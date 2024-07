Koncert stoljeća: Live Aid na TV-u je pratilo 1,5 milijardi ljudi

Pratilo je 1,5 milijardi gledatelja

1985: File photo dated July 1985 of Freddie Mercury of Queen on stage during the Live Aid Concert at Wembley Stadium. Issue date: Thursday September 8, 2022. | Foto: Profimedia

Dobrotvorni koncert Live Aid održan je 13. srpnja 1985. godine istovremeno na stadionu Wembley u Londonu i stadionu JFK u Philadelphiji. Događaj je privukao oko 1,5 milijardi televizijskih gledatelja i prikupio milijune dolara za pomoć gladnima u Etiopiji. Na koncertu je nastupalo 75 izvođača, od Eltona Johna, Queena, do Madonne, Davida Bowieja, U2 i Erica Claptona.

Natpis je bila reklama

Na današnji dan, 13. srpnja 1923., jedan od najpoznatijih svjetskih natpisa HOLLYWOOD na obroncima brda Hollywood Hills iznad američkog grada Los Angelesa u Kaliforniji službeno je osvijetljen. Svako je slovo visoko 15 metara, a izvorno natpis bio je Hollywoodland. Izvorno je bio postavljen kao reklama za stambeno naselje čiju je gradnju financirao poduzetnik H. J. Whitley, danas poznat kao "otac Hollywooda", koja je trebala stajati 18 mjeseci. Kako je natpis postao prepoznatljiv u filmskoj industriji, odlučeno je da ostane i dalje. Budući da nije bilo predviđeno da traju, slova su počela propadati i nakon 50-ak godina natpis je bio u ruševinama. Tek 1979. slova su obnovljena donacijama "slavnih".

Nastupala je i Jugoslavija

Prvo Svjetsko prvenstvo u nogometu počelo je 13. srpnja 1930. godine. Plasiralo se 16 reprezentacija, ali ih je tek 13 sudjelovalo. Igralo se u Urugvaju, u Montevideu, a nastupali su i hrvatski nogometaši u sklopu Kraljevine Jugoslavije.

