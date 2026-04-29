Kolinda zasjala u Dubrovniku u najvećem modnom hitu sezone

Na prestižnom samitu Inicijative triju mora, koji je u Dubrovniku okupio svjetsku političku i gospodarsku elitu, bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je potvrdila svoj status jedne od najbolje odjevenih političarki. Dok su se iza kulisa vodili ozbiljni razgovori o budućnosti i suradnji, Grabar-Kitarović je svojim modnim odabirom poslala suptilnu, ali snažnu poruku, odjenuvši uzorak koji su modni znalci proglasili apsolutnim vladarom sezone. Njezin stajling bio je savršen spoj diplomatske profinjenosti i praćenja vodećih svjetskih trendova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Kolinda Grabar-Kitarović je na protuupalnoj dijeti: Evo kakve benefite ona ima za zdravlje | Video: 24sata Video

Spoj klasike i odvažnog uzorka

Dubrovnik: Obilazak gradske jezgre visokih uzvanika na Inicijativi triju mora | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Za pojavljivanje u luksuznom ambijentu hotela Palace, Kolinda Grabar-Kitarović odabrala je komad koji je istovremeno elegantan i iznimno upečatljiv. Riječ je o kaput-haljini u bijeloj boji s velikim crnim točkama, krojenoj tako da besprijekorno prati liniju tijela i naglašava siluetu. Ovaj odabir daleko je od predvidljivih, monotonih kostima kakve često viđamo u svijetu visoke politike. Klasičan crno-bijeli spoj dobio je moderan i zaigran prizvuk zahvaljujući točkastom uzorku, dok je decentan cvijet na reveru dodao notu profinjenog glamura.

Ispod kaputa nazirao se svijetli outfit koji je zaokružio cjelokupnu kombinaciju, a diskretan nakit i uredna frizura pokazali su kako bivša predsjednica zna da je u modnom svijetu ponekad manje-više. Nosila je hlače širokih i lepršavih nogavica i visokog struka, a klasični sako zamijenila je pak chic bluzom dugih rukava s lepršavim donjim dijelom, trakom za vezanje u struku i cvjetnim detaljem. Njezin siguran osmijeh i držanje odavali su iskustvo žene koja se godinama kretala u najvišim političkim krugovima, dokazujući još jednom da se stil i karizma itekako nadopunjuju.

Točkice su se vratile na velika vrata

Odabir Kolinde Grabar-Kitarović nije bio nimalo slučajan. Nakon godina dominacije tihog luksuza i prigušenog minimalizma, modni svijet je glasno poručio da je vrijeme za povratak uzoraka, osobnosti i optimizma, a točkice su se nametnule kao vodeći trend za 2026. godinu. Ovaj bezvremenski uzorak, koji je kroz povijest nosio status razigranog i pomalo retro detalja, doživio je potpunu transformaciju.

Dizajneri su ga ove sezone predstavili u novom, moćnijem svjetlu. Vidjeli smo ga na revijama od Valentina do Driesa Van Notena, i to ne više kao sitni, stidljivi dezen, već kao dominantan motiv na haljinama, odijelima i modnim dodacima. Razlog njihove popularnosti je jednostavan: točkice su svestrane, odišu optimizmom i unose dozu vedrine u svaku kombinaciju.

Više od retro uzorka

Modni stručnjaci slažu se da točkice u 2026. nisu tu da bi nas vratile u pedesete. Stara pravila su odbačena, a u fokusu su neočekivane kombinacije i moderni krojevi. Umjesto klasične crno-bijele varijante, popularne su kombinacije poput čokoladno smeđe sa žutom ili tamnocrvene s bojom devine dlake.

Upravo je zato stajling Kolinde Grabar-Kitarović pun pogodak. Odabirom strukturirane kaput-haljine umjesto lepršavog modela, pokazala je kako se ovaj uzorak može nositi na moćan i suvremen način, primjeren ozbiljnom poslovnom okruženju. Njezin outfit nije izgledao kao posveta prošlosti, već kao izjava samopouzdane žene koja poznaje modna pravila, ali se ne boji prilagoditi ih sebi.

Poruka stoji iza odabira

U svijetu diplomacije, gdje se svaka riječ i gesta pažljivo važu, odjeća je često sredstvo neverbalne komunikacije. Točkice, kao uzorak bez ideološkog tereta, simboliziraju pristupačnost i vedrinu. Kroz povijest su ih obožavale ikone stila, od Marilyn Monroe koja im je dala dozu seksepila, do princeze Diane koja ih je nosila s urođenom elegancijom.

Odabirom ovog uzorka, Kolinda Grabar-Kitarović pokazala je da je moguće istovremeno izgledati autoritativno i pristupačno, ozbiljno i optimistično. Bio je to potez kojim je suptilno, ali efektno, unijela dašak svježine na summit gdje se raspravljalo o ključnim temama buduće suradnje, još jednom potvrdivši da je njezin osjećaj za stil jednako istančan kao i onaj za diplomaciju.

*uz korištenje AI-ja