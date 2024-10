Korisni savjeti za lakši prekid odnosa koji je ostao nedefiniran

U svijetu pojmova generacije Z često smo čuli za različite riječi koje opisuju partnerske odnose, poput benchinga, breadcrumbinga, cuffinga i slično. Jedan od termina koji zamjenjuje termin 'veza', o kojem se najčešće govori, je 'situacija'. To je neobavezni, nedefinirani odnos između dvije osobe, u kojem su dvoje ljudi fizički i emocionalno uključeni, ali svoj status ne označavaju kao vezu.

Takav dogovor dopušta ležerne interakcije, ali ne osigurava dubinu i stabilnost predanog odnosa. Stoga stvari ponekad mogu postati neizvjesne, jer postoji nedostatak povjerenja između dvije osobe, donosi News18.

Takav će dogovor nakon nekog vremena vjerojatno postati frustrirajući, ako jedan od partnera poželi više od veze. Ako ste u takvom 'aranžmanu' i to vam iscrpljuje mentalno zdravlje, treba znati kad je vrijeme za prekid i kako izbjeći neke toksične situacije.

Stvorite emocionalnu distancu

Važno je shvatiti da se radi o situaciji, a ne o posvećenom odnosu. Stoga je uspostavljanje i održavanje granica presudno za vaše emocionalno blagostanje kako biste prevladali eventualne probleme. Ako vam takav odnos zadaje poteškoće, vrijeme je da ponovno razmislite želite li ostati u njemu ili ne. Ograničite vrijeme koje provodite zajedno ili odgovarate na pozive i poruke i pokušajte se uključiti u neke produktivnije odnose.

Razgovarajte s prijateljima

Ako se loše provodite s partnerom i razmišljate o tome da trebate krenuti dalje, porazgovarajte s bliskim prijateljima. Možda nemaju sva rješenja, ali će vas u ovom trenutku sigurno podržati i pomoći vam barem u tome da odvratite pažnju od problema.

Ograničite društvene mreže

U današnjem svijetu ljudi lako mogu uhoditi partnera na Instagramu ili Facebooku kako bi saznali gdje se nalaze i što rade. Ako se doista želite izvući iz veze koja to nije, odnosno situacije, nemojte uhoditi partnera ili stalno provjeravati njegovo kretanje putem društvenih mreža. Smanjite broj svojih objava, kako biste spriječili drugu stranu da ih iskoristi za to da vas prati.

Radite na sebi i budućnosti

Raskidi bilo koje vrste su vrijeme kad se posvetimo introspekciji i razmišljanju o tome što želimo od života. Ako ste sigurni u svoju odluku, pokušajte se odmaknuti od razmišljanja o prošlosti. Umjesto toga, postavite si cilj i odredite korake koji vas vode prema njemu i ostanite usredotočeni. Ne dopuštajte si da se zadržavate samo na sjećanjima.

Prihvaćanje prekida

Najvažnija stvar za nastavak života je prihvaćanje prekida. Morate prihvatiti da više niste zajedno i morate se usredotočiti na vlastiti život i ambicije, umjesto da i dalje dijelite neke stvari s partnerom koje su vas inače ispunjavale. Ako idete na zajedničke izlete, ili se bavite zajedničkim hobijem, to ne ostavlja prostora za to da krenete dalje. Vjerujte da je prekid zapravo najbolje što vam se dogodilo i pokušajte krenuti naprijed.

Držite se svoje odluke

Povratak partneru u vezu kakvu ste imali do tada možda i nije najrazumnija stvar. Najbolja situacija u ovom slučaju bila bi ostati u prijateljskom i srdačnom odnosu, ali uz jasno određene granice. Možete ostati prijatelji i osloniti se jedno na drugo kad je to potrebno, no imajte na umu da zaslužujete biti u vezi koja vam pruža radost, poštovanje i koja je u skladu s vašim očekivanjima. Dakle, u redu je krenuti naprijed ne osvrćući se.