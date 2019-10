Kosa vam ispada? Možete je potaknuti na brži rast i punoću

Gubitak kose kod žena pogađa u nekom životnom trenutku svaku drugu ženu, a njih oko 40 posto iskusiti će prve simptome prije 40. godine, navodi Health.com.

Stručnjaci kažu da su ti statistički brojevi vjerojatno preniska procjena jer se žene previše srame govoriti o tom problemu. Uobičajeni mit je da žene gube kosu iz istih razloga kao i muškarci.

Foto: Dreamstime

- No gubitak kose kod žena nema isti uzorak kao otpadanje kose u muškaraca. Obično je difuzno ili na temporalnom dijelu, a nasljeđuje se od ženskih predaka, pojašnjava Francesca J. Fusco, asistentica kliničke dermatologije u bolnici Mount Sinai u New Yorku. Muška ćelavost svakako se istraživala više nego ženska, no poznato je kako je barem jedan dio genetičkog uzroka i povezan je s androgenim hormonima, uglavnom dihidrotestosteronom (DHT). Drugim riječima, postoji više uzroka otpadanja kose osim gena, uključujući stres, prehranu i druge faktore vezane uz životni stil. Genetiku ne možemo kontrolirati, no možemo promijeniti kako živimo. Stručnjaci su ponudili sedam savjeta kojima će tanka kosa postati snažnija, a vi ćete potaknuti rast kose.

1. Manje stresa

- Znatan uzročnik gubitka kose je psihosocijalni stres. Riječ je o fenomenu tzv. telogenom effluviumu gdje stres šokira dlake toliko da prijeđu u fazu mirovanja, pa zato ispadnu sve odjedanput, kazao je dr. Joshua Zeichner iz bolnice Mount Sinai pojašnjavajući kako je riječ o istoj vrsti stresa zbog koje žene nakon trudnoće ili nakon teške operacije gube kosu.

- Kod takvih se pacijenata javlja ubrzano stanjivanje kose uz čelo, istaknuo je. Stanje ćete popraviti ako pronađete uspješne tehnike za relaksaciju, bez obzira je li riječ o meditaciji, jogi, teretani ili nekom drugom pristupu.

Foto: Dreamstime

2. Pazite na prehranu

- Proteini su nužni za zdravu kosu. Jedine meso, ribu, piletinu i grah jer su odličan izvor proteina. Važno je i željezo. Niske razine željeza vode do anemije koja također uzrokuje ispadanje kose. Dobre vijesti su što se uz kvalitetnu prehranu i suplemente ti problemi mogu riješiti, ističe dr. Fusco. Uzrok ispadanja mogu biti i nedostatak cinka i biotina, kao i magnezija.

Foto: Thinkstock

3. Uzmite dodatke prehrani

- Uzimanje prirodnih vitaminskih dodataka osmišljenih da ubrzaju rast kose može pomoći, pa čak i ako uzimate obične multivitaminske dodatke, kaže dr. Zeichner.

Foto: vadimguzhva

4. Koristite tretmane za rast kose

U SAD-u je jedini preparat kojeg je službeno odobrila Agencija za hranu i lijekove minoxidil.

- Topikalni minoxidil je zlatni standard među tretmanima. Pomaže produljiti aktivni stadij rasta kose te pomaže u zdravoj opskrbi folikula kisikom i nutrijentima, nastavlja dr. Zeichner.

5. Iskušajte esencijalna ulja

Kao prirodnu alternativa minoxidilu mnogi koriste esencijalna ulja. Studije su pokazale da su pacijenti s alopecijom utrljavajući svakodnevno ulja ružmarina, peperminta, timijana i lavande pomiješanih sa uljem jojobe ili sjemenki grožđa, uspjeli postići poboljšanje. U kontrolnoj skupini koristili su samo obična ulja. U grupi u kojoj su imali esencijalna ulja, 44 posto ispitanika primijetilo je rast kose. Ipak, prije primjene bilo kojeg preparata valja se savjetovati sa dermatologom.

Foto: Dreamstime

6. Budite nježni prema kosi

Kako biste sačuvali kosu, važno je prema njoj biti nježan. To znači da nije poželjno grubo češljanje, kao ni češljanje mokre ili oslabljene kose. Pokušajte izbjegavati čvrste repove, punđe i druge frizure koje su grube prema kosi. Nikad nemojte grubo sušiti kosu ručnikom jer to vodi do loma dlaka. Također, nije poželjno koristiti fen svakog dana jer feniranje iritira skalp.

Foto: Dreamstime

7. Riješite se prhuti

Razlog otpadanja kose može biti i prhut. - Ako se prhut nagomilava na skalpu, javlja se snažan osjećaj svrbeža što vodi do upalnih procesa, a time i do otpadanja kose. To često viđam jer žene ne koriste redovito šampone protiv prhuti ako im ih ja propišem jer su to medicinski šamponi, a ne oni u službi ljepote. Preporuka je rabiti šampone koji sadrže cink pirition koji hrani kosu, a uz blag miris omogućuje svakodnevno korištenje, kaže dr. Fusco.

Kako sakriti tanku kosu?

Ponekad će za rast kose biti potrebni mjeseci, a u nekim slučajevima nikad više neće narasti onakva kakva je bila. U međuvremenu, posjetite svog frizera. Dobra frizura uz nekoliko stilskih trikova može stvoriti dojam punoće kose, čak i ako je nema. - Dugački slojevi kombinirani s kratkim slojevima čine ogromnu razliku. Možete koristiti i druge preparate za volumen, savjetuje dr. Fusco.

Na tržištu postoje i maskare za kosu kojima možete prikriti izrast koji također smeta savršenom izgledu. Ako vam, unatoč svim ovim mjerama, kosa nastavila ispadati i nakon mjesec dana, svakako posjetite liječnika i provjerite koji je uzrok opadanja kose.

