Prema podacima objavljenim u istraživanju Growth Charts for Croatian School Children and Secular Trends in Past Twenty Years, autorica Vesne Jureše, Vere Musil i Mirjane Kujundžić Tiljak, prosječna visina Hrvata je 180,4 centimetra, a Hrvatica 166,49 centimetara. Prosječna visina Hrvata bez obzira na spol iznosi 173,44 centimetara, što nas svrstava u iznadprosječno visoke nacije.

Koliko god to željeli, na visinu ne možemo utjecati - ona je u najvećoj mjeri određena genetikom, a hoće li netko ostvariti svoj zadani potencijal ovisi i o prehrani u razvojnim godinama.

Bez obzira na to jeste li visoki, niski ili pak spadate u ono što se naziva prosjekom - visina može itekako utjecati na nas, naš život i budućnost.

Poslovni uspjeh i bogatstvo

Visoke osobe su dominantnije, zdravije i inteligentnije te češće pobjeđuju konkurenciju na radnom mjestu, pokazalo je jedno istraživanje. Osim što više zarađuju, zbog svoje visine se češće smatraju vođama. Zbog svojih uspješnijih života, visoke osobe su češće i sretnije jer kroz život idu mnogo lakše, pokazala su neka istraživanja.

Seksualna privlačnost

Visoki muškarci su ženama privlačniji, zaključci su to mnogih istraživanja. Iako bi se moglo drukčije zaključiti rezultati su pokazali da su i više žene također privlačnije. Tome u prilog ide i činjenica da su supermodeli žene koje spadaju u kategoriju viših žena, ali kada je riječ o spojevima, muškarci radije biraju žene prosječne visine za upoznavanje. Zanimljivo je istraživanje prema kojem niži muškarci čine bolje muževe.

Seksualni život

Privlače li vas više niske ili visoke osobe? Oba spola će se vjerojatno složiti u jednome: Bolje da je muškarac viši od žene.

Odgovor je, čini se, ponudilo istraživanje koje je proveo BodyLogic MD, a rezultati mnoge neće iznenaditi: visoki ljudi imaju bolji seks. Jednako tako, ankete su pokazale kako oni u prosjeku i češće vode ljubav.

Spretnost

Zamislite svoje tijelo kao automobil. Što je veći to je tromiji, teži. Visoke osobe su podložnije ozljedama jer su, htjeli to priznati ili ne, nespretnije. Višim ženama više prijeti lom kuka nego nižim ženama.

Dugovječnost i zdravlje

Niže osobe su dugovječnije, barem ako je suditi po činjenici da je selo na Sardiniji Villagrande Strisaili poznato po tome da ima najveći broj stogodišnjaka u cijeloj Europi, a prosječna visina muškaraca u tom selu je 160 centimetara. Iako njihovoj dugovječnosti zasigurno pridonosi mediteranska prehrana i životni stil, postoje istraživanja da visoki ljudi imaju kraće telomere, DNK materijal zbog kojeg generalno kraće žive.