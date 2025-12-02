TikTok i Instagram preplavljeni su videima i reakcijama na ovu deliciju, a oduševljeni posjetitelji Adventa tvrde da je riječ o jednom od najposebnijih adventskih zalogaja ove godine
Krafna s buncekom i čvarcima je hit Adventa: Biste li ju probali?
Kućica Crofna smještena je na zagrebačkom Kvartiću, u sklopu Jinglingz kućica, i već nakon prvih dana Adventa postala je pravi hit među posjetiteljima.
Najviše pozornosti privlači njihova neobična, ali iznenađujuće ukusna kreacija - buncek sa zeljem i čvarcima poslužen u krafni. Porcija uključuje dvije krafne i stoji 10 eura, a kombinacija tradicionalnih slavonskih okusa i mekanog tijesta potpuno je osvojila društvene mreže.
Uz ovaj viralni hit, Crofna nudi i nekoliko slatkih favorita koji jednako privlače gurmane. Krafna kaiserschmarrn za 6 eura posebno je popularna među ljubiteljima austrijskih deserata, dok su dontule i germkrafna, također po 6 eura, idealne za sve koji žele klasičniji, ali bogat okus krafne.
