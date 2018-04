Život bez seksa: 'U braku smo 6 godina, ali nismo bili intimni'

Iako se jako vole, ovaj bračni par nikada nije iskušao seks u svojoj vezi. Suprug je toliko očajan da je potražio savjet na portalu The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre.

Ovo je njegova priča, a niže je savjet koji je dobio:

Draga Deidre,

Moja supruga dobro izgleda, ima fantastičan smisao za humor i zlatno srce. Ali, seksa među nama nije bilo šest godina, otkako smo se vjenčali.

Meni je 57, a njoj 55 godina. Upoznao sam je šest mjeseci nakon što je moja prva žena preminula u nesreći na cesti. Imali smo prekrasan brak, naš seksualni život bio je fantastičan i zabavan. Shvaćam da sada puno tražim i očekujem.

Moja nova žena je sjajna i znam da sam pravi sretnik što je imam. Puno se grlimo i mazimo, ali nikada nema potpunog seksa. Rekla mi je kako će se to promijeniti, ali nikada nije. Jako je volim, ali moram priznati da me sve to jako frustrira.

Foto: Dreamstime

Savjet:

Možda je razlog psihičke prirode ili ona možda strahuje kako neće biti toliko dobra u krevetu kao prva žena?

Pobrinite se da zna kako je ona vaša sadašnjost i budućnost, a ne druga najbolja žena. Ako to ne pomogne, predlažem da zajedno posjetite seks terapeuta.

Život bez seksa je loš za zdravlje

Veći rizik od srčanog udara Seks je odličan za cirkulaciju, a samim time i za srce. Tijekom vođenja ljubavi otkucaji se sa, otprilike, 70 u minuti penju na 150. To je kao dobar trening. Neka istraživanja pokazuju da seks tri puta tjedno smanjuje rizik od srčanog udara za 50 posto.To znači da život u apstinenciji nije dobar za vaše srce.

Koža je grublja i lošije izgleda Znojenje čisti kožu, a seks pomaže da bude elastičnija i samim time izgleda mlađe. Tijekom redovitog seksa žene pojačano luče estrogen, koji je odgovoran za reakcije u tijelu koje daju sjajniju kosu i ljepšu kožu.

Foto: Dreamstime

Bolovi su jači Seks može umanjiti neke bolove čak nekoliko puta bolje od tableta. Naime, razina oksitocina u tijelu naraste u tijelu pet puta kada postižemo orgazam, a to dovodi do jakog oslobađanja endorfina - tzv. prirodnog opijata koji umanjuje bolove kod glavobolje, artritisa...

Imunitet je sve slabiji Poznato je da seks jača imunitet, a ako ga nema imunološki sustav slabi i skloniji smo raznim bolestima - tijelo se ne može kvalitetno boriti protiv bolesti kao kod redovitih intimnih odnosa.

Hormoni nisu uravnoteženi Određeni hormoni ispuštaju se tijekom i nakon seksa tako da život u apstinenciji može dovesti do nepravilne razine hormona u tijelu. U nekim slučajevima to vodi naglom debljanju ili mršavljenju. Također, to može utjecati na nagle promjene raspoloženja, nervozu...

Samopouzdanje je niže Nedostatak seksa ruši samopouzdanje, a tada se i žene i muškarci znaju zapustiti. To pak vodi lančanoj reakciji - seksa je sve manje i manje.

Može se razviti depresija Prema jednom američkom istraživanju, pojedinci mogu pasti u depresiju ako žive bez seksa, a šansa za to je čak dvostruko veća nego kod ljudi koji vode ljubav redovito.

