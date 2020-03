Prekid veze teže zaboli ženu, a muškarci se teže oporavljaju

Nakon raskida veze, žene proživljavaju veći osjećaj boli, no muškarci pate duže i teže se oporavljaju, pokazalo je novo istraživanje Sveučilišta Binghamton u New Yorku u suradnji s University Collegeom u Londonu.

Foto: Thinkstock

Istraživači su ispitali gotovo 6000 ljudi diljem svijeta, zatraživši od njih da ocijene razinu boli koju su proživjeli nakon prekida veze. Žene su prijavile višu razinu ne samo emocionalne, nego i fizičke boli, što doista treba shvatiti ozbiljno.

Naime, prethodne studije su već pokazale da se, kad osjetimo emocionalnu nelagodu i fizičku bol, aktiviraju ista područja mozga. To bi, među ostalim, značilo da sredstva protiv boli mogu pomoći i kod ublažavanja emocionalne boli zbog slomljenog srca.

Ta bol je toliko jaka i 'opipljiva' zato što ženama veza obično 'znači' više, kažu stručnjaci.

- Pojednostavljeno rečeno: žene su evoluirale tako da ulažu mnogo više u odnos nego muškarci. Već i kratki romantični susret za ženu može dovesti do trudnoće, mjeseci dojenja, nekoliko godina brige o djetetu dok ne stasa do samostalnosti, dok je muškarac možda već nekoliko minuta nakon spolnog odnosa 'napustio scenu', bez daljnjih bioloških ulaganja - kaže Craig Morris, znanstveni suradnik sa Sveučilišta Binghamton i glavni autor studije.

Dakle, to koga žena bira za partnera uključuje i određeni rizik za njenu budućnost, pa postaje vezana za osobu koju izabere i gubitak partnera doživljava kao gubitak potencijala za budućnost, pojašnjava on. No, zanimljivo je, pritom, da, iako prekid veze teže pogađa žene, muškarci koji su bili uključeni u studiju, pokazuju da su ga teže preboljeli.

Autori studije zapravo su utvrdili da se mnogi muškarci nikad ne oporave od prekida u potpunosti, iako jednostavno krenu dalje.

Foto: agf

- Muškarac gubitak osjeća duboko i tijekom duljeg razdoblja, jer se nakon njega ponovo mora početi natjecati, da bi 'zamijenio' ono što je izgubio. Ili, još gore, može doći do spoznaje da je gubitak koji je pretrpio nezamjenjiv - kaže Morris.

Upravo je taj dio obično je najteži za bilo koji spol, kada otkrijemo da je osoba koju smo izgubili zapravo nezamjenjiva, dodaje. Ukratko, zaliječiti se sigurno možete relativno brzo, pitanje je samo koliko će trajati do - izlječenja, prenosi Shape.

