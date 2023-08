Kompatibilnost znakova: Ovan živi za strast, a Lav voli žestoko

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Seksualni stil: Pod vladavinom vatrenog Marsa, Ovnovi imaju visok seksualni nagon i ne boje se uskočiti u vruću akciju. Njihov jak libido dovodi do toga da im treba mnogo seksa - bilo povremeno bilo u vezi. Međutim, kad je u pitanju uzbuđenje, ne treba im ljubav - sve što im treba je strast i kemija. Seks s Ovnom je brz, vrlo energičan i atletski. Od svih horoskopskih znakova, oni najviše vole seks "na brzaka" i ne boje se preuzeti vodstvo.

Seksualno kompatibilni znakovi: Lav, Strijelac, Blizanci, Vodenjak.

Pali ih: Sve što je drugačije, "agresivni" partneri.

Odbija ih: Monotonija i dosada. Zakazivanje seksa s Ovnom svakog utorka i četvrtka siguran je način da mu dosadite.

Ocjena ljeta: 4/5

Ljeto ćete dočekati nemirni i željni promjene i novih uzbuđenja. Rutina će vam biti neprihvatljiva, a boravak u domu činit će vas nervoznim, pa ćete s oduševljenjem prihvaćati pozive za druženje, putovanja prema moru ili izlete izvan grada, kojih će biti napretek, osobito u drugoj polovini srpnja. Radna energija bit će u opadanju, pa ćete više pozornosti posvećivati uzbudljivim ljubavnim zbivanjima i izlascima. Moguća je fatalna privlačnost na prvi pogled koja će se dogoditi tijekom jednog izlaska ili neke proslave. Bit ćete spremni sve staviti na kušnju, pa i dugu vezu.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Seksualni stil: Bikovi su duboko romantični. Oni su požudni. Aktiviraju im se sva osjetila tijekom seksualnih iskustava. Preferiraju duge maratonske sesije bez potrebe za žurbom. Cijela igra zavođenja, predigra i seks Bikovima su mnogo važniji od samog orgazma. Ovaj horoskopski znak preferira monogamiju, intimnost i dosljednost sa svojim partnerima, a uživat će i u maženju.

Seksualno kompatibilni znakovi: Djevica, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Bikovi padaju na sve tradicionalne alate zavođenja. Samo stavite plahte na krevet, malo cvijeća u sobu, otvorite bocu dobrog vina i uključite Barryja Whitea.

Odbija ih: Ako ih "gurnete" uza zid ili se pojavite u njihovoj kući u nastranom kostimu, Bik će vjerojatno pobjeći vrišteći. Ovi tradicionalistički znakovi ne vole teške poteze ili razuzdanu zabavu.

Ocjena ljeta: 4

Vaše će ljeto možda biti malo drukčije od ostalih. Bit će pomalo nepredvidivo i neizvjesno. Sam početak ljeta donosi priliku za uzbudljivo seksualno iskustvo, čak i ako ste u dugoj vezi. S ulaskom u srpanj više tražite mir i imate veću potrebu za promjenom sredine, pa će vam goditi putovanje ili bar češći izleti izvan grada. Kroz prvu polovinu srpnja imate priliku povesti razgovor s partnerom koji će uroditi željenim rješenjima. Ulaskom Marsa u znak Djevice 10. srpnja, pa sve do kraja kolovoza, imate više energije, odvažnosti i samopouzdanja. Pravo vrijeme za zavođenje, osobito ako se ne zamarate krajnjim ishodom. Možda s dotičnom osobom nećete imati puno tema za razgovor, ali će strast biti toliko velika da ćete taj dio pomalo i zanemariti.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Seksualni stil: Poput vihora, Blizanci vole spontan, impulzivan i avanturistički seks. Također uživaju u eksperimentiranju i svestranosti u seksualnom životu. Bez obzira na to jesu li samci ili u vezi, potrebni su im začini i iznenađenje u odnosima. Također, mogu biti posebno intelektualni kad je u pitanju seks, obično se upuštaju u zezanciju da bi zaveli partnera, kao što mogu biti i vrlo glasni tijekom spolnog odnosa. Osjećaj nestašnosti donosi Blizancima uzbuđenje za kojim žude.

Seksualno kompatibilni znakovi: Vaga, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac.

Pali ih: Buran razgovor i inovacije.

Odbija ih: "Priljepak". Ne ponašajte se posesivno s Blizancem, iako mogu biti sretno monogamni, žele se barem osjećati slobodnima.

Ocjena ljeta: 3/4

U ljeto ulazite puni dobrih vibracija i pozitivne energije. Planetarne okolnosti vam pomažu da lako i jednostavno ostvarujete želje svog srca. Osjećat ćete se voljeno i samouvjereno. Slično će biti i tijekom prve polovine srpnja. Venera u Lavu cijelo će ljeto naglašavati područje komunikacije i kraćih putovanja. Bit će puno poruka, susreta koje niste planirali, razgovora koji vam otvaraju neka nova vrata i donose nove uvide. Samcima bi upravo preko društvenih mreža ili u bliskom susjedstvu mogla naići osoba koja će ih jako zaintrigirati.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Seksualni stil: Emocionalni i osjetljivi, Rakovi vole seks u kojem osjećaju povezanost i sigurnost s partnerom. Iako im možda treba malo vremena da se otvore, oni daju prednost osjećajima nad požudnim potrebama. Izrazito senzualni, favoriziraju dosljednost i monogamiju. Intimnost i ranjivost dvije su im najvažnije komponente u erotskim iskustvima, kao i to da sa svojim partnerom podijele "sveti" trenutak. Posebno su darežljivi prema svojim ljubavnicima, željni su im ugoditi i zbližiti se kroz strastveni odnos.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Jarac, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Odlična hrana i puno povjerenja.

Odbija ih: Nemojte povrijediti njihove osjećaje jer budući da imaju najbolje pamćenje od svih horoskopskih znakova, nikad neće zaboraviti kako ste točno zeznuli.

Ocjena ljeta: 5

Vaš šarm, način odijevanja, tjelesni atributi i gestikulacija tijekom ljetnih mjeseci steći će mnoge poklonike. Popularnost će vam biti u porastu. Libido će vam biti snažan, a seksepil naglašen. Da je jedna osoba zaljubljena u vas, shvatit ćete po čestim telefonskim pozivima i izlikama kojima pokušava opravdati čestu prisutnost u vašoj blizini.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Seksualni stil: Vatreni Lav voli seks kao da je cirkus - a oni su glavni događaj. Lavovi žive za strast koju im donosi lov. Kao romantičari, vole povezanost, ali kad je u pitanju akcija, "vruća" zezancija sa seksi partnerom prija im sve dok je žestoka i intenzivna. Premda svom zadovoljstvu daju veći prioritet u odnosu na bilo koga drugog, nakon što Lav pronađe nekoga tko zna pogoditi njihovu slatku točku, također će rado promijeniti dinamiku i zadovoljiti drugoga. Seks je znojan i žestok, baš kako oni to vole. Međutim, često uživaju u senzualnim aspektima vođenja ljubavi, posebno u masaži i milovanju.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Strijelac, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Beskrajno laskanje.

Odbija ih: Šefovanje. Lav mora biti glavni, ili barem da misli da je glavni.

Ocjena ljeta: 5

U mjesecima koji slijede bit ćete u odličnoj formi, omiljeni u okolini, a vaša diskretna zavodljivost povećat će broj udvarača koji će vam nuditi ozbiljne ljubavne ponude. S Venerom u svom znaku cijelo će ljeto biti pravi vatromet za vašu romantičnu dušu. Zaljubit ćete se u osobu koja može postati vaš životni suputnik. Vezane partner neće ispuštati iz vidokruga i zagrljaja. Mogao bi vas zaprositi ili vam predložiti zajednički život. Usamljeni će se naći na pragu ozbiljne ljubavne veze.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Seksualni stil: Djevice su posebno senzualne i privržene kad je u pitanju seks. Poštovanje međusobnih granica također je važno za ovaj horoskopski znak jer oni često nisu tip koji će uskočiti u vrelinu trenutka, a da prethodno ne vjeruju nekome. Iako se u početku mogu predstavljati drugačije, također su prilično požudni s nekim kome istinski vjeruju i do koga im je stalo. Također su darežljivi, vole ugoditi svom partneru i jako su ponosni na to. Visoko intelektualni, mogu ući i u verbalno i u intelektualno zavođenje.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Svježe posteljine, tradicionalno udvaranje, rutina.

Odbija ih: Nemojte ih "bacati na tlo". Oni nisu zainteresirani da se doslovno isprljaju.

Ocjena ljeta: 4

Saturn u znaku Riba mijenjat će sliku vaših odnosa, pa tako i odnosa s partnerom. Njegov utjecaj osjetit ćete i tijekom ljeta, pa biste mogli biti ili neodlučni ili distancirani na način da ne znate što dalje s pričom u kojoj se nalazite. Samci bi se mogli upustiti u odnos sa zauzetom osobom ili ući u vezu u kojoj postoji zamjetna razlika u godinama.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Seksualni stil: Izražajne i strastvene, Vage žive za povezanost sa svojim partnerom. Kao jedan od najromantičnijih horoskopskih znakova, žude za erotskim iskustvima s nekim tko ih razumije. U predanim vezama često vole mijenjati uloge između dominantnosti i pokornosti. Međutim, u povremenim odnosima cijene poštovanje i često koriste šarm da zavedu druge. Uživaju u duhovitosti, komunikaciji i smijehu, donoseći čak i dijalog i raspravu u spavaću sobu.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac

Pali ih: Dobro uređena spavaća soba te ono najbolje - noć u gradu.

Odbija ih: Ne odgovara im grub hotelski seks.

Ocjena ljeta: 4

Tijekom srpnja stanje vašeg duha oscilirat će između euforičkog veselja i potištenosti. To će smetati vašem partneru. Ne računajte na njegovu toleranciju, upravo suprotno, postajat će sve kritičniji, a to će vas još više udaljavati jedno od drugog. No kako će dani odmicati, vi ćete pronalaziti način da dođete do onoga što vam je bitno.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Seksualni stil: Škorpion je poznat kao "seksualni znak". Duboko su strastveni, erotični i privlačni. Kao jedan od najintenzivnijih znakova, ovi ljudi žude za iskustvima koja njihovu seksualnost guraju do krajnjih granica. Cijene duboku emocionalnu povezanost u svojim lutanjima, ali u konačnici ne zahtijevaju predanost. Umjesto toga, radije koriste seks kao oblik moći za posjedovanjem drugih i otkrivanjem nezaboravnih iskustava za sebe.

Seksualno kompatibilni znakovi: Rak, Ribe, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Razumijevanje. Kad znate što Škorpion voli, učinite to za njega.

Odbija ih: Neodlučni i ljudi koji pokušavaju imati kontrolu.

Ocjena ljeta 5

Ako ste rođeni u ovom znaku, ovo ljeto moglo bi biti jedno od najuzbudljivijih u vašoj ljubavnoj karijeri. Predstoji vam veliko i temeljito pospremanje koje će zahvatiti najtamnije i najnedostižnije kutke vašeg srca. Mnogi će se oprostiti od prošlosti, proći kroz prekid ili razvod, ali takvi događaji bit će ujedno novi počeci koji će vam ujedno donijeti puno radosti i nade.

Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Seksualni stil: Strijelac je vrlo spontan kad je u pitanju seks. Ovaj horoskopski znak posebno je pohotan i avanturistički nastrojen. Neprestano su gladni novih iskustava, s gotovo nezasitnim apetitom za iznenađenjima. Često vole da je seks ležeran i redovit, ne bojeći se istraživanja novih opcija, položaja i tipova ljudi. Zbog toga se često nazivaju "neženjama Zodijaka". Što je seks inventivniji i živahniji, Strijelac će biti sretniji.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Lav, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Avantura.

Odbija ih: Predvidljivost. Ako uvijek želite ostati kod kuće i subotom gledati filmove, vaš će se Strijelac smežurati od dosade.

Ocjena ljeta 3/4

Ulazite u ljeto uz podršku Venere i Marsa, koji razbuđuju vaš ljubavni život i donose ugodna iskustva koja idu kroz putovanja ili osobe koje žive udaljeno od vas. Kako srpanj bude odmicao, jačat će i vaše nedoumice. Veza u kojoj se nalazite proći će kroz turbulencije zbog utjecaja drugih ljudi. Ljubavni život neće baš u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Partnerove želje i planovi bit će u suprotnosti s vašima, a osjećaj da niste na istoj valnoj dužini kvarit će vam raspoloženje.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Seksualni stil: Jarci su vrlo senzualni kad je u pitanju seks. Nisu baš toliko za eksperimentiranje kao drugi, daju prednost praktičnosti, dosljednosti i poznatosti nad avanturističkim porivom. Međutim, ovaj znak jedan je od požudnijih. Gladuju za strastvenošću s nekim tko će se pokoriti njima i njihovim željama, posebno zato što moraju biti sigurni da će svaki put ispasti onako kako se njima sviđa. U seksu su često vrlo privrženi i zahtijevaju povjerenje.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Privlače ih pametni, uspješni ljudi koji su voljni učiniti prvi korak. Vole dogovarati spojeve i planirati noći seksa unaprijed.

Odbija ih: Spontanost i čudaci. Jarac ne voli hirovite nerede koji prekidaju njegov pretrpani raspored.

Ocjena ljeta: 5

Pun Mjesec 3. srpnja donio vam je snažan emocionalni naboj i potrebu da iskažete sve ono što osjećate. Od sredine srpnja slijedi mlađak u vama nasuprotnom znaku Raka, koji vas stavlja na startnu poziciju kad su u pitanju vaši odnosi. Nešto završavate i počinje novi ciklus, na novom ste početku, nešto se događa, a na vama je da vidite što želite, s kim želite i kuda dalje.

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Seksualni stil: Vodenjaci vole seksualnog partnera koji "razmišlja izvan okvira". Često imaju intelektualan pristup seksualnim iskustvima. To ih može dovesti do analize i istraživanja velikog broja različitih stilova, partnera ili situacija. S jedne strane, to može navesti neke Vodenjake da preferiraju netradicionalni seks ili partnerstvo. Oni su slobodni istraživati jedinstvene alate, položaje i uloge koje drugi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli zamisliti niti kao mogućnost.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Ovan, Lav, Strijelac.

Pali ih: Razgovor, neobične osobnosti, intelektualne snage.

Odbija ih: Ako ste konvencionalni tip bez čudne sklonosti i bez mračne strane, Vodenjak vam neće dati vremena.

Ocjena ljeta: 3/4

U srpnju će slobodni u jednom nepoznatom društvu upoznati novu ljubav, pa ćete imati što pričati prijateljima kad se vratite kući. Jedna osoba ponudit će vam sigurnost kojoj težite, ali vaše srce vući će vas u labirint spletki i izazova. Opustite se, neka partner, more i sunce budu vaš afrodizijak. Druga polovina srpnja bit će značajna po nekim razgovorima koje ćete voditi s partnerom, a tiču se i vaše prošlosti, ali i planova.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Seksualni stil: Ribe su sanjivi romantičari. To znači da često žude za seksualnim iskustvima koja im podižu raspoloženje. Oni su posebno senzualni, emocionalni i osjetljivi, otkrivajući da im povjerenje i ranjivost mogu pomoći da postignu svoje najveće točke u ekstazi. Najveća erotska senzacija za Ribe je kad osjeti da se nalazi u situaciji u kojoj se približava drugoj polovici na duhovnoj razini. Zbog toga su njihova seksualna iskustva često nježnija i intimnija.

Seksualno kompatibilni znakovi: Škorpion, Rak, Bik, Djevica, Jarac.

Pali ih: Kad ste vi sretni, i Riba je sretna, pa svakako pokažite zahvalnost. Vole i maštovite igrice.

Odbija ih: Ne ponašajte se hladnokrvno s Ribom ili će izgubiti libido.

Ocjena ljeta: 4

Saturn u vašem znaku i astrološka dominacija Djevice mogli bi ovo ljeto učiniti nešto drukčijim od prethodnih. I vi se počinjete mijenjati, postajete ozbiljniji i ne date se više iskorištavati i vući za nos. Borite se za sebe i ne pristajete na polovična rješenja koja vam uz to i ne idu u prilog. Ljeto vam možda donese i jedan važan preokret, na način da napustite vezu u kojoj niste zadovoljni i krenete dalje. Općenito možete napraviti veliku čistku na polju odnosa jer će vam se jasnije pokazati koji su vaši ljudi, a koji vas već dugo iscrpljuju.