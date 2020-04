Što napraviti kad jedan partner voli oralni seks, a drugi baš ne

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: PAR JE POSTAO TROJAC: UPOZNALI ŽENU S KOJOM ŽELE BRAK I DIJETE

Iako postoji velik broj ljudi kojima je to gotovo omiljeni seksualni čin, otprilike jednak broj muškaraca i žena kaže da bi komotno mogli bez njega. I sve je to ok dok su ljudi sa sličnim sklonostima u vezi ili braku, no što ako nisu? Je li u redu da jedan partner bude stalno neostvarenih želja ili pak je li u redu da jedan partner radi ono što ne voli tek toliko da bi udovoljio?

Tim se pitanjima pozabavila Maya Melamed, autorica bloga o seksu za portal PS I love you te kaže kako situacija nije 'nerješiva' kako se čini.

Oralni seks - pristup sporog stila

Ako ste u vezi u kojoj oboje uživate u davanju i primanju oralnog seksa, onda ovaj članak nije za vas, kaže Maya. No, ako ste u vezi gdje ili vi ili vaš partner ne volite oralni seks, najvažnije što bi obje strane trebale znati jest činjenica kako on nije 'obavezan'.

Osobe koje svoje seksualno obrazovanja uglavnom oslanjaju na porniće, mogu imati dojam da je oralni seks standardno očekivanje kad god se seksaju. Realno, nije.

Orani seks može biti sjajan. Ali, čak i ako istinski uživate u njemu, ne znači da je on obavezan pri svakom intimnom druženju.

- Razmišljajte o tome kao da je torta. Volite tortu i super je desert nakon finog ručka, no nećete uz svaki ručak jesti tortu, već samo u nekim prilikama - ističe Melamed.

Koristi i analogiju na koju je naišla u svojim istraživanjima oralnog seksa u knjizi pod nazivom 'Čudo tamo dolje: Insajderski vodič za anatomiju, biologiju i stvarnost vagine'. U ovoj knjizi autorice Nina Brochman i Ellen Stokken Dahl pornografiju izjednačavaju s ekstremnim sportovima. Uživamo i uzbuđujemo se gledajući ljude koji izvode ekstremne sportove, ali to ne znači da svi i uvijek trebamo biti kaskaderi.

Ne mora biti za svakoga

Nema ničeg lošeg u tome što ste netko tko ne uživa u oralnom seksu - bilo da je riječ o 'primanju' ili 'davanju'.

Može biti teško ako i vi i vaš partner volite primanje, ali ne volite davati. Međutim, neke kombinacije mogu djelovati. Posebno kad uzmete u obzir činjenicu da oralni seks nije obaveza već nešto što dajete ili primate samo kada vam se sviđa.

Brojanje ubija intimu

Ovo se može primijeniti na većinu područja u partnerstvu, jer brojanje koliko puta netko nešto radi samo vodi u probleme i predbacivanje. To osobito vrijedi i za oralni seks, osobito jer je to statistički jedan od od najsigurnijih načina da žene dožive orgazam. Stoga, bi li onda razumno bilo očekivati da žene svaki put 'primaju' oralni seks? Ili ga svaki put moraju 'uzvraćati'?. Stvar je u tome da nitko ništa ne mora i sve se treba temeljiti na dobroj volji.

Pritisak rezultira kontraefektom

Jedan od glavnih razloga zašto ljudi koji ne vole oralni seks to kažu je činjenica da osjećaju velik pritisak da se 'spuste dolje'. U seksu je pritisak najgora moguća stvar, a dobro je prestati ispitivati i razgovarati o tome ako već patite zbog manjka oralnog seksa. Tada su veće šanse da će se on dogoditi nego kad stalno prigovarate.

Ne sramite se neiskustva, ako je ono uzrok izbjegavanja

Sasvim je u redu da ne znate što vam se sviđa kod oralnog seksa ili da ne znate kako ga nekome pružiti. U stvari, neka od najuzbudljivijih seksualnih iskustava su ona koja se temelje na otkrivanju i istraživanju. Budite iskreni prema partneru kad je riječ o vašem iskustvu.

I tjelesnim se mirisima da 'doskočiti'

Ako je argument za izbjegavanje oralnog seksa taj što nekome smetaju mirisi, dlake ili prirodne tjelesne tekućine, razgovarajte o tome jer se to doista može riješiti. Isprobajte oralni seks ispod tuša, sredite dlake depilacijom ili pak koristite neki od mirisnih lubrikanata.

Započnite polako

Naročito ako ste novi u oralnom seksu ili ako ste vi onaj koji ga pružate važno je da krenete polako. Teško je reagirati uzbuđenjem na direktnu i intenzivnu stimulaciju od prvog trenutka. Za početak probajte prvo jezikom oblizati vrh partnerovog penisa prije nego što ga cijelog uzmete u usta. Ili, ako ste muškarac, prvo se prstima nježno poigrajte s klitorisom, a tek onda prijeđite na lizanje i usisavanje.

69 je dobar u teoriji, a prevara u stvarnosti

Jedna od najhvaljenijih seks poza u kojoj se istovremeno partneri oralno zadovoljavaju u stvarnosti nije ni približno tako dobra. Teškoća tijela, nemogućnost disanja i namještanja, kao i teškoća koncentracije na vlastiti užitak prilikom pružanja istog rade samo gužvu u krevetu i nešto su što samo zvuči seksi za većinu ljudi, a ustvari je napor.

Strah da nećete partnera/icu dovesti do orgazma

Svi smo malo previše opsjednuti orgazmom. Oralni seks je način da pružite zadovoljstvo partneru ili partnerici ne brinući o tome jesu li postigli vrhunac. Dakle, usredotočite se na put, a ne na odredište. Oralni seks nije utrka u kojoj je važno što prije stići do cilja. Doživite to kao način da naučite nešto novo o svom partneru i o sebi. Orgazam je samo šlag na već ionako jako ukusnoj torti.

