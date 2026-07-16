Krajem 70-ih mnogi su na Jadran putovali - autostopom

Od sredine 1960-ih do kraja 1970-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji, pa i u Hrvatskoj, bilo je moderno autostopirati. Malo je ljudi u to vrijeme imalo vlastiti automobil pa je podizanje prsta da se zaustavi automobil ili kamion koji nas može prevesti dio puta, ili ako smo sretnici na destinaciju do koje putujemo, bilo najjeftiniji način putovanja. Ponekad i najjednostavniji, jer do nekih manjih mjesta nisu ni postojale redovite autobusne linije.