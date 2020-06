Prestrogi roditelji usporavaju razvoj tinejdžera

Istraživanje je pokazalo da djeca čiji su roditelji bili strogi i nadmoćni u njihovoj tinejdžerskoj dobi imaju veći rizik od toga da će završiti s nižim stupnjem obrazovanja i neće moći održati vezu

<p>Tinejdžeri koji imaju stroge roditelje uvijek se žale, no istraživanja sugeriraju da bi dobrim dijelom mogli biti u pravu. Postoje indicije za to da roditelji strogom kontrolom djetetu, zapravo, čine štetu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najčešće pogreške roditelja u odgoju djece</p><p>Naime, istraživači sa Sveučilišta u američkoj državi Virginiji otkrili su da je strogi odgoj povezan s djecom koja imaju poteškoće u odnosima i obrazovanju u odrasloj dobi. Tako se pokazalo da 32-godišnjaci koji su imali stroge i nadmoćne roditelje u djetinjstvu imaju manju vjerojatnost da će biti u vezi te veći rizik od toga da imaju niži stupanj obrazovanja, kažu istraživači.</p><p>- Roditelji, odgajatelji i kliničari trebaju biti svjesni kako pokušaji roditelja da kontroliraju tinejdžere zapravo usporavaju njihov napredak. Ovaj način roditeljstva vjerojatno stvara više nego privremeni pomak u razvoju adolescenata, jer se miješa u ključni zadatak: razvoj autonomije u kritičnom razdoblju - kaže dr. Emily Loeb. U istraživanju se ističe kako štetu koju takvo roditeljstvo uzrokuje nije lako popraviti. </p><p>Studija je objavljena u časopisu Child Development. Usredotočena je na psihološku kontrolu, u okviru koje roditelji, na primjer, djeci ne pokazuju ljubav ako su ljuti na njih i čine da oni osjećaju krivicu ako su ih uznemirili. Studija je otkrila da djeca roditelja koji ih prekomjerno kontroliraju u dobi od 13 godina mogu biti slabija u održavanju romantičnih veza, ako su imali partnera do 27. godine. </p><p>Istraživači su pratili 184 mladih godišnje, u rasponu dobi od 13 do 32 godine, od kojih je polovica ispitanika bila muškog, a druga polovica ženskog spola. Istraživanjem su obuhvaćeni ljudi širokog spektra socioekonomske pripadnosti, a sudionici istraživanja ispunjavali su anketu o sebi i svojim roditeljima. U odrasloj dobi od volontera se tražilo i da popunjavaju obrasce o njihovom statusu kad su u pitanju veze te o stupnju obrazovanja.</p><p>Također, prikupljale su se informacije od tinejdžera o tome kako im se sviđa u školi, a istraživači su promatrali i videozapise komunikacije mladića s najboljim prijateljima, te kasnije s romantičnim partnerima, prenosi portal <a href="https://ca.news.yahoo.com/teenagers-strict-parents-relationships-education-173914723.html">Yahoo.</a> </p><p>- Iako roditelji strogim odgojem rutinski pokušavaju usmjeriti svoju djecu ka uspješnom odrastanju i prilagodbi mladenaštvu, pretjerano kontroliranje djece u adolescenciji može spriječiti njihov razvoj na način koji nije lako popraviti - zaključuje koautor istraživanja, profesor Joseph Allen. </p>