Kraj jeftinog šopinga iz Kine: Od 1. srpnja stižu nove carine, evo što se mijenja za hrvatske kupce

Era ultrajeftinih proizvoda naručenih jednim klikom s internetskih platformi poput Sheina i Temua približava se kraju. Od 1. srpnja 2026. godine na snagu stupaju nova carinska pravila na razini cijele Europske unije koja će izravno pogoditi novčanike milijuna potrošača, uključujući i brojne kupce u Hrvatskoj. Glavna promjena je ukidanje dugogodišnjeg oslobođenja od plaćanja carine za sve pošiljke vrijednosti do 150 eura koje dolaze iz trećih zemalja. Umjesto toga, uvodi se paušalna naknada koja će i najmanju narudžbu učiniti skupljom, a sve s ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije i zaštite europskog tržišta.

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Detalji nove uredbe: Što donosi paušalna carina?

Ključna promjena koja stupa na snagu jest ukidanje takozvanog "de minimis" pravila, koje je omogućavalo uvoz robe vrijednosti do 150 eura bez carinskih davanja. Prema odluci Vijeća EU-a, do uspostave središnjeg europskog Centra za carinske podatke, predviđenog za 2028. godinu, primjenjivat će se privremeno rješenje. Uvodi se paušalna carinska pristojba od tri eura, no važno je naglasiti kako se ona neće naplaćivati po paketu, već po svakoj tarifnoj kategoriji proizvoda unutar jedne pošiljke.

To u praksi znači da će kupac koji naruči, primjerice, tri iste majice platiti jedinstvenu carinsku pristojbu od tri eura, jer svi proizvodi spadaju pod istu carinsku tarifu. Međutim, ako u istom paketu stigne majica, maskica za mobitel i komad nakita, carina će se obračunati za svaku od te tri stavke zasebno, što ukupni trošak penje na devet eura, neovisno o njihovoj niskoj pojedinačnoj vrijednosti. Pravila o naplati PDV-a, koja su na snazi od 2021. godine, ostaju nepromijenjena, što znači da se PDV i dalje obračunava na sve komercijalne pošiljke bez obzira na vrijednost. Dodatna komplikacija za kupce jest i činjenica da se u slučaju povrata robe prodavaču uplaćeni iznos carine neće moći dobiti natrag.

Zaštita tržišta i alarmantni podaci o sigurnosti proizvoda

Ovaj potez Bruxellesa nije neočekivan. Europska unija već godinama upozorava na "lavinu jeftinih proizvoda" iz Kine koja prijeti "desetkovanjem" europskih trgovina i malih poduzetnika. Količina malih paketa koji ulaze na tržište EU-a od 2022. se udvostručuje na godišnjoj razini, a procjenjuje se da je samo u 2024. pristiglo 4,6 milijardi takvih pošiljaka, od čega je čak 91 posto bilo podrijetlom iz Kine. Podaci HAKOM-a pokazuju da je i u Hrvatskoj zabilježen rekordan broj paketa, s više od 19 milijuna u zadnjem tromjesečju 2025. godine.

Foto: Dado Ruvic

Osim nelojalne konkurencije, velik je problem i sigurnost proizvoda. Istraživanja na razini EU-a otkrila su šokantne podatke prema kojima čak 60 posto proizvoda kupljenih online izvan Unije nije u skladu s europskim propisima, čime se izravno ugrožava zdravlje potrošača. Najproblematičnije kategorije su kozmetika i igračke, gdje 65 posto proizvoda ne zadovoljava sigurnosne standarde, te dodaci prehrani, kod kojih je neusklađenost utvrđena kod 63 posto testiranih artikala. Na to upozorava i Hrvatska gospodarska komora (HGK), čije istraživanje pokazuje da čak 42,4 posto hrvatskih kupaca uopće ne provjerava sigurnosne upute ni CE oznake koje jamče sukladnost s europskim normama.

Hrvatski kupci pred odlukom: Hoće li se navike promijeniti?

Uvođenje novih nameta, čini se, drastično će promijeniti kupovne navike u Hrvatskoj. Prema istraživanju koje je proveo HGK, gotovo 80 posto ispitanika je u posljednja tri mjeseca kupovalo na internetskim stranicama izvan EU-a, najčešće sportsku opremu, odjeću i obuću. Suočeni s novim troškovima, više od polovice anketiranih, njih 52,8 posto, izjavilo je kako planira potpuno prestati naručivati robu iz trećih zemalja, dok će dio značajno smanjiti takvu kupnju.

Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK, istaknula je kako, unatoč tome što više od pola kupaca provjerava sjedište internetskog trgovca, i dalje postoji golem prostor za jačanje svijesti o odgovornijoj i sigurnijoj kupnji.

Neki od globalnih igrača već se prilagođavaju novim pravilima. Shein je, primjerice, otvorio veliko distribucijsko skladište u Poljskoj, što kupcima omogućuje narudžbu robe koja se već nalazi unutar carinskog područja EU-a i time izbjegavanje novih nameta. No, takva rješenja često dolaze s ograničenijom ponudom artikala.

Olakšan raskid ugovora kao druga strana medalje

Dok se uvode stroža pravila za uvoz, potrošači u Hrvatskoj dobivaju i neka nova prava. Izmjenama Zakona o zaštiti potrošača uvodi se obveza uspostave takozvanog "gumba za raskid", koji kupcima omogućuje da jednim klikom raskinu ugovor sklopljen na daljinu, na jednako jednostavan način na koji su ga i sklopili.