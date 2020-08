Kad je imala devet godina, Emerald je primijetila kako raste znatno br\u017ee od svojih prijatelja. Danas, u dobi od 32 godine, ona ima punih 193 centimetra te je zahvalna \u0161to joj je visina omogu\u0107ila manekensku karijeru.

Ima 193 cm i voli niže dečke: 'Iako imam muža, muškarci mi pišu da se žele penjati po meni'

Dok Kanađanka ima 193 centimetra, njen je suprug visok niti 160 centimetara, a činjenica da je u braku ne spriječava brojne perverznjake da joj šalju seksi poruke te imaju razne neobične zahtjeve

<p>Emerald Van Langen iz Toronta uvijek se nadala da će narasti visoka kao i njena najstarija sestra, koja mjeri 190 centimetara. Danas je ona nutricionistički savjetnik i manekenka, koja je u mladosti fascinirana svojom visinom čak izbjegavala i gazirana pića, jer je čula da mogu zaustaviti rast, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/06/woman-who-6ft-4-says-men-want-climb-prefers-shorter-partners-13092069/">Metro</a>.</p><p>Kad je imala devet godina, Emerald je primijetila kako raste znatno brže od svojih prijatelja. Danas, u dobi od 32 godine, ona ima punih 193 centimetra te je zahvalna što joj je visina omogućila manekensku karijeru.</p><p>No, kako je rasla, otkrila je i neke mane te visine - postajalo joj je sve teže naći dečka jer su svi kraj nje bili 'mali'. Na njenu sreću, oduvijek je preferirala niže partnere, a danas ima muža visokog 160 centimetara.</p><p>- Sa suprugom sam već 11 godina, a prije nego smo se upoznali, uvijek sam izlazila s nižim muškarcima, čak i onim nižim od prosjeka. Čini mi se kako više muškarce uvijek nervira što sam viša od njih. Danas sam sretna s mužem, no to ne sprječava brojne zavodnike da mi šalju neprikladne poruke, najčešće o tome kako bi se 'penjali po meni'. Neki me mole da im šaljem slike sebe kako stojim kraj vrata ili objavljujem perverzne videe. </p><p>Emerald kaže kako je njena izrazita visina očito stvar genetike i zdravog života, no da se u školi često morala 'pognuti' kako bi stala u kadar fotografije, a to često čini i danas. Naučila se na šale na svoj račun, a košarkaški treneri uvijek su je uporno zvali u svoju ekipu.</p><p>- Kupovina odjeće nekoć mi je predstavljala problem, no danas ne jer znam točno gdje mogu kupiti nešto za sebe. I vjenčanicu sam morala prepravljati da bi mi bila duža - kaže Emerald kojoj je ipak najgore iskustvo bilo razgledavanje stanova za život.</p><p>Nakon što je bila u nekoliko stanova gdje se osjećala klaustrofobično, naučila je da je najbolje odmah u startu pitati 'koliko je strop visok'.</p><p>Da njena visina doista neobično djeluje, svjedoči i činjenica kako je stranci često zaustavljaju i pitaju 'koliko je visoka'. Kaže da ju to smeta, jer je pristojnije prvo započeti razgovor, a ne se iščuđavati kao da je u cirkusu.</p><p>Ovih dana Emerald se ponajviše bavi svojom karijerom manekenke, iako je u prošlosti često znala čuti da je i 'za to previsoka'. </p>