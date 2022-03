Korisni savjeti: Kako spriječiti neželjene žute tonove u kosi

Za svjetlije, osunčane pramenove, često se koristi 'blajh' odnosno izbjeljivač kako bi se uklonila boja. Izbjeljivač ima sposobnost otvaranja kutikule kose i rastvaranja melanina ili prirodne boje kose. Ovo je zapravo, glavni 'krivac' za dosadne, neželjene narančaste tonove koji se pojavljuju u kosi već nakon nekoliko ispiranja.

No postoji i mnogo drugih čimbenika koji mogu pridonijeti neželjenim narančastim i žutim tonovima, kao što su kvaliteta vode, izlaganje suncu i proizvodi koji se koriste.

Brinete i crnke imaju pigmente crvene ili narančaste boje u kosi, a kada dođe do oksidacije, ti tonovi dođu do izražaja. Ako ste brineta i imali ste ili imate pramenove, sigurno znate o kakvoj mjedenoj nijansi pričamo, no postoji nekoliko načina kako ih izbjeći ili ublažiti, i to bez odlaska u frizerski salon.

Ljubičasti šampon

Ovaj šampon 'poništava' pretjerano tople, narančaste tonove i zadržava one hladnije, svjetlije nijanse plave. Pomaže neutralizirati svijetle pramenove.

Sjaj ili toner

Prije odlaska iz salona, posavjetujte se s frizerom i dogovorite tretman njege i sjaja nekoliko tjedana nakon bojanja ili pramenova. To će privremeno pomoći da se ne pojave neželjene nijanse. Pramenovi zahtijevaju i održavanje pa budite spremni redovito ići u salon kako bi boja ostala živopisna i svježa.

Filteri za vodu

Voda također igra veliku ulogu u životnom vijeku boje kose. Može joj naštetiti klorirana ili slana voda, kao i visoka razina minerala u običnoj vodi. Stručnjaci zato predlažu korištenje filtera za pročišćavanje kako bi se spriječilo nakupljanje minerala.

Šampon bez sulfata

Proizvodi koje koristite kod kuće još su jedna stvar koju treba uzeti u obzir. Oni koji sadrže puno kemikalija, posebno alkohola, mogu utjecati na boju kose. Stručnjaci preporučuju proizvode bez sulfata koji održavaju kosu hidratiziranom i neutraliziraju mjedene tonove.

Odaberite laganije pramenove

Kad se prvi put odlučite za pramenove, budite strpljivi jer, ako napravite veliki kontrast i u jednom koraku prijeđete iz brinete u plavušu, može se dogoditi neželjeni efekt. Postupno posvijetljeni pramenovi, i to u nekoliko navrata, bolje su rješenje.

Izbjegavajte UV zrake

I pretjerano izlaganje suncu može imati neželjene učinke na boju kose. Može isušiti kosu i uzrokovati njezino blijeđenje. Kad je izložena UV zrakama, sve se više ističu topli tonovi kose i narančasti tonovi dolaze u prvi plan, piše Byrdie.