Komarci vam nemilosrdno piju krv? Evo kako se zaštititi od njih

Za početak provjerite postoje li mjesta na dvorištu, terasi ili balkonu gdje se voda zadržava jer to može biti leglo komaraca. Za razmnožavanje im odgovaraju čak i vrlo male količine vode.

To, na primjer, mogu biti duplje drveća, stare automobilske gume, vaze, teglice, začepljeni slivnici i oluci, kanali, otvoreni spremnici za vodu, stare boce, krupni otpad itd. Zapravo baš sva mjesta na kojima se voda nakuplja i stoji. Naime, ženke komaraca na površini vode polažu jajašca iz kojih se razvijaju ličinke, iz njih kukuljice pa komarci kakvi nam zuje oko glave. Tijekom ljeta treba svega tjedan dana da od jajašca dođe do odraslog komarca.

- Uklonite nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, automobilske gume, boce, igračke i druge posude. Redovito (jednom tjedno) praznite ili mijenjate vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu. Također, spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvorite poklopcem, gustom mrežom ili folijom te propisno odlažite krupni otpad - savjetuju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Još nekoliko njihovih savjeta:

Pomažu određena eterična ulja

Određena eterična ulja, koja komarci ne vole, ne smiju se stavljati direktno na kožu već ih je potrebno razblažiti. Na primjer, nakapajte nekoliko kapi u maslinovo ulje, promućkajte i našpricajte na kožu. Ili, nakapajte ih na blazinicu pa stavite blizu mjesta gdje sjedite. Miris će tjerati krvopije. Jednak učinak imat će i ako ga nakapate u svijećnjak za eterična ulja.

Komarce i druge bube tjeraju eterična ulja od:

Pomažu kava i lovor

Komarci nikako ne vole miris kave, a taj miris postaje još intenzivniji kada se spali. Zato je talog od crne kave (ili lovorov list) savršeno rješenje protiv dosadnih krvopija, ali i drugih kukaca poput osa, muha... Osim toga, insekti miris dima povezuju s opasnošću i znakom da se moraju maknuti s određenog područja.

Evo kako iskoristiti talog od kave i lovor:

Pomaže i sprej od lavande

Vrlo jednostavno ga napravite. U bočicu sa sprejem (od 200 ml) stavite 5 do 10 kapi eteričnog ula lavande, jednu kap sredstva za pranje posuđa (najidealniji je bio) i vodu. Protresite i poprskajte njime i sebe i mjesto na kojem sjedite - kauč, vrtna ležaljka...

Također, svakako posprejajte krevet prije odlaska na spavanje.

Napravite svijeću čiji miris tjera komarce

Kao što smo spomenuli, miris citronele i eukaliptusa komarci, mušice i drugi kukci ne vole pa od njih napravite svijeće koje će ispuštati ugodan miris i ujedno tjerati kukce od vas, bilo da sjedite u vrtu, na balkonu ili u domu.

Što vam je potrebno:

Postupak:

Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Polako to sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj.