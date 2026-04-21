Upoznajte narod Tsimane - ljude s najzdravijim srcem na svijetu

Njihov način života, čvrsto povezan s prirodom i tradicijom, pokazao se ključem iznimnog zdravlja i dugovječnosti.

Za razliku od većine populacije u razvijenim zemljama, pripadnici ove zajednice često dožive duboku starost, mnogi i više od 80 godina, pritom zadržavajući vitalnost i bez oslanjanja na suvremeni zdravstveni sustav.

Znanstvena istraživanja koja su iznenadila svijet

Znanstvenici sa University of Southern California proveli su opsežno istraživanje kako bi otkrili tajnu zdravlja Tsimanea. U studiju je uključeno oko 700 pripadnika zajednice koji su prevezeni u najbliži grad kako bi obavili detaljne medicinske preglede, uključujući CT snimanja.

Rezultati su bili zapanjujući. Čak 87% Tsimanea starijih od 70 godina pokazalo je iznimno nizak rizik od razvoja bolesti srca i krvnih žila. Ovi podaci objavljeni su 2017. godine u uglednom medicinskom časopisu The Lancet.

Zdrav mozak i u starosti

Istraživanje se tu nije zaustavilo. Drugi dio studije, objavljen 2023. u Proceedings of the National Academy of Sciences, fokusirao se na zdravlje mozga.

Rezultati su ponovno iznenadili stručnjake: kod starijih Tsimanea zabilježeno je čak do 70% manje smanjenje volumena mozga u usporedbi s ljudima iste dobi u industrijaliziranim zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i SAD-a. Drugim riječima, proces starenja mozga kod njih je znatno sporiji.

Problem modernog načina života

Prema riječima istraživača Hillarda Kaplana, sjedilački način života i prehrana bogata šećerima i mastima ubrzavaju propadanje moždanog tkiva te povećavaju rizik od bolesti poput Alzheimerove.

Ovi rezultati ukazuju na to da postoje velike mogućnosti za poboljšanje zdravlja mozga, čak i u populacijama koje su izložene većim razinama upala.

Koja je tajna njihovog zdravlja?

1. Neprestana fizička aktivnost

Život Tsimanea podrazumijeva stalno kretanje. Lov, ribolov, poljoprivreda i svakodnevni kućanski poslovi dio su njihove rutine. Većina njih aktivna je četiri do šest sati dnevno bez potrebe za odmorom. Kretanje nije izbor, ono je način života.

2. Prirodna i jednostavna prehrana

Njihova prehrana temelji se isključivo na onome što sami uzgoje ili ulove. Ne konzumiraju procesuiranu hranu, a njihova prehrana ima nekoliko ključnih karakteristika:

samo oko 14% kalorija dolazi iz masti (bez trans masti)

čak 72% čine ugljikohidrati, ali bogati vlaknima

nema industrijski prerađene hrane.

3. Život u skladu s prirodom

Tsimane žive u potpunoj povezanosti s okolinom. Njihov svakodnevni život nije odvojen od prirode, on je njen sastavni dio. Upravo ta ravnoteža između tijela, prehrane i okoliša čini temelj njihovog zdravlja.

Lekcija za suvremeni svijet

Profesor Naveed Sattar ističe kako dugoročno zdravlje ne ovisi o složenim rješenjima, već o dosljednom pridržavanju osnovnih životnih navika. Prema njegovim riječima, prehrana s niskim udjelom zasićenih masti, izbjegavanje procesirane hrane, nepušenje te redovita i kontinuirana fizička aktivnost ključni su čimbenici u smanjenju rizika od kroničnih bolesti, osobito kardiovaskularnih.

Upravo kombinacija ovih navika, koje su prirodno prisutne u načinu života Tsimanea, pokazuje da put do boljeg zdravlja ne mora biti kompliciran, već prije svega dosljedan.

Priča o Tsimaneima nije samo zanimljiv antropološki fenomen, ona je ogledalo modernog društva. Dok tehnologija i komfor olakšavaju svakodnevni život, istovremeno nas udaljavaju od osnovnih principa zdravlja.

Možda ne možemo živjeti poput njih u amazonskoj prašumi, ali njihova poruka je jasna: više kretanja, prirodnija prehrana i jednostavniji život mogu biti ključ dugovječnosti i boljeg zdravlja.