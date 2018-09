Sanjajte i mršavite: Deset pića koja treba piti prije spavanja

1. Sok od krastavca

Prije spavanja u sokovnik stavite jedan krastavac, iscijedite malo limuna i u par sekundi ćete imati spremno zdravo piće puno antioksidansa s jako malom količinom kalorija. Ako je okus prejak, slobodno dodajte malo vode, a za pojačani učinak možete i naribati malo đumbira..

Ako ovo pijete svaku večer, već nakon mjesec dana ćete primijetiti stanjivanje struka i smanjenje masnih naslaga oko njega. Osim antioksidansa, krastavci su puni vlakana, minerala i vitamina koji su zaslužni za gubitak težine.

2. Sok od krastavca i limuna

Foto: Dreamstime

Ispijanje vode s limunom ima mnoge pogodnosti, uključujući gubitak masnog tkiva. Studija objavljena u časopisu Journal of Ayurveda i Integrative Medicine pokazala je da su ljudi koji su četiri puta dnevno pili sok od limuna za vrijeme posta, izgubili na težini.

Kako bi vam piće od limuna bilo učinkovitije, kombinirajte limun s dva krastavaca, narančom i litrom vode. Možete dodati meda i mentu.

3. Sok od krastavca i korijandera

Ovo je još jedan sok pun antioksidansa koji će pomoći pri čišćenju otrova i loših masnoća iz tijela. Pomiješajte krastavac, korijander (dobra zamjena je i svježi peršin), limun i pola čaše vode u blenderu. U piće dodajte ribani đumbir i žličicu soka Aloe Vere. Ostavite piće da odsjedi nekoliko minuta prije nego što ga popijete.

4. Čaj od đumbira

Đumbir ima ljekovita svojstva, a studija objavljena u Annals of the New York Academy of Sciences je otkrila da djelotvorno djeluje i protiv pretilosti. Ispijanje čaja od đumbira prije spavanja također pomaže tijelu bolje apsorbirati hranjive tvari. Osim toga, pomaže u probavi hrane i ublažava želučane tegobe.

Ako želite napraviti čaj od đumbira ukusnijim, dodajte malo limuna i žlicu meda.

5. Sok od ananasa

Foto: 123RF

Ananas je bogat vlaknima, nema puno kalorija i prirodni je antioksidans pa se često preporučuje ljudima koji žele izgubiti na težini. Hrana i pića bogata vlaknima će ljude brzo zasititi, a neće utjecati na širinu struka.

Poput limuna, čaša hladnog, ukusnog i svježeg soka od ananasa uvijek je osvježavajuća. Pomiješajte ili iscijedite sok od ananasa s limunom. Ako želite, možete dodati i komadiće ananasa u piće. Ako je ananas dovoljno sladak, nema potrebe za medom.

6. Sok od bobičastog voća sa začinima

Jagode i ostalo bobičasto voće ima fitokemijska svojstva koja pomažu pri gubitku težine, imaju antikancerogena svojstva te čuvaju od bolesti srca, piše Power of Positivity. Također, bobičasto voće ima sastojke koji blokiraju hormone koji uzrokuju razne upale.

Iscijedite jedan limun ili limetu u čašu te dodajte par komadića ostrugane korice. Dodajte nasitno narezane jagode i začine poput mente i estragona. Sve prelijte vrućom vodom i ostavite neko vrijeme da se sastojci sjedine. Izvadite koricu iz mješavine te ju prelijte u bocu u koju još treba dodati hladnu vodu i led.

7. Zeleni čaj

Foto: Dreamstime

Kemijski sastav zelenog čaja je toliko složen da čak i stručnjaci konstantno raspravljaju o svim njegovim prednostima. U istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients znanstvenici iz Japana su došli do zaključka da ispijanje šalice zelenog čaja prije spavanja opušta tijelo i utječe na poboljšanje kvalitete sna.

Što je kvalitetniji san, to metabolizam bolje radi, što direktno utječe na stvaranje masnih naslaga u tijelu, to jest u ovom slučaju na bolju probavu unošene hrane te smanjenim pohranjivanjem masnoća.

8. Čaj od maslačka

Čaj od maslačka smanjuje nadutost, žgaravicu te blago djeluje na druge oblike želučanih problema. Kao prirodni diuretik, čaj od maslačka također pomaže kod izbacivanja vode iz organizma tako da će se ljudi nakon ispijanja čaja osjećati laganije i vitkije.

9. Jabučni ocat

Foto: Dreamstime

Bez obzira na to je li svježe napravljen ili kupljen u trgovini, jabučni ocat sadrži mnogo kvalitetnih i hranjivih sastojaka. Budući da ima antibiotsko i antibakterijsko svojstvo, ovo piće može pomoći kod želučanih tegoba, proljeva uzrokovanog bakterijama i crijevnim grčevima. Pomiješajte jednu do dvije žlice jabučnog octa u čaši vode. Ako želite, možete ga kombinirati s limunovim sokom i nekoliko kriški svježe jabuke.

10. Sok od grejpa i cimeta

Ljudi koji vole detoksificirajuću prehranu uglavnom jedu ili piju grejp jer hidratizira i pruža osjećaj sitosti. Osim toga, pun je hranjivim tvarima i pomaže u radu metabolizma. Sok od grejpa može biti svježe iscijeđen ili kupljen gotov. Natočite pola čaše soka.

U tavi za pirjanje pomiješajte čašu vode, malo šećera po ukusu i stavite štapić cimeta. Pustite da se ova smjesa pirja u tavi oko sedam minuta prije dodavanja grejpa i hladne vode. Prelijte sve u vrč i ukrasite piće s listićima mente.