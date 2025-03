'Kradljivac ovoga srebra neka je zauvijek proklet...', kaže kletva

"Ruka kradljivca koji dirne ovo srebro neka zauvijek prokleta bude...", ugravirano je na posudama iz antičkog doba koje su arheolozi Gradskog muzeja Vinkovci predstavili na današnji dan 2012. godine novinarima iz Hrvatske i svijeta kao senzacionalan arheološki nalaz. Iskopane su nekoliko dana prije toga pored zgrade Name u Vinkovcima, izvijestio je Željko Garmaz tad za 24sata.

Tu su poruku rimski majstori na zahtjev patricija gravirali u srebrno posuđe kao kletvu, u nadi da će ga tako sačuvati od krađe. Pretpostavlja se da je riječ o posuđu koje potječe iz 4. stoljeća. Odmah nakon nalaza poslano je u Zagreb na restauraciju, a arheolozi su se nadali da bi u tom procesu možda mogli pronaći i pečat vlasnika. No kako je proces pranja tako starih posuda iznimno spor i kompliciran, procjene zagrebačkih restauratora iz 2018. godine upućivale su na to da bi za taj posao moglo trebati najmanje deset godina. Dakle, ako postoji ugravirani znak vlasnika na posudama trebat će još vremena da se to otkrije.

Izumio olovku s gumicom - uzalud

Pisac Hymen Lipman 30. ožujka 1858. godine patentirao je olovku s gumicom na vrhu. Joseph Reckendorfer, poduzetnik, pretpostavio je da će olovka s gumicom biti potpuni hit i nagovorio je Lipmana da mu proda patent. Kupio ga je za tadašnjih 100.000 dolara, što bi danas bilo oko dva milijuna dolara.

No, na njegovu veliku žalost, Vrhovni sud je 1875. patent ukinuo, uz obrazloženje da je izum "u stvari kombinacija dvije već poznate stvari koja nema nikakvu novu uporabu". Gumica na olovci postala je potpuni hit tek nakon 60 godina. Oko 1920. godine sve olovke s gumicom bile su rasprodane.

Prvi upotrijebio anesteziju

Crawford Williamson Long, američki kirurg i farmaceut, proslavio se prvom uporabom inhaliranog sumpornog etera kao anestetika. Bilo je to tijekom operacije studenta Jamesa Venablea, koji je imao dva mala tumora koja je trebalo odstraniti. Operacija je izvedena 1842., no Long otkriće nije objavio sve do 1849. godine.

