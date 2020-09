Gotovo 10 godina kasnije, Capital Gate postao je 'najudaljenija nagnuta zgrada na svijetu', stoji u Guinnessovim rekordima. Naginje se 18 stupnjeva prema zapadu, \u0161to je\u00a0otprilike pet puta vi\u0161e od kuta talijanskog nagnutog tornja u Pizi.

- Njegovih\u00a017 katova 'visi preko ruba, stvaraju\u0107i tisu\u0107e tona pritiska na jezgru zgrade -\u00a0\u00a0obja\u0161njava Al Mansoori. Tako izgleda kao da priroda\u00a0\u017eeli da se sru\u0161i.

- Zbog izgleda tornja \u010dini se kao da se \u017eeli sru\u0161iti, a opet - sve je zami\u0161ljeno tako da se na vrijeme zaustavi - poja\u0161njava.\u00a0

Po mnogim stvarima ovaj je toranj prvi na svijetu.\u00a0

Na primjer, gravitacijskom tlaku uzrokovanom nagibom od 18 stupnjeva suprotstavljena je prva 'prekomorna jezgra na svijetu', sastavljena od 15.000 kubi\u010dnih metara betona, oja\u010danog sa 10.000 tona \u010delika.\u00a0

Ova je jezgra namjerno izgra\u0111ena 'malo izvan sredi\u0161ta', ali ispravljena je kako se zgrada dizala, komprimiraju\u0107i beton i daju\u0107i mu \u010dvrsto\u0107u, te\u00a0pomi\u010du\u0107i ga u okomiti polo\u017eaj kako se dodavala te\u017eina svakog kata.

Kapitalna vrata tako\u0111er dr\u017ee uspravno 490 pilota koji su izbu\u0161eni na preko 30 metara dubine.

- Stvorili smo dva dijela pilota, jedan dublji od drugog. Zajedno stvaraju poja\u010danu podr\u0161ku koja zgradu dr\u017ei uspravnom -\u00a0\u00a0ka\u017ee Al Mansoori.

U zgradi je smje\u0161teno 15 katova ureda, \u010detiri restorana i barova i hotel Andaz Capital Gate. Hotel ima gotovo 200 soba, te luksuzni predsjedni\u010dki apartman na 33. katu, koji prelazi dramati\u010dan nagib od 18 stupnjeva.

- Zbog oblika zgrade svaka je soba u hotelu razli\u010dita -\u00a0\u00a0ka\u017ee zaposlenica Andaza Julia Gimadyeva.

Hotelski restoran s 18 stupnjeva nagiba ima pogled na Nacionalni izlo\u017ebeni centar Abu Dhabi (uglavnom korporativni prostor povezan sa zgradom). To je prostor u kojem se odr\u017eavaju brojne poslovne konferencije.\u00a0

Ispred zgrade se pru\u017ea zapanjuju\u0107i pogled na Perzijski zaljev i otoke Abu Dhabija.\u00a0Prirodni krajolik grada bio je inspiracija za arhitekturu Capital Gatea, posebno njegovih vjetrovitih dina i valova zaljeva, ka\u017ee Al Mansoori.

Hotelski restoran i bazen - obje\u0161eni na platformi na rubu zgrade prema izlo\u017ebenom centru - bili su jedan od najve\u0107ih izazova za in\u017eenjere koji su gradili zgradu.

- Rje\u0161enje je bila zakrivljena mre\u017easta 'ko\u017ea' koja 'prska' po zgradi, a kulminira\u00a0na platformi, ka\u017ee\u00a0\u00a0Al Mansoori, dodaju\u0107i da ta 'ko\u017ea' pru\u017ea\u00a0 hlad uredima na ni\u017eim katovima.

Gledaju\u0107i panoramski pogled na grad, Asad Haroon, jo\u0161 jedan zaposlenik hotela, primje\u0107uje da je 'Abu Dhabi potpuno druga\u010diji grad u odnosu na\u00a02011. godinu kada se doselio tu'. Poput 80 posto\u00a0stanovnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, Haroon je useljenik - podrijetlom je iz Pakistana, dok je njegova kolegica Gimadyeva Ruskinja.

- Ovo je bio gotovo prazan prostor. Jednom kad biste iza\u0161li iz izlo\u017ebenog centra, ni\u010dega nije bilo - prisje\u0107a se.\u00a0

Mnoge danas znamenite zgrade u Abu Dhabiju izgra\u0111ene su u isto vrijeme kao i Capital Gate, poput Etihad Towersa, zgrade Aldar i zabavnog parka Ferrari World. U novije vrijeme grad je privukao ljubitelje umjetnosti nakon \u0161to je 2017. izgra\u0111ena 'plutaju\u0107a\u00a0kupola'\u00a0u kojoj se nalazi Louvre Abu Dhabi.

Iako je povijesno Abu Dhabi u turisti\u010dkom smislu bio zasjenjen Dubaijem, danas se predstavlja kao\u00a0kulturno sredi\u0161te UAE.\u00a0

- Abu Dhabi nikada ne\u0107e postati Dubai jer to ne \u017eeli. Ako \u017eelite do\u0107i na nekoliko no\u0107i i poludjeti, onda je Dubai va\u0161e odredi\u0161te. Ali ako stvarno \u017eelite istra\u017eiti kulturu UAE, Abu Dhabi je pravo mjesto za to - ka\u017ee Haroon, a donosi CNN:\u00a0

'Kosi toranj' na Bliskom Istoku postao simbol kulturnog središta

Čudo arhitekture, Capital Gate u Abu Dhabiju, visok je preko 160 metara, ima 35 katova te 16.000 kvadrata uredskog prostora. Naginje se za 18 stupnjeva prema zapadu, pet stupnjeva više od tornja u Pisi

<p>Neboder sa staklenim zidovima, Capital Gate, blješti pod svjetlom sunca u Abu Dhabiju dok ljudi u predvečerje polako izlaze iz njega. Ljudi koji vise s vrha, dobro osigurani konopcima, započeli su s poliranjem njegovih 728 individualno izrađenih staklenih ploča, posebno prilagođenih neobičnom obliku ove zgrade. Tim od 12 članova, svaki mjesec dva puta 'obiđe' neboder čisteći te specifične staklene prozore.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Danci imaju spiralni toranj</p><p>Neboder s 35 katova nije bio građen kao najviši u okolici, već kao zgrada koja će prkositi pravilima arhitekture i po svojoj strukturi ucrtati Abu Dhabi na kartu svijeta gradova s posebnim građevinama koje vrijedi vidjeti, kaže Ahmed Al Mansoori, vodeći inženjer gradnje Capital Gatea i glavni inženjer u Abu Dhabi National Exhibitions Company.</p><p>Gotovo 10 godina kasnije, Capital Gate postao je 'najudaljenija nagnuta zgrada na svijetu', stoji u Guinnessovim rekordima. Naginje se 18 stupnjeva prema zapadu, što je otprilike pet puta više od kuta talijanskog nagnutog tornja u Pizi.</p><p>- Njegovih 17 katova 'visi preko ruba, stvarajući tisuće tona pritiska na jezgru zgrade - objašnjava Al Mansoori. Tako izgleda kao da priroda želi da se sruši.</p><p>- Zbog izgleda tornja čini se kao da se želi srušiti, a opet - sve je zamišljeno tako da se na vrijeme zaustavi - pojašnjava. </p><p>Po mnogim stvarima ovaj je toranj prvi na svijetu. </p><p>Na primjer, gravitacijskom tlaku uzrokovanom nagibom od 18 stupnjeva suprotstavljena je prva 'prekomorna jezgra na svijetu', sastavljena od 15.000 kubičnih metara betona, ojačanog sa 10.000 tona čelika. </p><p>Ova je jezgra namjerno izgrađena 'malo izvan središta', ali ispravljena je kako se zgrada dizala, komprimirajući beton i dajući mu čvrstoću, te pomičući ga u okomiti položaj kako se dodavala težina svakog kata.</p><p>Kapitalna vrata također drže uspravno 490 pilota koji su izbušeni na preko 30 metara dubine.</p><p>- Stvorili smo dva dijela pilota, jedan dublji od drugog. Zajedno stvaraju pojačanu podršku koja zgradu drži uspravnom - kaže Al Mansoori.</p><p>U zgradi je smješteno 15 katova ureda, četiri restorana i barova i hotel Andaz Capital Gate. Hotel ima gotovo 200 soba, te luksuzni predsjednički apartman na 33. katu, koji prelazi dramatičan nagib od 18 stupnjeva.</p><p>- Zbog oblika zgrade svaka je soba u hotelu različita - kaže zaposlenica Andaza Julia Gimadyeva.</p><p>Hotelski restoran s 18 stupnjeva nagiba ima pogled na Nacionalni izložbeni centar Abu Dhabi (uglavnom korporativni prostor povezan sa zgradom). To je prostor u kojem se održavaju brojne poslovne konferencije. </p><p>Ispred zgrade se pruža zapanjujući pogled na Perzijski zaljev i otoke Abu Dhabija. Prirodni krajolik grada bio je inspiracija za arhitekturu Capital Gatea, posebno njegovih vjetrovitih dina i valova zaljeva, kaže Al Mansoori.</p><p>Hotelski restoran i bazen - obješeni na platformi na rubu zgrade prema izložbenom centru - bili su jedan od najvećih izazova za inženjere koji su gradili zgradu.</p><p>- Rješenje je bila zakrivljena mrežasta 'koža' koja 'prska' po zgradi, a kulminira na platformi, kaže Al Mansoori, dodajući da ta 'koža' pruža hlad uredima na nižim katovima.</p><p>Gledajući panoramski pogled na grad, Asad Haroon, još jedan zaposlenik hotela, primjećuje da je 'Abu Dhabi potpuno drugačiji grad u odnosu na 2011. godinu kada se doselio tu'. Poput 80 posto stanovnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, Haroon je useljenik - podrijetlom je iz Pakistana, dok je njegova kolegica Gimadyeva Ruskinja.</p><p>- Ovo je bio gotovo prazan prostor. Jednom kad biste izašli iz izložbenog centra, ničega nije bilo - prisjeća se. </p><p>Mnoge danas znamenite zgrade u Abu Dhabiju izgrađene su u isto vrijeme kao i Capital Gate, poput Etihad Towersa, zgrade Aldar i zabavnog parka Ferrari World. U novije vrijeme grad je privukao ljubitelje umjetnosti nakon što je 2017. izgrađena 'plutajuća kupola' u kojoj se nalazi Louvre Abu Dhabi.</p><p>Iako je povijesno Abu Dhabi u turističkom smislu bio zasjenjen Dubaijem, danas se predstavlja kao kulturno središte UAE. </p><p>- Abu Dhabi nikada neće postati Dubai jer to ne želi. Ako želite doći na nekoliko noći i poludjeti, onda je Dubai vaše odredište. Ali ako stvarno želite istražiti kulturu UAE, Abu Dhabi je pravo mjesto za to - kaže Haroon, a donosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/capital-gate-abu-dhabi/index.html">CNN:</a> </p>