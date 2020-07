Koncept srodne duše u ljubavi - što to uopće znači 2020. godine

Prema psiholozima i ljubavnim terapeutima, koncept pronalaska srodne duše u životu priuštit će vam brojna razočaranja, ali i omesti vas u izgradnji kvalitetnog odnosa koji postaje dobar jedino kroz rad na njemu

<p>Koncept srodne duše nešto je što doista zvuči čudesno, osoba koja će ne samo znati sve naše skrivene želje i potrebe već instinktivno na njih reagirati, istovremeno posjedujući sve osobine koje su nam potrebne u ljubavnom partneru. Stoga, on je danas prema psiholozima više štetan nego koristan u smislu idealiziranja partnera, piše <a href="https://www.instyle.com/lifestyle/what-is-a-soulmate">InStyle</a>.</p><p>Izraz srodne duše prigodan je za holivudske filmove, a ne stvarni život, objašnjava bračni terapeut i autor knjige 'Izgradite ljubav za cijeli život' Andrew G. Marshall. Samci se brinu što s njima ne valja ako ne mogu pronaći nekoga s kime se razumiju na prvi pogled, dok se oni oženjeni nakon svađe s boljom polovicom pitaju jesu li dobro odabrali, tvrdi Marshall.</p><p>Mit o srodnim dušama podrazumijeva apsolutnu povezanost dvoje ljudi, jednak ukus i interese, kao i to da prihvaćaju sve mane jedno kod drugog.</p><h2>Miješa se s požudom</h2><p>- Umjesto da traže nekoga tko im je dobar, žene i poneki muškarci u modernom društvu traže savršenog partnera - misli Marshall.</p><p>U svojoj praksi uočio je da žene često brkaju strast sa ljubavlju te da ulaze u nesigurne i fatalne veze jer osjećaju neobjašnjivu povezanost. Ta se fatalna ljubav poistovjećuje s mitom o srodnim dušama, a najčešće je riječ o nestabilnim i dramatičnim vezama punima svađe i pomirenja.</p><h2>Najveća je zabluda da imamo samo jednu srodnu dušu za nas</h2><p>Oko 75 posto ljudi vjeruje kako postoji srodna duša za svakoga, otkrila je nedavna američka studija na 500 ljudi. Mitu srodne duše suprotstavlja se i psiholog i profesor na Sveučilištu St. Thomas, John Buri. Prema njemu, taj mit je pogrešan, a vjera u njega može imati opasne posljedice. </p><p>Svjetska je populacija dosegla sedam milijardi ljudi na svijetu te je vjerojatnost da ćete pronaći svoju 'srodnu dušu' nikakva, kaže profesor Buri. Isto tako, mnogo puta u odnosu s nekim sumnjamo kako možda to nije prava ljubav i da postoji još nešto bolje za nas, no vidimo kako ne postoji 'svemirska ljubav', već samo odnosi dvoje ljudi koji si odgovaraju ili ne.</p><h2>Seksualna kemija se miješa sa sudbinskom ljubavi</h2><p>Osim toga, često pomislimo da je netko 'stvoren za nas' zato jer smo se odmah razumjeli, imali sličan smisao za humor i odličnu seksualnu kemiju. No u tim fatalnim ljubavnim odnosima mane izlaze na vidjelo tek nakon što prođe razdoblje zaljubljenosti. Tada saznajemo da je on ili ona varalica, lijenčina, lopov te da ne može biti naša srodna duša.</p><h2>Fatalna ljubav blijedi pred stvarnim životom</h2><p>Ako pronađete nekoga za koga smatrate da je vaša srodna duša i oženite se te imate velika očekivanja o nevjerojatnoj sreći i miru do kraja života, jako ćete se razočarati, kaže Buri. Svaki odnos prolazi kroz faze veće i manje sreće, svađe i nesporazumi su sastavni dio života, a kompromisi potrebni da bi se ljubav održala. Upravo mit o srodnim dušama propagira tezu ljudi koji ne trebaju raditi kompromise jer se u svemu slažu, nije dosad zabilježen u povijesti, kaže Buri.</p><h2>Veza iz ljubavi nije uvijek vječna</h2><p>Iako oko 99 posto ljudi u zapadnom svijetu smatra da je brak iz ljubavi najbolja opcija, brojna istraživanja pokazuju da to baš i nije tako. Osim toga, u prosjeku se svaki treći par rastaje, a u brak se ulazi sve kasnije i sa sve više ljubavnog iskustva, pa se tako ne može reći kako su ljudi 'nespremni' uletjeli u brak. Uspješnijim od braka iz ljubavi su iznenadni brakovi sklopljeni nakon par mjeseci poznanstva, pa čak i dogovoreni brakovi.</p><p>- Ljubav treba graditi i njegovati s onima koji su pogodni za to i čiji nam se karakter sviđa. Slično kao i u prijateljstvu, ti nema sudbine, već zdravog razuma - kaže Buri.</p>