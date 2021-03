Ako ste ljubitelj Netflixove serije 'Kruna', vjerojatno su vam već poznata neka kodna imena koja koristi britanska kraljevska obitelj.

U jednoj epizodi, kada se mislilo da je Charles mrtav, doznaje se i njegovo kodno ime - 'Operation Menai Bridge'. Most Menai naziv je visećeg mosta u Walesu, a kako je Charles princ od Walesa, to ima smisla.

Ovo su ostala kodna imena kraljevske obitelji:

Kraljica Elizabeta II.

Kraljica ima nekoliko različitih kodnih imena. Kada izlazi u javnost, policija i vojska su zaduženi za njezinu sigurnost, a kodno ime joj je Sharon. Kada komuniciraju porukama, zaštitari kraljicu nazivaju samo 'S'.

Kad je smrt u pitanju, kraljica ima vjerojatno najsnažnije kodno ime od svih - Operation London Bridge.

Njezin privatni tajnik bit će odgovoran za obavještavanje ljudi i pokretanje planiranog protokola, govoreći 'Londonski most je srušen'.

Princ Philip

Vojvoda od Edinburgha, princ Philip, ima 99 godina. Kad umre, kodno ime koje će se koristiti za njegov sprovod bit će 'Operation Forth Bridge'.

Bridge Forth je most u Edinburghu u Škotskoj - a kako je on vojvoda od Edinburgha, dobio je to kodno ime.

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea

Iako William i Kate nemaju pogrebna kodna imena, imaju pseudonim koji koriste kada idu na odmor ili na kraljevske turneje. Poznati su kao Daphne Clark i Danny Collins.

Oba imena imaju inicijale 'DC', što znači vojvoda / vojvotkinja od Cambridgea.

Princ Harry i Meghan Markle

Princ Harry i Meghan imali su kodna imena prije nego što su otišli iz kraljevske obitelji. Bili su poznati kao Davina Scott i David Stevens.

Princ Charles

Princ Charles ima tri različita kodna imena, Prvi, i vjerojatno najneočekivaniji, bio je 'Unicorn' (Jednorog) kojeg je koristio tijekom posjeta Sjedinjenim Državama 1971. godine.

Ako postane kralj, koristit će kodno ime 'Operation Golden Orb'. Ali, obitelj mora biti spremna i za najgori scenarij. Smrt princa Charlesa komunicirat će se kodnim imenom 'Operation Menai Bridge'.

Princeza Diana

Pokojna princeza Diana je surađivala s novinarom Andrewom Mortonom na knjizi o svom životu. Knjiga je bila toliko velika tajna da je čak dobila i svoje tajno ime: Noah, a osmislila ga je sama Diana, piše MSN.