Korzet ulazi u sve modne sfere: Od crvenog tepiha do trapera

Korzet je specifična modna forma koja je stoljećima diktirala trendove i modne ideale, donoseći razne stilove i figure. Neko je vrijeme bio ravan, da bi se polako pretvarao u siluetu pješčanog sata, kakvu često susrećemo danas. Kroz dekade prošloga i ovog stoljeća predlagalo ga je niz modnih dizajnera, a ove sezone ističu ga kao jednog od vodećih trendova.

Nekada je bio napravljen od čipke, metala i svile, no danas imamo na raspolaganju razne elastične materijale, stoga je mnogo udobniji. Ističe liniju te se u novo vrijeme poigrava s raznim elementima i stilovima - nosimo ga čak i na klasične traperice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naravno da je traper jedan od onih tekstila koji je super i za korzet, među prvima je ovu foru osmislio Jean Paul Gaultier. Taj modni genijalac zaslužan je za brojne stilske ekshibicije, potpisuje hrabre kreacije i one koje ponekad djeluju neočekivano, kao da se radi o nemogućem spoju. Pa je uzeo traper i odlučio ga uvesti u svijet Visoke mode, i to upravo kao korzet.

Za sve one koje misle da korzet paše samo sitnim ženama, Lizzo će ih razuvjeriti. Naime, ova pjevačica nosila je taj modni element na crveni tepih te još jednom dokazala kako uživa u svim modnim trendovima te da se u njima odjeća odlično.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Neki dan je i Lady GaGa odjenula sličnu formu, no njezina je kreacija bila crna. Još jedan dobar primjer kako korzet dobro izgleda uklopljen u haljinu za gala večer. Udobnost joj garantira elastična forma, a fluidnu siluetu suknja koja se širi prema dolje.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Daleko smo stigli od ere kad su dame bile super utegnute, nekada korzet nije imao ništa od rastezljivih elemenata. Naime, u filmovima su to dobro predočili - dama koja pada u nesvijest uistinu to i čini, jer u ovom čudu ne može disati. No modu su kreirali visoki staleži, siromašni ih nisu nosili.

Moda se dešavala samo u visokom društvu, drugi nisu imali financijsku moć pratiti je. Zato se sada divimo portretima bogatih dama koje su vrlo elegantne - rekreiramo njihovu formu pješčanog sata.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Način vezivanja je specifičan, baš kao i element od naprijed. Ova forma grli tijelo te ga čini zavodljivim, a element traka smješten je na leđima ili naprijed.

No, onaj leđni je popularniji, pošto su naprijed detalji koji podižu grudi te sve skupa čine uskim. Popularan je i korzet od pamuka i trapera, ali i umjetne kože - taj je pak dio rokerskih trendova, cool cure nose ga na grunge čizme i široke hlače.

Foto: Christian Vierig

Postao je hit ulične mode i to ne samo kao element ispod, već i na kapute. Dizajneri novog doba su ga dekonstruirali te od njega napravili i - remen.

No, i dalje on ima karakterističnu ulogu, a to je naglašavanje struka, odnosno dinamike ženstvene siluete. Prednost dizajna novog doba je igra elementima te kreiranje neke neočekivane modne formule, spajanje nekada nespojivih elemenata.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Posebno popularan korzet je bio i ostao kao donje rublje. Ne samo za Valentinovo, modne kuće predlažu ga konstantno, donoseći razne romantične prijedloge za one koje žele notu zavodljivosti.

Crvena je super, a tu su i roza te pastelne plave, idealne za ljubiteljice blagih tonova.

Foto: Christian Vierig

Stilska raznolikost daje nam razne inspiracije za svaki dan - ako niste za stezanje i jači naglasak na struk, tu su mekane forme. Naime, moderno doba dalo je i korzetu šansu da se prikaže na niz načina, nosimo ga u raznim varijantama.

Jedno je sigurno, a to je da u svakom stilu korzet naglašava ženstvenu formu, koja se svako malo vraća u svijet trendova. Nakon super široke robe i pandemije, očit je povratak atraktivnom stilu koji ipak daje naglasak na dinamiku ženskog tijela.

Najčitaniji članci