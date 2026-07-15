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Evo kako se popevalo i tancalo usred Zagreba iz 1979. godine

Piše 24sata,
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Evo kako se popevalo i tancalo usred Zagreba iz 1979. godine
Foto: JOSIP BISTROVIC/HISTORY JB
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Folkloraši će opet okupirati središte Zagreba od danas do 19. srpnja pa će se na više lokacija oriti glazba, cika i veselje

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Dok danas u rubrici Retro objavljujemo crno-bijele snimke iz 1979. Josipa Bistrovića, na kojima plesači u narodnim nošnjama vode kolo nasred zagrebačke ulice, priča o folkloru u glavnom gradu opet je aktualna. Baš na dan kad izlaze te fotografije, u Zagrebu počinje 60. Međunarodna smotra folklora, jedan od najstarijih i najvažnijih festivala tradicijske kulture u nas. Muškarci u crnim prslucima i širokim bijelim rukavima drže se u koreografiji, dok žene u dugim tamnim suknjama i bijelim čipkastim maramama stoje u sredini kola, gledaju jedna drugu dok se okreću u plesu. Iza njih se stisla gomila znatiželjnika, mnogi skrštenih ruku, promatraju plesnu točku ispod velikih platnenih suncobrana, neki i s kamerama u rukama, a to pokazuje koliko je Smotra već tad bila medijski praćeni događaj. U pozadini prepoznajemo staru zagrebačku arhitekturu s ukrasnim fasadama, natpise poput Slavija Zagreb i Radionica, te tipičan gradski ambijent kraja sedamdesetih, publiku u prvom redu koja prati svaki pokret.

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