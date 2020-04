Korona ukrala intimnost: Neki 'sekstaju' dok drugi vježbaju

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Google otkrio pikanterije: Što o seksu ljudi najviše 'istražuju'

Pandemija ima veliki utjecaj na svih pet osjetila. Svi gledamo slike prepunih bolnica, tijela preminulih, pogrebe bez ljudi i novi zvuk grada u kojem izostaje žamor prometa, a sirene se još jače čuju kroz tišinu.

Za mnoge je socijalna distanca najteža odredba koju trebaju ispoštovati. Lakše je doći do svih proizvoda pa čak i toaletnog papira nego do fizičkog kontakta. Najvažnije je da smo živi, ali ima onih kojima izostanak druženja i fizičkog kontakta pada puno teže. Neznanje kada će se sve vratiti u normalu, kada ćemo moći uživati u zagrljaju ili dijeljenju kreveta s drugima, kod većine izaziva osjećaj tjeskobe.

Neki čak opisuju nedostatak dodira kao posebno osjetilno iskustvo, a neki čak tvrde da osjećaju fizičku bol.

- Mi smo sisavci i stvoreni smo za dodir - kaže Helen Fisher, viša istraživačica na američkom Kinsey Institutu te dodaje da je to neophodno i da ćemo se kad tad tome morati vratiti. Neki seksualnu apstinenciju rješavaju tjelovježbom dok su se drugi po prvi put okušali u sekstanju s partnerima. The Washington Post prenio je ispovijesti ljudi koji su otkrili kako se bore sa utjecajem socijalne distance na društveni i seksualni život.

Prije nego što je Kalifornija, SAD, stavljena u karantenu, Melissa Forde posjetila je prijateljicu u San Franciscu.

- Što god da se dogodi, tu sam, rekla sam joj. Dala sam joj mali poklon i zagrlila je. Dok sam se vozila prema doma preplavile su me emocije. Počela sam plakati zbog pomisli da se nećemo dugo vidjeti ili što je još gore, da se možda više nikada nećemo vidjeti - rekla je Melissa (37).

Bez zagrljaja i dodira najdražih, rekla je da je na rubu. Kako bi to regulirala, šeta s psom i upija sunce u dvorištu. Sunce na koži i joga pomažu joj u hvatanju u koštac s emocijama.

- Nedostaju mi i izlasci te spontano povezivanje s drugim, nepoznatim ljudima - tvrdi.

'Prvi put sam se okušala u sekstanju'

- Toliko mi fali fizički kontakt da bi platila 50 dolara za dvije minute zagrljaja - kaže Karina Montgomery (50) iz San Diega.

- Friško sam razvedena, ali samoizolacija s mačkom depresivna je. Fali mi zagrljaj, a to je nešto što se ne može nadomjestiti preko videopoziva. Moj mačak može se stisnuti uz mene, ali me ne može zagrliti i pitati me jesam li dobro - kaže.

- Otvorila sam račun na stranici za dejtanje i počela se dopisivati s muškarcima. Pričali smo o tome što bi mogli raditi da smo zajedno. Smišljali smo scenarije i maštali - priznaje.

Student jednog američkog sveučilišta viđao se sa starijom studenticom koja je trebala uskoro diplomirati i vratiti se kući. Htio je prekinuti, ali nije znao kako. Tada je došla odluka o karanteni, nastava je otkazana, a student (21) je tada uvjerio sada već svoju bivšu djevojku da nije stvar u njoj već u karanteni.

- Pored djevojke, viđao sam se s još jednom curom i seksao sam se barem tri puta tjedno. Sada sam zaglavljen u kući s roditeljima i seksualni život mi je na čekanju. Fali mi to, a samozadovoljavanje nije dovoljno - kaže.

Foto: Dreamstime

Lara Kadillak (32) iz Denvera u SAD-u kaže da je karantena neke parove navela na prekid, a neke, poput nje, na izgovor da s novim partnerima ne žure.

- Još se borim s tim da ne budem jedna od onih žena koja će svima udovoljiti - kaže te napominje da je prvi dejt prije karantene često dolazio s iščekivanjima da se odmah uskoči u krevet.

- Ja sam s dečkom kojeg sam upoznala na stranici za online dejtanje postala intimnija. Dijelimo svoje najveće strahove i polako otkrivamo sve jedan o drugome. Čak smo počeli i masturbirati zajedno nakon toga, ali zbog karantene se nećemo nalaziti. Kada se nađemo, želim da se zagrlimo jer smatram da zaslužujemo više prisnosti - kaže ona te dodaje da se istovremeno boji hoće li socijalno distanciranje navesti njezinog potencijalnog partnera da izgubi interes.

Adriana Yugovich (42) iz Los Angelesa nedavno je prekinula s dečkom, a nedostaje joj maženje.

- Napravila sam u svom dnevnom boravku 'gnijezdo za maženje'. Na kauču je nekoliko deka i šest jastuka koje zagrlim dok gledam filmove - kaže te dodaje da se tako lako bori s nedostatkom fizičke bliskosti.

Aubree Nichols je 2007. godine preživjela eksploziju u New Yorku i od tad pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Dodir i masaže na koje je navikla važni su za njezin oporavak.

- Pomaže mi da se osjećam smireno i sigurno. Bez toga imam osjećaj da me koža boli i kao da nisam u svom tijelu - kaže.

Ona smatra da je masaža za nju esencijalna terapija. Dogovorila se s prijateljicom da će otići kod nje s maskom kako bi je izmasirala.

Jedan student iz SAD-a seksualnu apstinenciju rješava na način da plaća od 60 do 100 dolara za sekstanje i eksplicitne fotografije na jednoj web stranici. Kaže da se osjeća poželjno i da mu to paše.

Nia Brown (24) iz Oaklanda u Kalifornije je u drugom problemu. Njezin partner zapeo je u izolaciji sa svojom drugom partnericom.

- Nisam ljubomorna - kaže te dodaje da više voli biti sama kod kuće te da joj je dva dana zajedničkog vremena sasvim dovoljno.

- Isprobali smo seks preko FaceTimea, ali mi je preumjetno - kaže.

