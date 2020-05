Koliko zarađuju astronauti koji u svemiru riskiraju svoj život?

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Vaš auto zna puno toga o vama no jeste li vi znali da to može?

Osnivač SpaceX-a Elon Musk bliži se ostvarenju svojeg sna o kojem govori od 2002. godine, slanju ljudi u svemir. Komercijalna misija Demo-2 dizajnirana je kako bi pokazali NASA-i da je letjelica Crew Dragon sigurna za putnike. NASA je prestala sa slanjem astronauta u svemir ukidanjem programa u srpnju 2011. godine i od tada se oslanjaju na Rusiju kako bi putovali do Međunarodne svemirske postaje u koju je SAD uložio više od 100 milijardi dolara, piše Businessinsider.

Astronauti veterani Bob Behnken i Doug Hurrley upravljat će letjelicom Demo-2 čije lansiranje planiraju 27. svibnja u 4.33, a u slučaju nepredviđenih teškoća, lansiranje odgađaju na 30. svibnja u isto vrijeme.

Nije jednostavno postati astronaut NASA-e. Kandidat mora biti američki državljanin sa diplomom iz znanosti, matematike ili inženjerske struke te mora imati najmanje 1000 sati leta zrakoplovom. Dodatno, mora imati posebne vještine te proći intervju i vrlo strog postupak selekcije.

Kažu kako je sve to za 74 puta teže ostvariti nego se upisati na prestižno sveučilište Harvard. NASA svakih nekoliko godina bira nove astronaute, a samo njih 12 će dobiti priliku među 18.300 prijavljenih kandidata koliko ih je bilo 2017. godine. Agencija je krajem ožujka zatvorila prijave za sljedeću generaciju.

Pa koliko onda NASA plaća astronautima za njihovo iskustvo, težak trening i volju da riskiraju život kako bi istraživali svemir, uključujući i za tvrtke poput Space X-a? Zaključujući po odgovoru na isto pitanje koje ljudi često postavljaju na službenim stranicama agencije, godišnja se plaća temelji na "planu federalne vlade u razredima od GS-12 do GS-13".

- Razred pojedinaca se određuje sukladno njegovim ili njezinim postignućima i iskustvu - dodali su iz NASA-e.

Razredi određuju koliku će plaću dobiti zaposlenici različitih vladinih agencija, a dodatno su motivirani razradom na ljestvici od jedan do deset koju određuju temeljem godina službe i ostvarenih rezultata. Ti se iznosi mijenjaju svake godine, a o njima odlučuje The US Office of Personnel Management (OPM).

Koliko plaćaju astronaute?

Prema OPM-ovoj ljestvici plaća za ovu godinu, astronaut bez iskustva sa razredom GS-12 i ljestvicom 1 zarađuje oko 66,167 dolara ili 460.000 kuna na godinu. Nakon nekoliko godina uzorne službe, isti bi astronaut mogao u razredu GS-12 dosegnuti ljestvicu 10 i zarađivati 86,021 dolar odnosno nešto manje od 600.000 kuna na godinu.

Kvalificiraniji astronauti s GS-13 platnim razredom u početku bi mogli zarađivati ​​78.681 USD (550.000 kuna) godišnje na ljestvici 1, a nakon nekoliko godina i do 102.288 dolara (715.000 kuna) godišnje na ljestvici 10.

No astronauti nisu zatvoreni u GS-12 i GS-13 sustav tijekom cijele karijere. Oni mogu doseći prvi platni razred, GS-15 ljestvica 10, i više od 142.000 USD (990.000 kuna) godišnje, ovisno o njihovom položaju, odgovornostima i radnim sposobnostima.

Također, platni razred samo je temelj za plaće, one su zapravo mnogo veće zbog raznih bonusa i poticaja. Tako je na primjer u Houstonu, gdje je većina astronauta i smještena, osnovna plaća za 30% veća nego bi to bila po navedenom platnom razredu zbog državnih poticaja za zanimanja u kojima je velika konkurencija.

U NASA-inom najnovijem pozivu za kandidate, navedeni raspon plaća od 104.898 (730.000 kuna) do 161.141 USD (125.000 kuna) godišnje premašio je svote iz navedenih platnih razreda.

