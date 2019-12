Koristite kondom: HIV-om se može zaraziti i oralnim seksom

HIV nije smrtonosan kad se dijagnosticira i liječi na vrijeme, no ako se virus razvije u sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA), on to može postati.

Kako biste se zaštitili od HIV infekcije, uvijek koristite kondom. Kod oralnog seksa budite oprezni jer se kroz mikro ranice u ustima također može prenijeti HIV.

Šest tjelesnih tekućina koje mogu prenijeti HIV:

Krv Sperma Predejakulat Majčino mlijeko Rektalna sluz Vaginalna tekućina

