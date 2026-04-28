Kombinacije suplemenata koje ne biste trebali uzimati zajedno

Porast popularnosti takozvanih TikTok liječnika i influencera doveo je do eksplozije dezinformacija o njihovoj dugoročnoj učinkovitosti i sigurnosti. Neke kombinacije mogu smanjiti međusobnu apsorpciju, poništiti djelovanje ili čak dovesti do opasnih posljedica za zdravlje.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Video: 24sata/pixsell

Borba za apsorpciju: minerali koji se međusobno blokiraju

Probavni sustav ima ograničene kapacitete. Određeni minerali koriste iste transportne proteine kako bi prešli iz crijeva u krvotok. Kada se uzme više minerala koji ovise o istom putu, oni se natječu za ulazak. Onaj koji je prisutan u najvećoj koncentraciji obično pobjeđuje, dok se ostali slabo apsorbiraju.

Kalcij je najpoznatiji natjecatelj. On blokira apsorpciju željeza, cinka i magnezija jer sva četiri minerala dijele preklapajuće mehanizme apsorpcije u tankom crijevu. Ako uzimate kalcij uz obrok bogat željezom, poput čaše mlijeka uz dodatak željeza, apsorpcija željeza smanjuje se i do 60 posto. Stručnjaci savjetuju uzimanje ovih minerala s razmakom od najmanje dva do četiri sata. Najjednostavnije je uzimati željezo ujutro, a kalcij u večernjim satima. Uzimanje kalcija između obroka također može pomoći tijelu da bolje apsorbira važne nutrijente iz hrane.

Slična pravila vrijede i za druge minerale. Cink i bakar također se izravno natječu. Dugotrajno uzimanje visokih doza cinka, iznad 40 mg dnevno, može izazvati nedostatak bakra blokiranjem njegove apsorpcije, što može dovesti do neuroloških problema i anemije. Isto tako, uzimanje željeza i cinka zajedno smanjuje apsorpciju oba minerala pa ih je nužno uzimati odvojeno.

Foto: 123RF

Kada vitamini rade jedan protiv drugog

Nisu samo minerali ti koji se sukobljavaju. Visoke doze vitamina C mogu razgraditi vitamin B12 u probavnom sustavu prije nego što se apsorbira. Iako znanstvenici još uvijek raspravljaju o kliničkom značaju ove interakcije, osobama s niskom razinom vitamina B12 preporučuje se izbjegavanje istovremenog uzimanja visokih doza vitamina C. Nedostatak B12 može uzrokovati umor, slabost, probleme s ravnotežom, pa čak i dugoročno oštećenje živaca. Kako bi se to izbjeglo, najbolje je napraviti razmak od barem dva sata između unosa ta dva vitamina.

Vitamini E i K imaju suprotne uloge u zgrušavanju krvi, što njihovu kombinaciju čini posebno rizičnom. Vitamin K je ključan za sintezu faktora zgrušavanja, dok visoke doze vitamina E djeluju kao blagi razrjeđivač krvi i mogu ometati taj proces. Uzimanje ova dva vitamina zajedno stvara svojevrsno biokemijsko natezanje koje može destabilizirati funkciju zgrušavanja i značajno povećati rizik od krvarenja.

Rizik od krvarenja i druge opasne interakcije

Nekoliko popularnih suplemenata ima antikoagulantna svojstva, što znači da smanjuju sposobnost krvi da se zgruša. Riblje ulje (omega-3 masne kiseline), ginko biloba, vitamin E, češnjak i kurkuma pojedinačno imaju blag učinak. Međutim, kada se kombiniraju, njihovi se učinci zbrajaju i mogu značajno povećati rizik od unutarnjeg krvarenja ili čak hemoragijskog moždanog udara. Poseban oprez nužan je za osobe koje već uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi poput aspirina ili varfarina. Neurolog dr. Rab Nawaz Kahn upozorava na opasnosti.

Foto: Canva

​- Najgore kombinacije su one koje povećavaju rizik od krvarenja ili pokreću opasnu stimulaciju - objasnio je.

Jedna od najozbiljnijih interakcija događa se pri kombiniranju gospine trave s 5-HTP ili SAM-e, suplementima koji se često koriste za poboljšanje raspoloženja. Ova kombinacija može dovesti do opasnog nakupljanja serotonina u tijelu, stanja poznatog kao serotoninski sindrom. Previše serotonina može preopteretiti mozak, što dovodi do komplikacija. Simptomi mogu varirati od blagih, poput drhtavice i proljeva, do teških, koji uključuju ukočenost mišića, visoku temperaturu i napadaje. Ako se ne liječi, može biti smrtonosan.

*Uz korištenje AI-ja