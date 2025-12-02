Obavijesti

(PRE)LUDA IDEJA

Krafna s buncekom i čvarcima je hit Adventa: Biste li ju probali?

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/antonia.jagodic

TikTok i Instagram preplavljeni su videima i reakcijama na ovu deliciju, a oduševljeni posjetitelji Adventa tvrde da je riječ o jednom od najposebnijih adventskih zalogaja ove godine

Kućica Crofna smještena je na zagrebačkom Kvartiću, u sklopu Jinglingz kućica, i već nakon prvih dana Adventa postala je pravi hit među posjetiteljima.

Najviše pozornosti privlači njihova neobična, ali iznenađujuće ukusna kreacija - buncek sa zeljem i čvarcima poslužen u krafni. Porcija uključuje dvije krafne i stoji 10 eura, a kombinacija tradicionalnih slavonskih okusa i mekanog tijesta potpuno je osvojila društvene mreže.

Uz ovaj viralni hit, Crofna nudi i nekoliko slatkih favorita koji jednako privlače gurmane. Krafna kaiserschmarrn za 6 eura posebno je popularna među ljubiteljima austrijskih deserata, dok su dontule i germkrafna, također po 6 eura, idealne za sve koji žele klasičniji, ali bogat okus krafne.

Pogledajte video: 

@finimini.podravka Tko je idući natjecatelj? Tagaj ga u komentarima 🤩 🍜 #finimininoodles #natjecanje #ramenchallenge #petlja #foodchallenges ♬ original sound - Fini-Mini

