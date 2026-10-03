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ČETKA JE VAŽNA!

Kosa vam je masna i beživotna? Evo u čemu može biti problem

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kosa vam je masna i beživotna? Evo u čemu može biti problem
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Foto: 123RF
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Redovito perete kosu i mijenjate jastučnicu - ali kada ste zadnji put oprali četku za kosu? Alat kojim svaki dan prolazimo kroz čistu kosu može sakupiti ogromnu količinu prljavštine...

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Vaša četka za kosu nije nužno opasna za zdravlje, no upotreba bez čišćenja mogla bi utjecati i na vašu kosu i na vlasište. Evo što trebate znati.

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Može vratiti pljavštinu na čistu kosu

Vaše vlasište prirodno proizvodi sebum, ali dio tog ulja može završiti na četki za kosu, zajedno sa znojem i mrtvim stanicama kože, spremnim za preraspodjelu na glavi sljedeći put kada je koristite. Kao da obučete prljavu odjeću nakon tuširanja. 

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nakupljanje proizvoda

Isto vrijedi i za vašu rutinu stiliziranja kose. Suhi šampon, lak za kosu, ulja i serumi mogu ostaviti ostatke na vašoj četki. Ako ste tjedan dana prskali suhi šampon na korijen kose i raščešljavali ga, dio će završiti na vašoj četki. Ako vam se svježe oprana kosa sumnjivo brzo masti, dio problema bi mogla biti vaša četka.

Oil hair treatment for woman. Concept hairdresser spa salon
Foto: PARILOV EGENIY

Može ostaviti kosu beživotnom i manje svježom

Sva nakupljena ulja i ostaci proizvoda mogu utjecati na izgled i osjećaj kose, posebno ako je tanka. I ne radi se samo o volumenu. Ako je vaša četka prekrivena sebumom i ostacima proizvoda, prenijet ćete ih na vlasište zbog čega će  kosa biti teža, a u nekim slučajevima i manje svježe mirisati.

Foto: 123RF

Može sadržavati bakterije i gljivice

Ovo je dio koji ne možete vidjeti i vjerojatno najbolji razlog za razmišljanje o higijeni četke za kosu. Naša koža i vlasište prirodno sadrže mikroorganizme, koji se tijekom upotrebe mogu prenijeti na četku. 

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Mjesto gdje držite četku je važno

Ovo također može igrati ulogu. Kupaonice su obično tople i vlažne, a to su uvjeti u kojima bakterije i kvasci mogu napredovati.

Može doprinijeti iritaciji vlasišta

Vaše vlasište je koža, stoga je logično da ono što mu opetovano nanosite zaslužuje određenu pozornost. Ako ne biste ni sanjali da prljavu četkicu za šminku stavite na lice, nema razloga da koristite neopranu četku za kosu.

Znoj može doprinijeti nakupljanju

Ako redovito četkate kosu nakon vježbanja, ona možda skuplja više nečistoća nego što mislite. Znoj, masnoća i mikroorganizmi s vlasišta mogu završiti na čekinjama zajedno s proizvodima za oblikovanje kose i drugim ostacima. Gljivice koje se prirodno nalaze na vlasištu povezane su s nastankom peruti i iritacija.

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Više čupanja i napetosti kose

Čišćenje dlaka iz četke je dobar početak, ali ne uklanja sve što prekriva čekinje. Morate ukloniti ulja, mrtvu kožu, znoj i ostatke proizvoda koji prekrivaju čekinje, uzrokujući nepotrebno zatezanje kose. To je posebno važno kod češljanja mokre kose jer se ona može rastegnuti za oko 30-50 posto i, ako je izložena prevelikom naprezanju, može puknuti. Čista četka neće zaštititi vašu kosu od lomljenja, ali uklanjanje nakupina trebalo bi pomoći da klizi kroz kosu kako je predviđeno.

Ne čistite dovoljno često

Najlakše rješenje je da uklonite zarobljene dlake nakon svake upotrebe i temeljito očistite četku jednom tjedno. Ne koristite četku ako vidite sivkasti premaz, dlačice, ostatke proizvoda ili nečistoće koje se skupljaju oko baze čekinja. Uklanjanje dlačica je važno, ali uklanja samo najočitiji dio.

Operite četku toplom vodom i malom količinom šampona, obraćajući posebnu pozornost na korijen čekinja gdje se nakupljaju ostaci. Možete koristiti šampon koji sadrži salicilnu kiselinu kako bi se lakše otopile masnoće i ostaci proizvoda za oblikovanje kose.

Foto: Dreamstime

Ne dijelite četku

Koristimo serume za vlasište, specijalizirane šampone i tretmane, no četka za kosu je nekako izvan tih rutina. S obzirom na to koliko često dolazi u kontakt s kosom i vlasištem, možda je vrijeme da joj posvetite istu pažnju kao i ostatku vaše rutine njege kose.

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