Evo kako se popevalo i tancalo usred Zagreba iz 1979. godine

Dok danas u rubrici Retro objavljujemo crno-bijele snimke iz 1979. Josipa Bistrovića, na kojima plesači u narodnim nošnjama vode kolo nasred zagrebačke ulice, priča o folkloru u glavnom gradu opet je aktualna. Baš na dan kad izlaze te fotografije, u Zagrebu počinje 60. Međunarodna smotra folklora, jedan od najstarijih i najvažnijih festivala tradicijske kulture u nas. Muškarci u crnim prslucima i širokim bijelim rukavima drže se u koreografiji, dok žene u dugim tamnim suknjama i bijelim čipkastim maramama stoje u sredini kola, gledaju jedna drugu dok se okreću u plesu. Iza njih se stisla gomila znatiželjnika, mnogi skrštenih ruku, promatraju plesnu točku ispod velikih platnenih suncobrana, neki i s kamerama u rukama, a to pokazuje koliko je Smotra već tad bila medijski praćeni događaj. U pozadini prepoznajemo staru zagrebačku arhitekturu s ukrasnim fasadama, natpise poput Slavija Zagreb i Radionica, te tipičan gradski ambijent kraja sedamdesetih, publiku u prvom redu koja prati svaki pokret.