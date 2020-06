Korona kriza: H&M i Nike objavili dramatičan pad prihoda

Švedski lanac trgovina odjećom Hennes & Mauritz (H&M) izvijestio je u petak da je zbog pandemije koronavirusa drugo fiskalno tromjesečje zaključio s velikim neto gubitkom i upola nižim prihodima

<p>U tromjesečnom razdoblju zaključno sa svibnjem kompanija H&M; je poslovala s neto gubitkom od 4,99 milijardi švedskih kruna (534 milijuna dolara).</p><p>U istom prošlogodišnjem razdoblju H&M; je zabilježio neto dobit od 4,5 milijardi kruna.</p><p>- Više od oko 80 posto naših prodavaonica bilo je zatvoreno u drugom tromjesečju, a na tržištima na kojima su bile otvorene potražnja je znatno umanjena - objašnjava izvršna direktorica kompanije Helena Helmersson.</p><p>Iskazani u lokalnim valutama, prihodi su prepolovljeni, na 28,6 milijardi kruna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto treba prati novu robu nakon kupovine</strong></p><p>Na vodećim tržištima prodaja je znatno pala, a najviše u SAD-u, za 71 posto. Slijedi Njemačka sa 42-postotnim padom, te Kina gdje je prodaja smanjena 28 posto.</p><p>Svijetla točka bila je internetska prodaja koja je poskočila gotovo za trećinu, mjereno u lokalnim valutama. U grupi navode da je u promatranom razdoblju bilo otvoreno 48 internetskih trgovina, od ukupno 51.</p><p>- Jasno je da će nagle promjene u ponašanju kupaca uzrokovane pandemijom dodatno ubrzati digitalizaciju maloprodaje odjeće - konstatira Helmersson.</p><p>Pad prodaje nastavljen je i u lipnju, izvijestili su iz H&M-a;, dodajući da je do 24. lipnja prodaja mjerena lokalnim valutama pala za četvrtinu.</p><p>Navode da je još uvijek zatvoreno 350 njihovih trgovina.</p><p>Ukupno je H&M; na kraju svibnja imao 5058 prodajnih mjesta na 74 tržišta diljem svijeta, uključujući franšize.</p><h2>Ni u Nikeu nije bajno</h2><p>Svoje je brojke objavio i sportski gigant Nike. Naime, gubitak američke tvrtke u prvom kvartalu fiskalne 2020. godine iznosi 790 milijuna dolara, navodi se u izvještaju kompanije objavljenom na njezinoj web stranici.</p><p>Izvješće obuhvaća četvrto tromjesečje fiskalne godine 2020., koja je istekla 31. svibnja.</p><p>Prihod Nikea za to razdoblje iznosio je 6,3 milijarde dolara, što je 38 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.</p><p>Istodobno je volumen prodaje robe putem interneta porastao za 75 posto, a administrativni i drugi troškovi smanjeni su za 6 posto, dosegnuvši 3,2 milijarde dolara.</p><p>Unatoč tome, tvrtka nije mogla ostvariti neto dobit, iako se to očekivalo.</p><p>U svom izvješću Nike uzrok smanjenje financijskih pokazatelja opetovano pripisuje posljedicama pandemije koronavirusa.</p>