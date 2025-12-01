Fritulinka je najbolje od fritule i palačinke u jednom komadu i hit je ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu. Na istoimenom štandu, otkrili su nam par detalja o tome kako se priprema, a donosimo i detaljan recept
Zbog ove nove slastice, Dubai fritule su totalno pale u zaborav
Adventski novitet ove je godine fritulinka. Može se naći u jednoj od kućica koja se također zove Fritulinka i nalazi se na Trgu bana Jelačića.
