Korov kojeg mnogi pokušavaju uništiti je - vrlo ljekovita biljka

Bokva, bokvica (ženska i muška), konjsko rebro, treputac, trputac, samo su neka od narodnih imena za samoniklu biljku izuzetnih ljekovitih svojstava iz porodice Plantaginaceae (terputnice), koja se u narodnoj medicini tradicionalno koristila za ublažavanje kašlja, tegobe probavnog sustava te kao sredstvo ublažavanja osjećaja pečenja u želucu te zacjeljivanje manjih rana na koži.

Ublažava reakciju na ubod pčele, rane od zmijskih ugriza i opeklina od sunca, pa do bronhitisa, artritisa, kaže fitoaromaterapeut dr. sc. Stribor Marković, magistar farmacije i medicinske biokemije.

Foto: Dreamstime

Biljka raste kao samonikli korov, nerijetko blizu vrlo naseljenih mjesta, pa čak i kroz pukotine u betonu u gradskim ulicama i nogostupima te po dvorištima u prigradskim naseljima. Inače se može pronaći na livadama i uz rubove šume.

- I danas se koristi u sirupima za ublažavanje katara u dišnom sustavu, kod upala sluznice u ustima i upala grla, te u sredstvima za ublažavanje reakcije na ubode insekata i zacjeljivanja manjih ozljeda kože sugovornik. Dodaje da se vrlo mladi listovi biljke i jedu, kratko prokuhani u mišanci drugih sličnih biljaka.'Klasići' biljke s ne do kraja zrelim sjemenkama mogu se kratko i pržiti na ulju i prava su delikatesa, kaže.

- Uskolisni trputac vrlo je koristan kod suhog kašlja i za tu namjenu volim preporučiti infuz listova ili sirup. Kod vrlo intenzivnog i dosadnog suhog kašlja preporučujem EPS ekstrakt trputca u kombinaciji s EPS ekstraktom ehinaceje, u jednakim omjerima. Za djecu se koristi klasična doza od 1mL/10kg, a za odrasle 5mL, koja se daje 4x dnevno kroz nekoliko dana. Ako se radi o iritativnom kašlju kod alergije, ili pomoći kod alergijskog rinitisa, gotovo isključivo preporučujem EPS ekstrakt, a ne sirup ili infuz, pogotovo u kombinaciji s ekstraktom lista crnog ribiza - ističe dr, Marković.

Dodaje kako je ta kombinacija u Francuskoj popularna u liječenju problema dišnih puteva i alergija podjednako kao što je kod nas popularno ulje crnog kima.

Foto: Dreamstime

- Može se koristiti i preventivno, prije pojave cvatnje biljaka na koju smo alergični te kao dodatna terapija uz antihistaminike, ako oni nisu dovoljno djelotvoni - kaže poznati fitoaromaterapeut.

Istraživanja ukazuju na to da čajevi, tinkture i mješavine s trputcem imaju protuupalno djelovanje, te da djeluju na zaustavljanje vanjskog i unutarnjeg krvarenja, pa se u narodnoj medicini nerijetko koristi i u čajevima protiv zatvora, upalnih bolesti crijeva ili kod čira na želucu. U zadnje vrijeme preporučuje se i osobama koje imaju dijagnozu celijakije, ili dulje vrijeme koriste antibiotike, jer pomaže oporavku sluznice crijeva. Također, djeluje i kao diuretik.

Objavljene su tri kliničke studije. U dvije studije otvorenog tipa (Kraft et al., Kraft et al.) ispitan je ekstrakt uskolisnog trputca na ukupno 593 pacijenata s akutnim bronhitisom i postinfekcijskim suhim kašljem i uz prosječnu dozu od 31,3 mL sirupa (100 mililitara sirupa sadrži 20 grama tekućeg ekstrakta uskolisnog trputca 1:1). Ukupno smanjenje simptoma bilo je 65 posto, dok je slična studija kod koje se ispitivalo djecu do 18 godina koja su dobivala 4,5 grama suhe biljke dnevno, pokazala djelotvornost u 58,3 posto slučajeva.

Foto: Dreamstime

Oblog koji ste namočili u čaju o listova trputca može se direktno primijeniti na manje rane ili ubode insekata, jer će umiriti upalu. Oblozi mogu biti korisni i kod upale mišića, odnosno bolova uslijed artritisa, a smatra se da čaj od biljke djeluje na sniženje razine lošeg kolesterola u krvi i razine šećera u krvi. Novija istraživanja ispituju moguće djelovanje na usporavanje rasta stanica raka.

Inače, za liječenje se najčešće koriste listovi, koji se beru dok biljka cvjeta i suše na hladnom i provjetrenom mjestu, dok se korijen može vaditi cijele godine. Svježe i dobro oprane listove koje ste prosušili i samljeli u blenderu možete dodati u med, pa koristiti preventivno za zdravu probavu, no vodite računa da uvijek koristite drvenu ili plastičnu žlicu.

