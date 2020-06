5 faza veze kroz koje prođu svi parovi: U kojoj ste vi trenutno?

Ljubav je putovanje bez jasnog krajnjeg cilja, i mnogi će se parovi razvijati ciklički. Kada prođu svih pet faza neki će krenuti ispočetka, a neki će preskakati različite faze

<p>Možda mislimo da ljubavni odnosi polako napreduju od susreta dvoje ljudi preko zaljubljenosti i niza kušnji i problema, pa sve do konačnog blaženstva. Ipak, u stvarnosti je ljubav putovanje bez jasnog krajnjeg cilja i ne trebamo očekivati ​​da ćemo se u nekom trenutku moći osvrnuti i reći kako su 'jednostavni bili savladani izazovi' - jer gdje god se nalazili, čeka nas još barem jedna prepreka.</p><p>Drugim riječima, faze odnosa nisu linearne već ciklične i ponavljaju se - a čak će se i oni koji dođu do pete i posljednje faze opet vratiti u prvu i cijeli proces početi iznova. Evo koje su faze svake veze i što o njima treba znati:</p><h2>1. Spajanje</h2><p>Ovo je i 'faza medenog mjeseca': početne romanse koja često podrazumijeva sreću uvijek kad smo blizu partnera, ali i strastveni seks. Često će se ljudi u ovoj fazi veze osjećati kao da su pronašli savršenu osobu, nekoga tko im je sličan, odnosno tko je s njima kompatibilan. </p><p>Te emocije rijetko kad uključuju racionalno razmišljanje, a dosta istraživanja kaže i da je ova početna faza obilježena raznim kemijskim procesima u mozgu - u kojima hormoni dopamin, oksitocin i endorfin pokreću i održavaju stanje zaljubljenosti. To može dovesti do toga da postanemo 'ovisni' o partneru i zanemarimo razlike među nama i razne znakove upozorenja da netko nije dobar za nas.</p><p><strong>Što raditi u ovoj fazi odnosa:</strong></p><p>Uživajte u ovoj fazi u koliko god možete, no budite svjesni i svojih uvećanih emocija. Odmaknite se od sebe i promatrajte svoje emocije i odnos, te aktivno propitkujte je li ova osoba zaista najbolja za vas. Dok ste pod ovim 'biokemijskim ljubavnim napitkom' tražite savjete od iskrenih prijatelja. I nemojte donositi važne odluke samo zato što ste zaljubljeni - jer će s vremenom taj osjećaj izblijediti.</p><h2>2. Sumnja i poricanje</h2><p>Sad počinjemo primjećivati ​​razlike između sebe i partnera, a neke stvari koje su nam prije bile simpatične sad nam počinju smetati. Osjećaj ljubavi miješa se s osjećajem otuđenosti i muči nas jesmo li baš 'savršeni' jedno za drugo.</p><p>Kako raste naše razočaranje, javljaju se i neki biološki odgovori na stres. Možda ćete osjetiti potrebu da branite svoje vrijednosti, što se pak može pretvoriti u želju da sve bude kako ste vi zamislili. I premda nije realno to očekivati, mnogi od nas se pitaju 'zašto on/ona nisu više nalik nama'. </p><p><strong>Što raditi u ovoj fazi odnosa:</strong></p><p>U ovom su trenutku ključne vještine komunikacije i upravljanja sukobom. Naučite kako se suočiti s problemima u odnosu, ali pažljivo i s poštovanjem prema drugome. Zapamtite da svađe i nesuglasice nisu nužno znak da nema ljubavi ili da veza ne funkcionira. Morat ćete naučiti razliku između zdravih neslaganja i nezdravog kontroliranja.</p><h2>3. Razočaranje</h2><p>Ovo se razdoblje mnogim parovima može činiti kao kraj. Do sad su sve mane potpuno izašle na površinu, a pitanja koja smo uporno gurali pod tepih sad su očigledna. Neki će biti stalno spremni za borbu, i u slučaju najmanje provokacije, a drugi će se spremati na 'bijeg'. Treći se pak s vremenom mogu polako udaljiti, ulažući sve manje energije u održavanje svoje veze.</p><p>Ipak, neki parovi ni sad neće svoju vezu dovoditi u pitanje: umjesto toga, na ovo će razdoblje gledati kao na snažnu poruku da se neke stvari moraju promijeniti.</p><p><strong>Što raditi u ovoj fazi odnosa:</strong></p><p>Prestanite gurati probleme pod tepih i izbjegavati ih, koliko god naporne i teške rasprave bile. Iako vam je odnos sad možda i pun negativne energije, uvježbajte pokazivanje naklonosti čak i kad ste uznemireni. I sjetite se da dobre stvari često zaboravljaju. A sigurno ih ima, samo vam trenutno nisu u fokusu.</p><h2>4. Odluka</h2><p>Četvrta je faza faza odluke oko ostajanja, odnosno prekida. Kad počnete ozbiljno razmišljati o odlasku ili čak radite planove za daljini život bez partnera, znate da ste došli do te faze. </p><p>Sad trebate odlučiti hoćete li otići ili ostati, a ako odlučite da ostajete, trebate raditi na popravljanju odnosa.</p><p><strong>Što raditi u ovoj fazi odnosa:</strong></p><p>Ponekad osjećamo da želimo izaći iz neke veze, ali kad naučimo vještinu učinkovitog komuniciranja, ogorčenost i osjećaj otuđenosti mogu nestati.</p><p>U ovom trenutku možemo naučiti neke lekcije koje će nam pomoći da postanemo bolji ljudi. Učimo pružiti priliku odnosu ali i sebi i partneru: da se oboje razvijemo i produbimo svoju vezu. A čak i ako se odlučimo na prekid, to možemo napraviti konstruktivno: želeći dobro ovom drugom i shvaćajući svoju i njegovu ulogu u svemu.</p><h2>5. Apsolutna ljubav</h2><p>Sad je naš odnos najzdraviji i 'najunosniji'. Ovo je 'ljetno doba ljubavi', kad su njeni plodovi potpuno zreli. Obje osobe u vezi sad osjećaju i vlastitu individualnost, otkrivaju sebe i prihvaćaju svoje i tuđe mane. Svjesni su i da ne postoji 'savršeno podudaranje' s nekim, ali to ni ne traže.</p><p>U ovoj petoj fazi veze i dalje treba na vezi naporno raditi, ali razlika je u tome što znamo dobro i slušati i upustiti se u neugodne razgovore, bez osjećaja ugroženosti ili napada.</p><p><strong>Što raditi u ovoj fazi odnosa:</strong></p><p>Sad se treba smijati, opustiti se i uživati. Neki mogu doživjeti i novu uzbudljivu strast radosti dok se svatko za sebe ponovno otkriva i zaljubljuje u ovog drugog, savjetuje portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/stages-of-a-relationship" target="_blank">MBG</a>.</p>