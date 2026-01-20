Podravkino pakiranje je bilo zaštićeno kod Ureda za patente u Beogradu, žig broj 14.741, Ž293-1599, pa nisu očekivali da će se pojaviti kopija koja bi mogla zbunjivati kupce
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Krađa identiteta: Mnogi su kupili krivu instant juhu u kocki
Čitanje članka: 2 min
Spor oko pijevca i koke vodio se 1967. godine na sudu u Skoplju, a Večernji list na današnji dan 1967. piše kako je kao neosnovana odbijena tužba Podravke iz Koprivnice zbog krađe vizualnog identiteta, odnosno iznimno sličnog pakovanja juha u kocki pod nazivom Arno, koje proizvodi skopski Vardar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku