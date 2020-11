Komplimenti koji to nisu: Izjave koje mogu djelovati kao uvrede

Možda imate najbolje namjere, ali morate se provjeriti prije nego što izgovorite bilo koju od ovih rečenica, savjetuju stručnjaci, prvenstveno jer se mogu shvatiti dvosmisleno ili komplimentiraju 'krivu stvar'

<p>U većini slučajeva, komplimenti su bezopasni i podižu raspoloženje primatelja. lAi određeni komplimenti mogu imati implikacije koje su ... daleko od komplimenta. Na primjer, ako reagirate s iznenađenjem na nečiju 'dobru' kvalitetu ili ponašanje, natjerate ih da se osjećaju nelagodno ili čak s time podržite neke rodne ili druge stereotipe, </p><p>Tada taj 'kompliment' postaje uvreda. To su stvari o kojima biste trebali dobro razmisliti prije nego što izgovorite - bez obzira koliko dobre namjere imali, piše <a href="https://www.rd.com/list/compliments-as-insults/?trkid=soc-rd-facebook">RD.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za bolje raspoloženje</strong></p><h2>'Hej, stigao/la si na vrijeme!'</h2><p>Kad prijateljima koji imaju naviku kroničnog kašnjenja čestitate što su stigli na vrijeme, možda mislite da nagrađujete dobro ponašanje, ali vaš će "kompliment" vjerojatno imati suprotan učinak. Samo ukazujete da je kašnjenje njihova norma i skrećete pozornost na to, kaže Laura MacLeod, licencirana socijalna radnica.</p><h2>'Ova frizura te čini puno mlađom/im'</h2><p>Ljudi vole dobivati ​​komplimente za novi izgled, ali kad dodate još nešto, riskirate istaknuti da su prije izgledali lošije - u ovom scenariju kažete da im je stara frizura izgledala loše, kaže dr. Wyatt Fisher, licencirani psiholog u Koloradu. Samo se držite komplimenta; nema potrebe za razradom, dodaje.</p><h2>'Impresionirana sam kako se snalaziš s djecom'</h2><p>Rekavši supružniku da ste toliko impresionirani s time kakav je roditelj, djeluje kao da ste iznenađeni jer su oni sposobni za nešto za što ste prethodno mislili da nisu. kaže Fisher. To je osobito istinito kada primarni roditelj (često mama), 'kompliment' daje drugom roditelju (često tati). U redu je pohvaliti određene stvari - na primjer, kako je super nahranio djecu i stavio ih na spavanje, no klonite se generalizacija.</p><h2>'Ti si tako jaka osoba'</h2><p>Kad netko prolazi kroz nešto teško, želimo izraziti podršku i povjerenje u njihovu sposobnost da to riješe. Nažalost, ovo samo skreće pozornost na činjenicu da njihov život trenutno stvarno ne valja, a pritom se ne govori ništa korisno, kaže Caleb Backe, stručnjak za zdravlje i dobrobit za Maple Holistics. Štoviše, ponekad ljudi ne žele biti 'jaki' ili nemaju osjećaj da se mogu nositi sa svojim izazovima, a ovaj komentar može ih natjerati da se osjećaju još manje adekvatno jer ne rade ono što bi 'trebali' .</p><h2>'Stvarno si dobar vozač, za ženu!'</h2><p>Ovaj 'kompliment' ima mnogo ružnih varijacija i često se koristi kao suptilni oblik seksizma ili drugih problematičnih pristranosti, kaže Irina Baechle, licencirani socijalni radnik. Kao slične primjere navodi izjave 'super izgledaš za jednu mamu', 'u dobroj si formi za svoje godine'...</p><h2>'Super si napravio/la samostalni projekt'</h2><p>Možda pokušavate nekome pripisati teško stečenu zaslugu, ali ovo također može biti način da kažete kako nije timski igrač. Za nekoga tko potječe iz kulture koja vrednuje grupni ili obiteljski uspjeh u odnosu na pojedinačna postignuća, ovo može djelovati ne samo uvredljivo već i ponižavajuće, objašnjava Jason Sackett, izvršni trener i autor knjige Compassion.</p><h2>'Prekrasan/a si!'</h2><p>Tko ne voli čuti da ih smatrate privlačnima? Ispada, puno ljudi. Komentiranje nečijeg izgleda kada s njim nemate prisan osobni odnos - poput suradnika, slučajnog poznanika ili neznanca - može učiniti da se osjećaju nelagodno ili ih čak uznemiriti. </p><h2>'Tako si lijepa. Kako to da si još uvijek sama?'</h2><p>Nitko ne voli da ga podsjećate na to da su usamljeni, da nemaju srodnu dušu. Zar ne? Također, ovim pitanjem istovremeno postavljate još jedno: 'Tebi mora nešto drugo nedostajati, kad si sam ili sama?".</p><h2>'Imaš lijepo lice, trebala/o bi da se češće smijati'</h2><p>Što ste ovim 'komplimentom' zapravo rekli? Kritizirali ste tu osobu da je namrštena, možda i neugodna. Ako želite da se neko nasmije, radije mu ispričajte mu šalu ili vic.</p><h2>'Tvoj partner je baš seksi'</h2><p>Nastavak ove rečenice je: 'Što on ili ona radi s tobom?', ali i: 'Rado bih bio sa njom ili njim da mi se pruži prilika'.</p>