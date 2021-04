Postoji nekoliko studija koje su ukazale da se konjunktivitis javlja nešto češće u pacijenata koji su zaraženi korona virusom, odnosno da bi jedan od simptoma koji se mogu povezati s Covid-19 mogle biti i crvene oči. Dio istraživanja ukazao je da bi se s koronom mogle povezati i kemoze, odnosno oticanje konjunktive, ili vanjske ovojnice oka, što zapravo upućuje na alergijsku reakciju, odgovara oftalmolog dr. sc. Igor Knezović iz Poliklinike Knezović u Zagrebu.

Slijedom toga, ima smisla povezati te simptome s korona virusom, no danas još ne možemo govoriti o tome kolika je učestalost tih simptoma kod oboljelih od Covida-19, kaže, pa niti o tome da bi se uz pomoć aplikacija koje će 'mjeriti' crvenilo oka 'očitavati' rizik od korona virusa.

Jedna takva aplikacija navodno je već razvijena u Njemačkoj.

- S obzirom da je riječ o novoj bolesti i činjenici da su dosad provedena relativno kratka i ograničena istraživanja, još uvijek ne možemo procijeniti kod kojeg udjela pacijenata oboljelih od korona virusa se taj simptom javlja, no možemo reći da korelacija postoji - kaže oftalmolog.

Pronašli smo, tako, jednu od studija provedenih na 56.000 oboljelih od Covida-19, kod koje se pokazalo da je konjunktivitis (crvenilo, suhoća i svrbež oka) bio jedan od najmanje učestalih simptoma (0,8 posto slučajeva, ili 448 pacijenata). Još je nekoliko studija kod kojih je konjunktivitis relativno rijetka pojava kod pacijenata zaraženih korona virusom, pa se svrstava u manje uobičajene simptome, među kojima su grlobolja, proljev, glavobolja, gubitak osjeta okusa ili mirisa te osip ili promjena boje prstiju na rukama ili nogama.

O mogućoj povezanosti simptoma s Covid-19 raspravlja se, zapravo, još od prvih pacijenata od korona virusa, kada je prof. dr. Wang Guangfa, stručnjak za respiratorne infekcije u Sveučilišnoj bolnici u Pekingu, obolivši od korone bio uvjeren da je virus u njegovo tijelo ušao putem očiju, jer je jedan od simptoma koje je imao bila upravo upala očne spojnice lijevog oka.

Dr. Guangfa je tada bio rezolutan u tvrdnjama da bi kao jednu od mjera zaštite od korona virusa trebalo uvesti i nošenje naočala, prvenstveno kao zaštitu od toga da prstima kojima smo dodirivali kontaminirane površine dodirnemo oči, ili ih protrljamo, jer to može otvoriti put virusu. Nošenje zaštitnih naočala nije uvedeno kao obaveza, no jedna od važnih uputa prevencije odnosi se upravo na to da ne bismo smjeli dirati oči rukama prije nego što ih dobro operemo sapunom i vodom, jer to može biti način da preko sluznice oka unesemo virus u organizam.