Jeste li se ikada osvrnuli na prošlu zaljubljenost, ili možda čak vezu s muškarcem, i shvatili da vam se on zapravo i nije toliko sviđao, samo ste mislili da je super, svidio vam se njegov stil, ili ste se divili njegovim postignućima i niste bili sigurni kako to obraditi ili pokazati izvan romantičnog/seksualnog interesa? To se naziva kompulzivna heteroseksualnost.

Kompulzivna heteroseksualnost (komphet) izraz je koji se koristi za opisivanje načina na koji nas naša kultura tjera da na svu intimu ili vezu između muškaraca i žena gledamo kao na seksualnu ili romantičnu. Žene su od djetinjstva uvjetovane da sve osjećaje prema muškarcima doživljavaju kao privlačnost.

Izraz kompulzivna heteroseksualnost trenutno je viralan na internetu zbog Google dokumenta poznatog kao 'Lesbian Masterdoc'. Dokument, koji je nedavno obilazio TikTok, napisala je Angeli Luz kad je bila tinejdžerka, a u njemu piše o vlastitim borbama oko otkrivanja svog identiteta.

- Kompulzivna heteroseksualnost je ono što tjera lezbijke da se bore s učenjem razlike između onoga što su nas naučili da želimo (biti s muškarcima) i onoga što zaista želimo (biti sa ženama) - objašnjava u dokumentu.

- Mislim da je termin 'komphet' od pomoći jer prisilnu heteroseksualnost osjeća mnogo ljudi: sve kulturne, emocionalne i materijalne sile guraju nas u tom heteroseksualnom smjeru. Također dolazimo do toga kako su odnosi među ženama jako podcijenjeni i na njih se gleda kao na manje stvarne i značajne nego na odnose s muškarcima - kaže autorica i znanstvenica Meg-John Barker.

Ovaj pojam je očito izuzetno koristan za mnoge mlade žene koje imaju problem s utvrđivanjem svog identiteta i svoje privlačnosti prema muškarcima.

Podrijetlo kompulzivne heteroseksualnosti

Izraz je skovala lezbijska feministica Adrienne Rich u svom eseju 'Kompulzivna heteroseksualnost i lezbijsko iskustvo'. Rich tvrdi da heteroseksualnost nije prirodna sklonost žena: to je politička institucija u kojoj su žene potlačene od muškaraca. Žene su sluškinje muškarcima na više razina, uključujući; rad po kući, seksualnu podređenost i emocionalni rad (emocionalna podređenost) .

- Žene su se udavale jer im je to bilo potrebno kako bi ekonomski preživjele, kako bi imale djecu koja ne bi trpjela ekonomsku deprivaciju ili društveni ostrakizam, kako bi ostale ugledne, kako bi učinile ono što se od žena očekivalo, htjele su se osjećati 'normalno', a heteroseksualna romantika je predstavljena kao velika ženska avantura, dužnost i ispunjenje. Možda smo tada vjerno poslušale instituciju, ali naši osjećaji i naša senzualnost nisu bili ukroćeni - piše Rich.

Rich predlaže da ženska spolnost postoji uz 'lezbijski kontinuum', gdje žene imaju više koristi od intimnosti i odnosa sa ženama (bez obzira je li ta intimnost prijateljstvo, romantika ili ona seksualna) nego iz bilo kakvih odnosa s muškarcima. Rich se zalagala za političko lezbijstvo (odabrati ili ne imati odnose s muškarcima, ili nastaviti veze sa ženama, bez obzira na seksualnu orijentaciju, iz političkih razloga) i lezbijski separatizam; tvrdeći da žene mogu biti svoje i slobodne samo kada su slobodne od utjecaja muškaraca - a time i patrijarhata.

Za razliku od nekih zagovornika političkog lezbijstva i lezbijskog separatizma, Rich vjeruje da sve žene prirodno privlače žene, dok se privlačnost prema muškarcima uči. Rich je također tvrdila da privlačnost žena prema muškarcima nije izvorna već zapravo internalizirani patrijarhat.

Kompulzivna heteroseksualnost: kontroverze

Mnoge mlade žene su na internetu pronašle ovaj izraz koji je koristan za opisivanje toga zašto im je trebalo toliko vremena da shvate svoj queer identitet. Naime, već su prihvatile ideju da ih moraju privlačiti muškarci i stoga su stvorile simpatije ili pogrešno protumačile njihov interes za muške prijatelje ili slavne osobe.

Međutim, izraz se također koristio za isključivanje i poništavanje drugih queer žena, osobito trans, biseksualnih i panseksualnih žena. Poput mnogih (ali ne svih) lezbijskih feministica, Rich nije uključila trans žene u svoj feminizam, negirajući da su trans žene 'prave' žene. U svojoj knjizi 'Transseksualno carstvo', Janice Raymond citira razgovor s Rich gdje opisuje trans žene kao 'muškarce koji su se samokastracijom odrekli krajnjeg posjeda muškosti u patrijarhalnom društvu'.

Izraz je također korišten za poništavanje bi i panseksualnih ženskih iskustava. Zahvaljujući monoseksizmu - društvenom uvjerenju da su samo monoseksualni (privučeni jednim spolom) identiteti stvarni, stabilni ili valjani - privlačnosti bi i panseksualnih ljudi redovito se negiraju i poništavaju, čak i unutar queer zajednica, piše Cosmopolitan.