Krafna s buncekom i čvarcima je hit Adventa: Biste li ju probali?

Kućica Crofna smještena je na zagrebačkom Kvartiću, u sklopu Jinglingz kućica, i već nakon prvih dana Adventa postala je pravi hit među posjetiteljima.

Najviše pozornosti privlači njihova neobična, ali iznenađujuće ukusna kreacija - buncek sa zeljem i čvarcima poslužen u krafni. Porcija uključuje dvije krafne i stoji 10 eura, a kombinacija tradicionalnih slavonskih okusa i mekanog tijesta potpuno je osvojila društvene mreže.

Uz ovaj viralni hit, Crofna nudi i nekoliko slatkih favorita koji jednako privlače gurmane. Krafna kaiserschmarrn za 6 eura posebno je popularna među ljubiteljima austrijskih deserata, dok su dontule i germkrafna, također po 6 eura, idealne za sve koji žele klasičniji, ali bogat okus krafne.

