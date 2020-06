Čak 92% tinejdžera u Hrvatskoj zabrinuto je za svoju financijsku budućnost, žele stan i auto

Dvije trećine tinejdžera štedi, veći džeparac primaju gimnazijalci, znaju što je inflacija, a o financijama uglavnom vjeruju roditeljima, pokazuje istraživanje istraživanje Štedopisa, Instituta za financijsko obrazovanje

<p><strong>Tinejdžeri u Hrvatskoj</strong> financijski su pismeniji od prijašnjih generacija, sve više štede, razumiju da novcu s vremenom opada vrijednost, no još nemaju dovoljno razvijene stavove o novcu. </p><p>Pokazalo je to istraživanje<strong> <a href="https://www.stedopis.hr/">Štedopisa</a>, Instituta za financijsko obrazovanje provedeno</strong> u suradnji s <strong><a href="https://www.hub.hr/hr/hub-i-stedopis-proveli-prvo-veliko-istrazivanje-financijske-pismenosti-tinejdzera-u-hrvatskoj">Hrvatskom udrugom banaka</a></strong> ovoga proljeća među 1011 mladih u Hrvatskoj. U istraživanju su učenici osmog razreda osnovne škole, gimnazijalci i učenici strukovnih škola iz svih regija Hrvatske, pri čemu ih je najviše iz Zagreba i okolice, a cilj istraživanja bio je izmjeriti financijsku pismenost i financijsku uključenost tinejdžera u Hrvatskoj.</p><p><strong><a href="https://www.hub.hr/hr/hub-i-stedopis-proveli-prvo-veliko-istrazivanje-financijske-pismenosti-tinejdzera-u-hrvatskoj">OVDJE POGLEDAJTE CIJELO ISTRAŽIVANJE O FINANCIJSKOJ PISMENOSTI MLADIH.</a></strong></p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1930135" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-24/hub2020-pasica2.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Gimnazijalci dobivaju veći džeparac </h2><p><strong>Dobiveni podaci </strong>pokazuju zanimljive trendove. Tako se pokazalo kako su učenici gimnazija općenito više financijski pismeni i imaju bolje informacije od vršnjaka u strukovnim školama. </p><p><strong>Kako se ističe u istraživanju, dobivanje džeparca u tinejdžerskoj dobi vrlo je važno jer djeca i mladi koji dobivaju određeni iznos na raspolaganje za određeno vrije</strong><strong>me bolje upravljaju svojim novcem i stječu ispravnije financijsko ponašanje.</strong></p><p>To pokazuju i brojke. <strong>Veću odgovornosti pri upravljanju novcem</strong> pokazuju tinejdžeri koji dobivaju džeparac (njih 85%), dok od onih koji ne dobivaju džeparac, čak 36% ne zna s kojim iznosom novca mjesečno raspolažu, odnosno koliko troše.</p><p> </p><h2>Troše na odjeću i izlaske</h2><p><strong>A bez obzira na to koliko dobivaju</strong>, tinejdžeri džeparac najviše troše na izlaske (62%) i hranu u školi (62%) ili pekarnici (50%), odjeću i obuću (40%) te kozmetiku (32%). Na izlaske i zabavu najviše troše gimnazijalci, učenici u 3. razredu srednje, te oni koji žive u Dalmaciji i velikim gradovima. Na hranu najviše troše 15-godišnjaci i 18-godišnjaci, učenici strukovnih škola i oni u manjim mjestima. Koliko je redovito mjesečno primanje bitno, pokazuje i to da od onih koji ne primaju džeparac njih 36 posto ne zna s kojim iznosom mjesečno raspolažu. Razlike vezane uz obrazovanje vidljive su i kod financijskih odluka.</p><p><strong>83 posto tinejdžera ispravno donosi odluke o kupnji, no i u toj kategoriji prevladavaju gimnazijalci i učenici koji žive u Zagrebu i okolici te sjevernoj Hrvatskoj. Što se tiče štednje, ona, očekivano, ovisi o iznosima kojima raspolažu. Tako 64 posto tinejdžera mjesečno uštedi između 50 i 500 kuna.</strong></p><p>Pa ipak, iako donose informirane odluke o kupnji, odluke na što će potrošiti štednju pokazuju kako mladima nedostaje znanja o upravljanju novcem. Više od polovice (53%) izjavilo ih je kako štede za kupnju odjeće i obuće, potom za kupnju dara dragoj osobi i poseban izlazak. Oko trećine ih štedi za putovanje, kupnju nečeg većeg, dok ih oko četvrtine štedi za vozački ispit. Za kupnju knjige ili tečaj manje od 10 posto.</p><h2>Najviše vjeruju roditeljima</h2><p>Unatoč činjenici da su danas mladima dostupni brojni besplatni izvori znanja, nizak postotak onih koji ulažu u dugoročne ciljeve poput obrazovanja upućuje na nedostatak kontinuiranog financijskog obrazovanja. A na to možda najviše upućuju i podaci o tome kome mladi vjeruju i gdje se informiraju kad je u pitanju novac.</p><p><strong>Njih čak 66% o novcu najbolje uči u razgovoru s roditeljima, kojima i najviše vjeruju kad je u pitanju novac (82%), te prijateljima i članovima obitelji. O novcu ih 23 posto najbolje uči u školi, ali nastavnicima vjeruje tek 1 posto. Četvrtina ih se informira na internetu.</strong></p><p>Samo15 posto tinejdžera smatra kako o novcu ne treba učiti, no ipak upućuje na potrebu sustavnog obrazovanja mladih o financijama, čemu pridonose i kampanje koje provode Štedopis, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska narodna banka i druge financijske institucije.</p><p><strong>- Naši su nalazi istraživanja adolescenata usporedivi s najnovijim rezultatima istraživanja financijske pismenosti odraslih građana u Hrvatskoj koje je krajem 2019. provela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) gdje su Hrvati pokazali relativno dobro financijsko znanje i ponašanje, ali loš odnos prema novcu, što ukazuje na potrebu daljnjih aktivnosti financijskog obrazovanja s naglaskom na stjecanje ispravnih financijskih stavova o dugoročnoj štednji i financijskom planiranju, i to ne samo mladih, već svih građana - zaključuje Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa.</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>