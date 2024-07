Kolumna Ironmana: Ovo su 5 stvari koje niste znali o plivanju

Naš poznati triatlonac i Ironman Dejan Patrčević prvi je licencirani Ironman trener u Hrvatskoj i pokretač Adriatic coaching metode pripreme pojedinaca i grupa. Još uvijek drži rekord na Svjetskom prvenstvu u Ironmanu, a držao je hrvatski rekord više od desetljeća.

Ovih dana svjedočimo preseljenju stanovništva prema moru ili bar nekoj površini uz vodu. Voda nas neodoljivo privlači cijele godine ali samo ljeto nudi zabavu kroz plivanje. Nemoj se zateći na moru a da nisi pokušao plivati i to onako 'pošteno'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Ironman trener Dejan Patrčević nam je dao savjete za treniranje ljeti | Video: 24sata/privatna arhiva

Zašto samo rijetki redovito plivaju kao oblik rekreacije? Rekao bi da je na prvom mjestu nedostatak informacije o tome koliko je plivanje zdravo i zabavno, potom je nedostatak vremena a na posljednjem mjestu je strah od vode. Iz ova tri razloga danas milijuni ljudi diljem planete ne plivaju.

5 stvari o plivanju koje niste znali

1. Iako je plivanje često prva prepreka da početnik završi Ironman, ipak prosječno vrijeme iznosi 1 sat i 15 minuta plivanja unutar 12 h utrke, pa se plivanje smatra njegovim najlakšim dijelom. Neka ti plivanje ne bude prepreka već izazov.

Foto: privatna arhiva

2. Plivanje nije 'privilegija' plivača. Danas postoje plivačka pomagala, poput disalice, peraje, plovka, plivačkih lopatica, plivačkih satova i naočala koje ti govore kako plivaš i svi služe da ti pomognu.

3. Idealna temperatura vode na kojoj čovjek zadržava unutarnju temperaturu tijela kod dugotrajnog plivanja je 27 C. To je prosječna temperatura vode u zatvorenim bazenima namijenjenim za rekreativno i profesionalno plivanje. Ovih dana Jadran je zagrijan prosječno na 27 C,može li biti bolje od toga?!

Foto: privatna arhiva

4. Za plivanje nije potrebna velika fleksibilnost i već samo plivanje predstavlja svojevrsnu vježbu istezanja. Većina ljudi već posjeduje onu fleksibilnost koja je potrebna za početak plivanja ali nažalost i probleme sa kukovima, skočnim zglobovima, koljenom i kralježnicom za koje pogađaš- plivanje upravo može pomoći!

5. Neoprenska plivačka odijela omogućavaju djeci i odraslima da se produži plivačka sezona u otvorenoj vodi (16-23 C). Trenutno su na tržištu dostupni i specijalni termalni plivački neopreni koji omogućavaju plivanje u hladnim vodama na temperaturi od 9 do 16 C.

Foto: privatna arhiva

Dobro je znati nešto i o fizici stvari dok plivaš.

Propulzija je sila koja plivača gura. Ona je rezultat sile koju generiraš i sile otpora. Tri su tipa otpora na tijelo koje pliva:

Frikcijski otpor kojem se čestice vode zaustavljaju oko grubih površina poput kose, dlaka i odjeće. Ovo je tajna zašto plivači briju noge pred natjecanje.

Foto: privatna arhiva

Otpor obliku tijela prilikom gibanja u vodi je dominantan otpor i zato je kraul u kojem je tijelo uvijek izduženo u smjeru kretanja brže od npr prsnog stila. Efikasni plivači lakše i bolje postižu izduženost tijela u smjeru plivanja sa manje otpora u odnosu na početnike koji ne uspijevaju postići “idealnu liniju” u vodi.

Otpor valova nastaje kada plivanjem stvaramo valove ili/i plivamo u nemirnoj vodi.