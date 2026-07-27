Konobarica se šokirala jer je dobila 'samo' 5 centi napojnice: Slažete li se s komentarima?

Konobarica iz jednog restorana u Tivtu požalila se na neugodno iskustvo s dvoje stranih gostiju. Nakon što su podmirili račun od 26,70 eura, na stolu su ostavili kovanicu od svega pet centi. Konobarica je ostala, kako kaže, šokirana.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je dobra kultura’ | Video: 24sata Video

​- Radim u restoranu kao konobar. Za stol su sjela dva stranca, jeli su i pili, a kada je došlo vrijeme da plate račun, dala sam im kusur. Nakon što su otišli, prišla sam stolu i ugledala da su mi ostavili bakšiš od svega pet centi. Baš sam se šokirala - stoji u njezinoj poruci podijeljenoj na stranici u kojoj je dodala i da se radi o strancima.

Objava je pokrenula lavinu reakcija, no većina komentara iznenađujuće nije išla u prilog konobarici. Mnogi su stali na stranu gostiju, ističući kako napojnica nije obavezna, već je isključivo gesta kojom se nagrađuje dobra usluga.

​- Niko nije dužan da ostavi bakšiš. Da je dobila pet eura, sigurno se ne bi žalila - glasio je jedan od popularnijih komentara. Drugi su se složili, navodeći da su očekivanja postala previsoka: "Ne znam otkud ideja da je gost dužan da ostavi bakšiš. To je stvar dobre volje". Bilo je i oštrijih kritika na račun konobaričinih očekivanja. "Najbolje da vam svi ostave po 100 eura. Vjerojatno ste doktorirali i spašavate živote, pa još očekujete bakšiš. Sramota", zaključio je jedan pratitelj.

Kakva su pravila u Crnoj Gori?

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Cijeli slučaj savršeno ilustrira kulturološke razlike i nejasnoće koje okružuju davanje napojnica. Dok je u nekim zemljama, poput SAD-a, napojnica od 20 posto gotovo pa obavezna, u drugima, kao što su skandinavske zemlje, gotovo da i ne postoji. Crna Gora, kao i veći dio Balkana, nalazi se negdje u sredini, s kulturom bližom južnoj Europi.

Iako zakonski nije obavezna, kultura davanja napojnica u Crnoj Gori itekako postoji i očekuje se u uslužnim djelatnostima. Ne ostaviti napojnicu nakon usluge u restoranu, posebno u turističkim područjima, smatra se kršenjem nepisanog pravila bontona. Često se takav potez tumači kao jasan znak da gost nije bio nimalo zadovoljan uslugom.

Važno je napomenuti da, za razliku od nekih zapadnoeuropskih zemalja, računi u Crnoj Gori gotovo nikada ne uključuju naknadu za uslugu. Postotak iskazan na računu odnosi se na PDV koji ide državi, a ne na napojnicu za osoblje.

Praktični vodič: Koliko i gdje ostaviti napojnicu

Zagreb: Konobar Zoran Klarić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Za turiste koji žele izbjeći neugodne situacije, korisno je znati uobičajene prakse. U restoranima i kafićima s poslugom za stolom, standard je ostaviti između deset i petnaest posto od ukupnog iznosa računa za dobru uslugu. Na račun od 30 eura, to bi značilo napojnicu od tri do 4,5 eura. Za manje iznose, poput kave koja košta 1,90 eura, uobičajeno je zaokružiti na dva eura ili ostaviti sitniš. Ako je račun 43,50 eura, ostaviti novčanicu od 50 eura i ne očekivati povrat kusura smatra se iznimno darežljivim.

Jedna od ključnih stvari na koje treba paziti jest plaćanje karticom. POS uređaji u Crnoj Gori rijetko imaju opciju dodavanja napojnice na račun. Stoga je najpouzdaniji način uvijek imati nešto gotovine sa sobom. Napojnica se u tom slučaju predaje konobaru direktno u gotovini, čime se osigurava da novac ide njemu, a ne vlasniku restorana.

Kod vožnje taksijem pravila su fleksibilnija. Nije obavezno, ali je uobičajeno zaokružiti iznos na najbliži cijeli broj. Ako vožnja košta 9,20 eura, putnik će najčešće platiti 10 eura. Za duže vožnje ili ako vozač pomogne s prtljagom i pruži korisne informacije, pristojno je dodati euro ili dva.

U hotelima se također cijeni mala zahvala. Uobičajeno je ostaviti jedan do dva eura po noćenju za sobarice, a nosaču prtljage euro po torbi. Turističkim vodičima, koji su često vrlo strastveni oko svog posla, uobičajeno se ostavlja pet do deset eura po osobi za poludnevni izlet, odnosno deset do dvadeset eura za cjelodnevni.

Zašto je napojnica važna?

Foto: canva ilustracija

Ono što mnogi turisti ne znaju jest kontekst rada u ugostiteljstvu na Jadranu. Velik dio osoblja, od konobara do sobarica, radi sezonski, često sedam dana u tjednu, za relativno niske plaće. Mnogi od njih dolaze iz drugih gradova ili država, ostavljajući obitelji na nekoliko mjeseci. U takvim uvjetima, napojnice čine značajan dio njihovih ukupnih primanja.

Zbog toga, iako nije zakonska obaveza, "bakšiš" je puno više od pukog novca. On je znak poštovanja prema trudu i radu osobe koja vas je uslužila, potvrda da je njihov rad cijenjen. S druge strane, priča iz Tivta pokazuje da očekivanja ponekad mogu prijeći u osjećaj prava, što stvara otpor kod gostiju i dovodi do ovakvih javnih rasprava koje svake sezone iznova preplave internet.

