Koliko ste vatreni u krevetu? Ovisi o vremenu vašeg rođenja

Pronađite svoj horoskopski znak i sat u koji ste rođeni. Prvi broj (tip) odnosi se na vrstu ljubavnika po horoskopskom znaku, a broj u zagradi na tip ljubavnika po vremenu rođenja. Svaki čovjek je u seksu najčešće kombinacija ta dva broja.

Na kraju je popis svih 12 tipova i objašnjenje.

Ovan:

Od 6 h do 8 h – 1 tip (9 tip), od 8 h do 10 h – 1 tip (10 tip), od 10 h do 12 h – 1 tip (11 tip), od 12 h do 14 h – 1 tip (12 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (8 tip), od 16 h do 18 h – 1 tip (2 tip), od 18 h do 20 h – 1 tip (3 tip), od 20 h do 22 h – 1 tip (4 tip), od 22 h do 00 h – 1 tip (6 tip), od 2 h do 4 h – 1 tip (7 tip), od 4 h do 6 h – 1 tip (8 tip)

Bik:

Od 6 h do 8 h – 2 tip (10 tip), od 8 h do 10 h – 2 tip (11 tip), od 10 h do 12 h – 2 tip (12 tip), od 12 h do 14 h – 2 tip (1 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (6 tip), od 16 h do 18 h – 2 tip (3 tip), od 18 h do 20 h – 2 tip (4 tip), od 20 h do 22 h – 2 tip (5 tip), od 22 h do 00 h – 2 tip (6 tip), od 00 h do 2 h – 2 tip (7 tip),od 2 h do 4 h – 2 tip (8 tip), od 4 h do 6 h – 2 tip (9 tip)

Blizanci:

Od 6 h do 8 h – 3 tip (11 tip), od 8 h do 10 h – 3 tip (12 tip), od 10 h do 12 h – 3 tip (1 tip), od 12 h do 14 h – 3 tip (2 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 3 tip (4 tip), od 18 h do 20 h – 3 tip (5 tip), od 20 h do 22 h – 3 tip (6 tip), od 22 h do 00 h – 3 tip (7 tip), od 00 h do 2 h – 3 tip (8 tip) , od 2 h do 4 h – 3 tip (9 tip), od 4 h do 6 h – 3 tip (10 tip)

Rak:

Od 6 h do 8 h – 4 tip (12 tip), od 8 h do 10 h – 4 tip (1 tip), od 10 h do 12 h – 4 tip (2 tip), od 12 h do 14 h – 4 tip (3 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 4 tip (5 tip), od 18 h do 20 h – 4 tip (6 tip), od 20 h do 22 h – 4 tip (7 tip), od 22 h do 00 h – 4 tip (8 tip), od 00 h do 2 h – 4 tip (8 tip), od 2 h do 4 h – 4 tip (10 tip), od 4 h do 6 h – 4 tip (11 tip)

Lav:

Od 6 h do 8 h – 5 tip (1 tip), od 8 h do 10 h – 5 tip (2 tip), od 10 h do 12 h – 5 tip (3 tip), od 12 h do 14 h – 5 tip (4 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (9 tip), od 16 h do 18 h – 5 tip (6 tip), od 18 h do 20 h – 5 tip (7 tip), od 20 h do 22 h – 5 tip (8 tip), od 22 h do 00 h – 5 tip (9 tip), od 00 h do 2 h – 5 tip (10 tip), od 2 h do 4 h – 5 tip (11 tip), od 4 h do 6 h – 5 tip (12 tip)

Djevica:

Od 6 h do 8 h – 6 tip (2 tip), od 8 h do 10 h – 6 tip (3 tip), od 10 h do 12 h – 5 tip (4 tip), od 12 h do 14 h – 6 tip (5 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 6 tip (7 tip), od 18 h do 20 h – 6 tip (8 tip), od 20 h do 22 h – 6 tip (9 tip), od 22 h do 00 h – 6 tip (10 tip), od 00 h do 2 h – 6 tip (11 tip), od 2 h do 4 h – 6 tip (12 tip), od 4 h do 6 h – 6 tip (1 tip)

Vaga:

Od 6 h do 8 h – 7 tip (3 tip), od 8 h do 10 h – 7 tip (4 tip), od 10 h do 12 h – 7 tip (5 tip), od 12 h do 14 h – 7 tip (6 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (9 tip), od 16 h do 18 h – 7 tip (8 tip), od 18 h do 20 h – 7 tip (9 tip), od 20 h do 22 h – 7 tip (10 tip), od 22 h do 00 h – 7 tip (11 tip), od 00 h do 2 h – 7 tip (12 tip), od 2 h do 4 h – 7 tip (1 tip), od 4 h do 6 h – 7 tip (2 tip)

Škorpion:

Od 6 h do 8 h – 8 tip (4 tip), od 8 h do 10 h – 8 tip (5 tip), od 10 h do 12 h – 8 tip (6 tip), od 12 h do 14 h – 8 tip (7 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (12 tip), od 16 h do 18 h – 8 tip (9 tip), od 18 h do 20 h – 8 tip (10 tip), od 20 h do 22 h – 8 tip (11 tip), od 22 h do 00 h – 8 tip (12 tip), od 00 h do 2 h – 8 tip (1 tip), od 2 h do 4 h – 7 tip (2 tip), od 4 h do 6 h – 7 tip (3 tip)

Strijelac:

Od 6 h do 8 h – 9 tip (5 tip), od 8 h do 10 h – 9 tip (6 tip), od 10 h do 12 h – 9 tip (7 tip), od 12 h do 14 h – 9 tip (8 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (7 tip), od 16 h do 18 h – 9 tip (10 tip), od 18 h do 20 h – 9 tip (11 tip), od 20 h do 22 h – 9 tip (12 tip), od 22 h do 00 h – 9 tip (1 tip), od 00 h do 2 h – 9 tip (2 tip), od 2 h do 4 h – 9 tip (3 tip), od 4 h do 6 h – 9 tip (4 tip)

Jarac:

Od 6 h do 8 h – 10 tip (6 tip), od 8 h do 10 h – 10 tip (7 tip), od 10 h do 12 h – 10 tip (8 tip), od 12 h do 14 h – 10 tip (9 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (11 tip), od 16 h do 18 h – 10 tip (11 tip), od 18 h do 20 h – 10 tip (12 tip), od 20 h do 22 h – 10 tip (1 tip), od 22 h do 00 h – 10 tip (2 tip), od 00 h do 2 h – 10 tip (3 tip), od 2 h do 4 h – 10 tip (4 tip), od 4 h do 6 h – 10 tip (5 tip)

Vodenjak:

Od 6 h do 8 h – 11 tip (7 tip), od 8 h do 10 h – 11 tip (8 tip), od 10 h do 12 h – 11 tip (9 tip), od 12 h do 14 h – 11 tip (10 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (2 tip), od 16 h do 18 h – 11 tip (12 tip), od 18 h do 20 h – 11 tip (1 tip), od 20 h do 22 h – 11 tip (2 tip), od 22 h do 00 h – 11 tip (3 tip), od 00 h do 2 h – 11 tip (4 tip), od 2 h do 4 h – 11 tip (5 tip), od 4 h do 6 h – 11 tip (6 tip)

Ribe:

Od 6 h do 8 h – 12 tip (8 tip), od 8 h do 10 h – 12 tip (9 tip), od 10 h do 12 h – 12 tip (10 tip), od 12 h do 14 h – 12 tip (11 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (8 tip), od 16 h do 18 h – 12 tip (1 tip), od 18 h do 20 h – 12 tip (2 tip), od 20 h do 22 h – 12 tip (3 tip), od 22 h do 00 h – 12 tip (4 tip), od 00 h do 2 h – 12 tip (5 tip), od 2 h do 4 h – 12 tip (6 tip), od 4 h do 6 h – 12 tip (7 tip)

Objašnjenja svih 12 tipova:

1. tip

Vaš seksualni nagon je dosta agresivan, ali i promjenjiv. Iako kod vas želja za seksom može biti vrlo intenzivna i vi joj se nećete odupirati, već u sljedećem trenutku možete biti potpuno nezainteresirani za seks.

U osnovi ste vrlo strastveni te se ne može reći da ste u seksu pasivni. Vrlo dobro znate što želite i nemate problema to tražiti. Skloni ste eksperimentiranju, a u krevetu volite biti glavni.

2. tip

Vaš libido se oslanja na svih pet čula – vid, sluh, miris, dodir i okus. Uzbuđuju vas erotski prizori i ne treba vam mnogo poticaja da vizualizirate razne erotske scenarije. Seks vam je vrlo važan i smatrate ga gotovo najvažnijom ljudskom potrebom.

Volite maratonsko vođenje ljubavi, a posebno korištenje različitih seksi igrica. Ponekad imate problem sa držanjem seksualnih apetita pod kontrolom. Ipak, da bi se upustili u seks, morate biti emotivno povezani s partnerom.

3. tip

Više od svega vas uzbuđuju mentalne igrice zavođenja - riječi i pogledi. Jako vam je važno da seksualni život bude raznolik pa ste skloni uvođenju inovacija. Naime, ako toga nema, čak i seks s vrlo privlačnim partnerom može vam postati dosadan.

Obožavate kada vas netko stalno zavodi, a odlična predigra su vam vruće poruke i fotografije. Teško odolijevate seksualnim iskušenjima zbog čega vam je teško biti samo s jednim partnerom.

4. tip

Vaš libido temelji se na emocijama i niste sposobni odvojiti seks od ljubavnih osjećaja. Iako ste vrlo strastveni, vama je dovoljan jedan voljeni partner, četiri zida i mir kako biste ostvarili sve svoje snove.

Ne privlači vas istraživanje raznih fetiša i fantaziranje (to ne znači da ih nemate, već ih držite u sebi). U seksu vam je važan osjećaj sigurnosti. Očekujete puno nježnosti i poljubaca.

5. tip

Vi ste pravi seksualni tip i lako pretvarate partnera u tzv. objekt svoje požude koji je podređen vama i vašim željama. Nezasitni ste u seksu. Često precjenjujete svoje sposobnosti, ali svejedno se hvalite svojim dostignućima u krevetu.

U seksu se najbolje slažete s onima koji su mlađi od vas, dok se sa starijima ne možete potpuno opustiti. Volite pornografiju i "prljave riječi" tijekom odnosa.

6. tip

Volite seks, ali skrivate to od drugih, ne možete otvoreno otkriti svoje želje i fantazije. Nehigijena partnera je nešto što vas odbija od seksa. Inače, vrlo ste praktični i u seksu volite spontanost, ali ne i pretjerano eksperimentiranje.

Dugo vas treba nagovarati da isprobate nešto novo i vrlo vam je važno da vas partner poštuje. Ipak, kada popijete koju čašicu previše, popuštaju vam sve kočnice i postajete potpuno razuzdani.

7. tip

Vaš libido je nepredvidljiv i sklon je velikim oscilacijama, a jačina seksualne želje najviše ovisi od toga u kojoj se životnoj fazi nalazite. Tako od “celibata” možete uskakati u nimfomaniju - teško vam je održavati ravnotežu u seksualnim odnosima.

Predigra je za vas najvažniji dio seksa i jako vam je važno da ste zaljubljeni u onoga s kime imate odnos. Kvalitetu i uspješnost veze ne ocjenjujete brojem seksualnih odnosa i kvalitetom seksa.

8. tip

Imate izuzetno dominantan libido, a seksualnost vam je vrlo važna stavka u životu. Seks vas motivira, služi vam kao nagrada i način iskazivanja ljubavi. Ipak, skloni ste i seksu koji ne uključuje emocije i jako dobro znate kako da u krevetu dobijete ono što želite.

Za vas se nikako ne može reći da ste konzervativni, jer ste spremni da gotovo sve - barem probati jednom u životu. U vezi koja vas ispunjava želite seks svaki dan, a ako partner nije takav, odnosno ne želi seks svakodnevno, to vam može biti dobar razlog za prekid veze.

9. tip

Vrlo lako se seksualno uzbudite jer ste izrazito vizualni tip. U isto vrijeme možete dugo vremena biti bez seksa jer tada misli usmjeravate na druge stvari. U seksu ste romantični, ali imate veoma visoke kriterije - zbog toga zauvijek pamtite najboljeg seksualnog partnera koje ste imali u životu.

Može se dogodite da rijetko seks doživljavate i kao duhovni čin. U slučaju da vam se učini kako partner izbjegava seks, skloni ste razvijanju dubokih kompleksa i frustracija.

10. tip

Vrlo ste praktični i smatrate da je za dobar seks tehnika puno važnija od emocija. Ne može se reći da ne volite seks, već ste često vrlo racionalni i ne možete se opustiti.

Kada ste s nekim partnerom, treba proći neko vrijeme da se oslobodi vaša sputana seksualna priroda. Tada postajete nezasitan ljubavnik, ali jedino ako imate partnera koji vas motivira, koji je maštovit, preuzima inicijativu itd. U protivnom gubite interes za seks.

11. tip

U seksu ste, kao i u drugim stvarima u životu, poprilično nepredvidljivi. Uzbuđuju vas uglavnom nove i neobične situacije. Vi teško možete odoljeti tzv. zabranjenom voću – npr. seksu na javnim mjestima.

Za dobar seks trebate partnera s kojim možete otvoreno razgovarati o svim aspektima seksualnosti. Iako volite seks za jednu noć, najstrastvenije trenutke proživjet ćete s dugogodišnjim partnerom kojeg poznajete dobro kao sebe.

12. tip

Vi ste izrazito emotivni tip u seksu, pa je on za vas gotovo nezamisliv ako nema ljubavi. Čak i ako seksa nedostaje u vašem životu, prolazna iskustva neće vam donijeti zadovoljstvo već razočaranje - vi želite biti intimni s pravim partnerom, a ne nekime u prolazu.

Kada pronađete svoju srodnu dušu, tada vaše fantazije i mašta nemaju granica - postajete zabavni u krevetu i partner ne može reći da mu je bilo dosadno. Ipak, ako niste pronašli savršenog partnera, radije ćete blokirati svoj seksualni nagon i čekati pravoga, nego biti s bilo kime, prenosi Telegraf.

