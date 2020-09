Jedno pitanje nemojte nikome postavljati - svi će se uvrijediti

Čak i ako se smatrate pristojnom osobom, velika je vjerojatnost da se povremeno poskliznete kada je u pitanju bonton. Neka pitanja su toliko nepristojna da ih je bolje upamtiti i nikada ne postaviti

<p>Postoji jedno nevjerojatno bezobrazno pitanje koje mnogi ljudi redovito postavljaju drugima, a da uopće ne shvate da uzrokuju vrijeđanje, tvrde stručnjaci za bonton.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (disanjem protiv stresa):</p><p>Ako nekoga pitate zašto izgleda umorno, čak i ako su vaše namjere dobre, činite ozbiljan prekršaj, kaže stručnjakinja za bonton Bonnie Tsai, osnivačica programa Beyond Etiquette, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/rudest-thing-ask-someone-etiquette-194359312.html" target="_blank">Yahoo!</a>.</p><p>- Možda mislite da zvučite kao da ste zabrinuti za dobrobit druge osobe, ali to možda neće tako ispasti. Netko može shvatiti da ga patronizirate ili da ste nametljivi - objašnjava Tsai. </p><p>Napominje da neki ljudi možda imaju zdravstvene probleme zbog kojih izgledaju umorno, ali to ne znači nužno da žele s vama podijeliti svoju povijest bolesti.</p><p>Kaže da se zbog ovog pitanja može činiti kao da pretjerano i možda neprimjereno, proučavate nečiji izgled. </p><p>- Nema potrebe da se ljudi osjećaju kao da se trebaju pojaviti na način koji je prihvatljiv za vaše standarde ili društvene standarde - kaže Tsai.</p><h2>Najnepristojnija pitanja</h2><p><strong>1. Kad ćeš se vjenčati?</strong></p><p>- Važno je zapamtiti da ne planiraju svi vjenčanje niti se to od njih traži. Nije važno jesu li slobodni ili u vezi - kaže Tsai.</p><p><strong>2. Kad će djeca?</strong></p><p>Slično tome, postavljanje pitanja o tome kada netko planira imati djecu nije ništa manje neprilično. U stvari, u nekim slučajevima to može čak izazvati bolne osjećaje.</p><p>- To se može činiti kao jednostavno pitanje, ali može biti prilično nametljivo jer nikad ne znate kroz što prolazi druga osoba. Možda su nedavno pretrpjeli spontani pobačaj, pokušavali bez ikakvog uspjeha, ne mogu zatrudnjeti zbog drugih zdravstvenih stanja ili jednostavno ne žele djecu - objašnjava Tsai.</p><p><strong>3. Zašto nisi u vezi?</strong></p><p>Možda mislite da je postavljanje ovog pitanja laskavo jer implicira da je netko 'dobar ulov', ali također može proizvesti negativne osjećaje kod nekoga tko nije oduševljen svojim statusom samca.</p><p><strong>4. Jeste li se udebljali?</strong></p><p>Možda mislite da vaš prijatelj, suradnica ili član obitelji izgleda sjajno s nekoliko kilograma viška, ali to ne znači da biste ikad trebali nekome postaviti ovo pitanje.</p><p>- Ovo pitanje neće biti dobro prihvaćeno bez obzira na to koliko su lijepe vaše namjere bile kad ste postavili pitanje - kaže Tsai, koja napominje da bi osoba koju pitate mogla imati fizičko ili psihološko stanje koje utječe na njezinu težinu, a o tome ne želi pričati.</p><p>Ako mislite da će to pitanje nekoga motivirati da izgubi kilograme, razmislite ponovno.</p><p><strong>5. Za koga ćeš glasati?</strong></p><p>Ako niste dovoljno bliski s nekim da već znate njegovu političku pripadnost, najbolje je zaobići ovo pitanje.</p><p>Iako je možda primamljivo započeti razgovor o trenutnoj političkoj klimi ako ste relativno sigurni da dijelite slična gledišta s osobom s kojom razgovarate, Tsai kaže da je to velika pogreška u bontonu.</p><p>- Zbog tog pitanja se ljudi mogu osjećati nelagodno, a jedna od temeljnih vrijednosti bontona je da se drugi osjećaju ugodno kraj vas - objasnila je.</p>