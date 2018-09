Korejke čuvaju mladolik izgled ovim pravilima za njegu kože

Čišćenje i hidratacija lica

Očistite lice s tonikom na bazi ulja kako bi iz kože izvukli sve masne nečistoće poput šminke i kreme za sunčanje.

Potom lice očistite sredstvom za čišćenje na bazi vode kako bi uklonili nečistoće poput prljavštine i znoja.

Napravite piling kože kako bi odstranili mrtve stanice kože.

Namažite lice kremom kako bi joj pružili potrebnu vlagu, piše Brightside.

Hidratacija tijela - Odmah nakon kupanja namažite kožu kremom. Tijekom kupanja ili tuširanja toplom vodom pore na tijelu se otvaraju i puno lakše upijaju kremu ili losion, piše Brightside.

Masaža lica - Stimulira limfne čvorove i pojačava cirkulaciju. Kako bi spriječile pojavu bora masirajte lice uz V liniju u područjima iznad i između očiju (iznutra prema van) i oko usta (od obraza prema nosu).

Kozmetika - Korejke najviše koriste kozmetiku s puževim mucinom (sekretom) koji štiti kožu od štetnog djelovanja ultraljubičastih zraka, usporava starenje zahvaljujući antioksidansima koje sadrži, smanjuje dubinu i vidljivost bora, izglađuje teksturu kože i ubrzava zacjeljivanje oštećenog tkiva. Sadrži vitamine, kolagen, mineralne sol i hijaluronsku kiselinu.

Foto: Dreamstime

Hijaluronska kiselina - Treba ju dodati u svoju kozmetičku rutinu. Ona je savršeni sastojak u borbi protiv starenja.

Ginseng - prirodni je antioksidans i povećava proizvodnju kolagena. Konzumacija ginsenga će spriječiti ubrzano starenje kože te će joj dati dodatni elasticitet.

Dodaci kolagena - Ima sličan učinak poput ginsenga, održava elasticitet kože te ju čini svjetlijom i svježijom.

Vitamin C - Ima ulogu u stvaranju kolagena, karnitina, hormona i aminokiselina. Ključan je za cijeljenje rana, a olakšava oporavak od opeklina. Vitamin C je također antioksidans, podupire funkciju imunološkog sustava i olakšava apsorpciju željeza. Treba imati na umu da nakon uzimanja vitamina C se ne bi trebalo odmah izlaziti na sunce jer može izazvati pigmentaciju na koži.

Kozmetički proizvodi s peptidima - Treba ih uključiti u svakodnevnu njegu kože, budući da i oni povećavaju proizvodnju kolagena.

UV zaštita - Izlaganje suncu bez zaštite rezultira tanjom kožom i prijevremenom pojavom bora.