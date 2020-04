Korona virus je utišao svijet, pa sad čujemo vibracije Zemlje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljudi su krivi za veći prijenos virusa sa životinja na čovjeka

Ljudi stvaraju buku. Na ulicama je mnogo automobila, iznad nas lete zrakoplovi, noge lupkaju po asfaltu. Sve to stvara sićušne vibracije tla, piše NationalGeographic.

Globalna mreža seizmologa takve vibracije bilježi unutar 24 sata svakog dana. No otkad su svjetski vođe građane zamolili da ostanu kod kuće, buka svakodnevice je naglo utihnula.

Iako je i u prošlosti bilo trenutaka kad je seizmička aktivnost bila smanjena, to je bilo kratkotrajno. No bolest COVID - 19 prouzročena novim korona virusom stvorila je dugotrajnu tišinu u svim regijama planeta. To su zabilježili seizmometri na svim kontinentima.

- Kao seizmolozi mi to primjećujemo - kazao je Thomas Lecocq, geolog na Royal Observatory u Belgiji.

Dodatni benefit te tišine jest činjenica da znanstvenici sad mogu istraživati fenomene koji su se do sad gubili u dnevnom ritmu i buci.

Cijeli globus u tišini

Lococq je isprva analizirao podatke mjernih stanica njegovom rodnog Brisela kako bi obitelji i prijateljima pokazao utjecaj ostanka kod kuće na seizmičku aktivnost. Podatke je objavio na Twitteru zajedno sa kolegama koji su primijetili sličnu situaciju diljem svijeta. Te su analize potaknule znanstvenike da globalno prate smanjenje buke u svim državama svijeta.

- Držimo se niskoooo - napisao je na Twitteru Lecocq ovog tjedna pokazujući kako redukcija buke u Briselu i dalje traje. Kaže da je riječ o fenomenu bez presedana.

- Mislim da se ovo prvi put dogodilo globalno. Iako su znanstvenici zabilježili definitivni pad u aktivnostima, teško je izvući zaključke o tome koliko socijalna distanca zaista ima utjecaja na seizmičke podatke - kazao je on.

Magnituda promjena ovisi o mnogo faktora, uključujući gustoću naseljenosti i industrijsku aktivnost. Čak i ako je seizmometar u samom gradu, to može utjecati na percepciju tišine. U Briselu je, primjerice, seizmička aktivnost od pojave korona virusa manja za 30 do 50 posto, slično kao tijekom božićnih blagdana. U Nepalu je u pojedinim gradovima pad aktivnosti i veći od 80 posto. Promatranje koje je pokrenula radoznalost može pomoći seizmolozima na više načina.

- Ako imate manje sporedne buke, to je kao da sjedite u tišoj prostoriji. A to znači da možemo čuti više zvukova - objasnila je seizmologinja Celeste Labedz na California Institute of Technology.

- Usto, tišina koju je omogućila samoizolacija i karantena omogućuje seizmolozima da zabilježe manje potrese koje su do sad možda propustili uočiti. Znanstvenici su dobili priliku otkriti prirodne zvukove našeg planeta - kazala je Labedz.

Tim znanstvenika u Kaliforniji istražuje redukciju buke promatranjem podataka zabilježenih na optičkoj mreži ispod Palo Alta.

- Za razliku od seizmometra, optička mreža bilježi buku na stotinama lokacija - ističe Nat Lindsey sa Sveučilišta Stanford.

Kaže kako su rani zaključci analize da optička mreža bilježi toliko precizno da znanstvenici sad mogu primijetiti pojedinačni automobil tijekom vožnje. Proučavanje takvih detalja pomoći će dužnosnicima u upravljanju ljudskim kretanjem u budućim krizama.

Lecocq je 1. travnja zamolio znanstvenike da prikupe sve seizmičke podatke. Za samo dva dana pridružilo mu se 26 volontera koji su oblikovali studiju. Ona se neće baviti učinkovitošću socijalnog distanciranja nego će drugim znanstvenicima olakšati analizu neviđene globalne tišine.

Za seizmologe to je dobrodošla distrakcija koja će ih odvojiti od nesigurnosti pandemije.

- Trenutačno svi imamo na umu nešto veliko, pa je dobro znati da se na našem području rada zbiva nešto u čemu možemo odmah sudjelovati. To nam daje pozitivan osjećaj da smo korisni - zaključuje Labedz.

Izvori slika: SOURCES: THOMAS LECOCQ, ROYAL OBSERVATORY OF BELGIUM; RAPHAEL DE PLAEN, NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO; SHIBA SUBEDI, UNIVERSITY OF LAUSANNE; JORDI DIAZ, SPANISH NATIONAL SCIENCE COUNCIL; CELESTE LABEDZ, CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY; FLAVIO CANNAVO, INGV OSSERVATORIO ETNEO (ITALY); ANDREA CANNATA, UNIVERSITY OF CATANIA (ITALY); AND KOEN VAN NOTEN, ROYAL OBSERVATORY OF BELGIUM

