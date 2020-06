Vi ste sve, samo ne romantik: 13 znakova koji će vam to dokazati

<p>Postoje ljudi koji ne mogu razviti romantične osjećaje prema drugima i uopće ih ne zanimaju romantični odnosi, piše<a href="https://www.yourtango.com/2018318788/what-does-aromantic-mean-aromantic-meaning-and-13-signs-you-are-one"> YourTango.</a></p><p>Za većinu ljudi neromantičnost je oblik aseksualnosti, unatoč činjenici da je riječ o posve različitim pojmovima. Neromantični su pojedinci rijetki, no postoje i možda ste upravo vi među njima. To ne znači da s takvim ljudima nešto nije u redu, nego da su njihove potrebe drugačije od onih koji ih okružuju. Ovih 13 znakova može otkriti da niste romantični. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti prekid</p><h2>1. Nikad se niste zaljubili</h2><p>Kad ste bili u srednjoj školi, svi su govorili o tome tko se u koga zaljubio. Tada su svi bili zaljubljeni u nekoga, no ne i vi. Jednostavno se niste zaljubili ni u koga. Možda ste se i pitali zašto je tako, no jednostavno vam se to nije dogodilo. Čak i nakon srednje škole s drugima niste osjećali one posebne leptiriće u trbuhu.</p><h2>2. Grozite se pomisli na vjenčanja</h2><p>Za većinu je žena planiranje vjenčanja i detalja koji idu uz to jedna od najromantičnijih stvari koje mogu zamisliti. Sanjarile su o savršenom vjenčanju godinama. No netko tko nije romantičan to uopće ne doživljava privlačnim. Za njih je to samo još jedna zabava s prijateljima.</p><h2>3. Niste baš za veze</h2><p>Neromantični ljudi ne žele veze romantične vrste. Iako su vam se udvarali, uvijek ste odbijali druge jer jednostavno niste osjećali isto što i oni.</p><h2>4. Osjećate platonsku, ali ne i romantičnu ljubav</h2><p>Neromantični ljudi mogu osjećati izvjesne vrste ljubavi poput one koju dijele najbolji prijatelji, ili onu koju osjećaju roditelji i djeca. No romantična ljubav nije nešto u čemu su dobri.</p><h2>5. Ljudima niste privlačni romantično ni seksualno</h2><p>Većina ljudi koji nisu romantični nisu seksualno atraktivni drugima. Stoga, ako ste aseksualni, možda trebate provjeriti želite li ponekad imati dečka ili djevojku. Ako ne želite, velika je vjerojatnost da ste aseksualni i neromantični.</p><h2>6. Ako ste u vezi, to nije zbog romantike</h2><p>Iako je to vrlo rijetko, neromantični ljudi ponekad stupaju u veze. No čak i tada to nije iz istih razloga zbog kojih su drugi u vezama. Možda su to financijski razlozi ili jednostavno žele imati najboljeg prijatelja s kojim mogu živjeti.</p><h2>7. Seksualno vas privlače drugi, ali ne osjećate romantičnu privlačnost</h2><p>Unatoč uobičajenom mišljenju, neromantični ljudi mogu doživjeti seksualnu privlačnost prema drugima i voditi aktivan seksualni život. Nisu romantični i ne doživljavaju romantičnu privlačnost prema drugima.</p><h2>8. Osjećate određeni tip privlačnosti</h2><p>Dok ste zaljubljeni želite s nekim provoditi vrijeme dijeleći romantične osjećaje, a uglavnom i seksualne. No neromantični ljudi žele biti prijatelji s nekim s kim će vrijeme provoditi platonski.</p><h2>9. Ne privlače vas romantični filmovi i romani</h2><p>Ako niste romantik, ne možete razumjeti romane i filmove kojima je u središtu radnje upravo romansa. Ne razumijete te osjećaje i ne dijelite interes.</p><h2>10. Više volite biti sami</h2><p>Romantičarima je pomisao da ostanu samci vrlo teška, no za neromantike to nije loša ideja. Zapravo, većina neromantičara preferira biti bez partnera.</p><h2>11. Nikad niste voljeli</h2><p>Neromantici nikad nisu voljeli eventualnog partnera i nemaju želju zaljubiti se. S obzirom na to kako kultura nameće ideju ljubavi, mnogi neromantici se stoga osjećaju posramljeno iako za to nema razloga. U redu je ne biti romantičar. </p><h2>12. Dosađuju vam tuđe priče o ljubavi</h2><p>Sočni tračevi ili priče o tuđim ljubavima nisu vam privlačne i čak vam pomalo dosađuju jer se ne možete povezati s osjećajima tih ljudi.</p><h2>13. Osjetili ste nešto prema pojmu neromantičnosti</h2><p>Već se dugo tako osjećate, no tek kad ste čuli riječ "neromantik" nešto je u vama kliknulo? Možda je netko konačno opisao kako se zapravo osjećate.</p>