanje nekih nevidljivih sila iza razumljivog svijeta.

Uzrok tako duboke ukorijenjenosti praznovjerja je nesigurnost u vlastite snage pri sudaru s nepostojanošću životnih pojava i odnosa, pa se često tumači i kao vrsta psihološke pomoći. Kad se ustrajno držimo nekih praznovjernih rituala, čak i ako smo svjesni njihove ispraznosti, mislimo da će nam pomoći. Stoga kad nađete četverolisnu djetelinu slobodno se razveselite, jer, ako i ne donese dobitak na lutriji ili ljubav života, našli ste nešto rijetko, što je već sreća samo po sebi.

Ako ti treperi (‘igra’) desno oko, plakat ćeš i čeka te svađa, ako se radi o lijevom, radovat ćeš se, moguće i uspjehu u poslu. Slično je i kad svrbe dlanovi: ako je u pitanju lijevi, dobit ćeš novce, dok svrab desnog dlana znači da bi te novac mogao napustiti. To donekle možeš ublažiti ako desni dlan odmah protrljaš o deblo drveta u prirodi, što možda neće potpuno otkloniti financijski gubitak, ali bi moglo donijeti sreću, tvrde stari ljudi.

Također, ako ti zvoni u uhu, stižu vijesti, ili te netko ogovara. Zvonjava u lijevom uhu podrazumijeva dobre vijesti, dok je ogovaranje stvar desnog i ako ga želite prekinuti, treba se povući za uho. No uho je zgodno i za provjerite odnose li se vijesti zbog kojih vam zvoni na vas, ili na nekog drugog: ako osobu u vašoj blizini zapitate u kom vam uhu zvoni, i ona pogodi, ta osoba može očekivati vijest. Ako ne pogodi, vijesti stižu vama.

Psihologinja Mirjana Krizmanić dodaje kako praznovjerja uvijek imaju i neku funkciju.

- Ona nam jednostavno daju osjećaj kontrole nad situacijama i događajima nad kojima inače nemamo kontrolu i pomažu nam da se osjećamo sigurnije. Ta su vjerovanja mogla biti poticaj da čovjek povjeruje da sam sebi može pomoći ako nešto učini, na primjer ako triput pljune preko lijevog lakta nakon što mu je preko puta prešla crna mačka, vjerujući da će to otkloniti nesreću ili preokrenuti okolnosti u njegovu korist, pojašnjava. To vjerovanje seže u srednji vijek, kada se vjerovalo u vještice i njihovu moć da se pretvore u crnu mačku, pa bi crna mačka na putu značila da vam vještica prelazi put. No nije svuda tako: u Japanu i dalje vjeruju da im crne mačke na putu donose sreću. Kada izgovorite nešto lijepo, pogotovo ako je riječ o nekom očekivanju, treba kucnuti o drvo tri puta, kako ne biste urekli. Pljuje se i kuca po tri puta vjerojatno zato što se taj broj smatra svetim, odnosno povezuje sa Svetim Trojstvom, pa se smatralo da sve što radimo triput može pomoći.

1. Imate li poseban predmet ili odjeću koji vam donose sreću. Ili možda posjedujete nešto drugo što smatrate sretnim?

a) Imam više od jednog predmeta koje smatram sretnima.

b) Da, Imam jedan takav predmet.

c) Ne.

2. Vjerujete li u duhove?

a) Da.

b) Ne.

c) Možda.

3. Noć prije interkontinentalnog leta sanjate kako se ruši avion u plamenu. Što ćete učiniti?

a) Otkazat ću let.

b) Probudit ću se potresen, ali ću otići na let.

c) Nasmijat ću se na to.

4. Uznemiruju li vas crne mačke, ljestve, slomljena ogledala i druga stereotipna vjerovanja?

a) Da. Ne mogu si pomoći.

b) Ponekad, malo.

c) Ne, to je smiješno.

5. Uznemiruju li vas filmovi strave i oni s nadnaravnim zapletom?

a) Ah, ne mogu spavati kad ih gledam.

b) Ne više od uobičajene uznemirenosti dok ih gledam.

c) To je glupo.

6. Čitate li horoskope u novinama?

a) Da. Daje dobre savjete.

b) Samo iz zabave, ali ponekad me prestraše.

c) Dobri su za šalu i zabavu.

7. Vjerujete li da zvijezde određuju osobnost?

a) Apsolutno.

b) Ima nešto u svemu tome.

c) Ne.

8. Imate li neki dnevni ritual da biste otjerali osjećaj nelagode?

a) Da.

b) Da, ali mislim da to ima više veze s mojom osobnošću.

c) Ne.

9. Osjećate li katkad da svojim mislima možete utjecati na okruženje?

a) Da.

b) Katkad mi se čini da je tako.c) Ne... barem ne izravno.

10. Kako biste se osjećali da idete s prijateljem noću na groblje?

a) Iznimno neugodno. Bojim se duhova.

b) Pomalo nelagodno... To je malo čudno, zar ne?

c) Ima pametnijih načina da provedem vrijeme.

Rješenja:

Najviše odgovora A – Jako ste praznovjerni

Vi ste praznovjerni, ali to već i sami znate jer bez nekih rituala ne možete zamisliti dan. Naše je priklanjanje uvriježenim vjerovanjima češće odraz unutarnjih nesigurnosti pri sudaru s novim situacijama nego mudrosti koja iza toga stoji. Ali ako ste posve uvjereni da vam to pomaže, i autosugestija je moćno oružje pri prevladavanju straha i nelagode. Odvažite se i odmaknite se od naučenih rituala, a najbolji način za to je otvaranje novim znanjima.

Najviše odgovora B – Umjereno ste praznovjerni

Balansirate između racionalnoga i vjerovanja koja ste preuzeli iz okruženja u kojem ste odrasli i živjeli. Svi smo ponekad zbunjeni nepredvidljivošću svijeta i pojava oko sebe da nam se čini da je bolje, makar samo za svaki slučaj, postupiti kao naša baka. No što je češće moguće vodite se racionalnim jer je ono rezultat promišljanja i iskustva, a ne neutemeljenih vjerovanja.

Najviše odgovora C – Uopće niste praznovjerni

Mnogi se od nas katkad ponašaju iracionalno, ali kod vas moć kritičkog mišljenja nikad ne ustukne pred praznovjerjem. Stabilni ste i ne date se zavesti neutemeljenim vjerovanjima i uvijek ćete način bolji način da provedete svoje vrijeme od gatanja i različitih proricanja. No nemojte ignorirati svoju intuiciju i razvijajte duhovnost.

