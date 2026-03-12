Obavijesti

USUSRET KONFERENCIJI

Ivana Štulić: Pozitivna nam psihologija može pomoći da živimo puno ispunjenije...

Ivana Štulić: Pozitivna nam psihologija može pomoći da živimo puno ispunjenije...
Stručnjaci će govoriti o sreći, dobrobiti, otpornosti i optimizmu te o tome kako pozitivna psihologija može poboljšati život pojedinaca, organizacija i društva. Zato, pokrenite stvarne promjene za Međunarodni dan sreće

Povodom Međunarodnog dana sreće, koji se svake godine obilježava 20. ožujka, u Zagrebu će se održati Konferencija pozitivne psihologije pod nazivom “Pokreni stvarne promjene!”. Događaj će se održati 17. ožujka u 18 sati u prostoru Spark Space na Sveučilištu Algebra Bernays (Gradišćanska 24).

Pozitivna psihologija je znanstvena disciplina koja proučava sve ono što ljudima pomaže da žive ispunjen i kvalitetan život, da organizacije budu uspješne, a društva prosperitetna. Utemeljio ju je krajem 90-ih godina Martin Seligman, s idejom da psihologija ne treba istraživati samo probleme i poremećaje, nego i ono što u životu funkcionira dobro.

Ova disciplina bavi se temama poput sreće, životnog zadovoljstva, smisla, optimizma, nade, otpornosti, angažiranosti, flowa te snaga i vrlina karaktera. Konferencija je prilika da se šira javnost upozna s njenim primjenama u poslovnom, osobnom i društvenom životu.

Program započinje uvodnom riječju organizatorice Ivane Štulić, magistrice primijenjene pozitivne psihologije. Nakon toga slijedi panel o primjeni pozitivne psihologije u poslovnom okruženju, na kojem će sudjelovati stručnjaci iz tvrtki i institucija koje aktivno ulažu u dobrobit zaposlenika.

Sudionici će moći čuti i panel o osobnoj dobrobiti, u kojem će znanstvenici i stručnjaci govoriti o sreći, zadovoljstvu životom te dobrobiti djece i mladih. Poseban dio programa posvećen je i društvenoj primjeni pozitivne psihologije, odnosno projektima koji se provode u obrazovanju i zajednici.

Foto: ilustracija / kamp kućica

Uz predavanja i panele, sudionike očekuju i wellbeing pauze, kratke aktivnosti, plesni predah te radionica u kojoj će u manjim grupama moći raspraviti kako primijeniti ideje pozitivne psihologije u svakodnevnom životu i radu.

Konferencija je nekomercijalnog karaktera, a ulaznice se naplaćuju po simboličnoj cijeni od 12 eura, kako bi se pokrili osnovni troškovi organizacije.

