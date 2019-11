Kraljica seksualne terapije: 'O seksualnosti se uči cijeli život'

Koliko je život snažan i nepredvidljiv najbolje dolazi do izražaja iz biografija ljudi za koje se čini da su u jednom odživjeli nekoliko života. Takva je rijetka osobnost i dr. Ruth Westheimer, psihologinja poznatija samo kao dr. Ruth, koja je, iako danas ima 91 godinu, i dalje aktivna u promicanju onoga čijim je “glasnogovornikom” postala prije tri desetljeća - seksualnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sitna i dinamitna: Visoka je samo 140 centimetara

Sitne građe, visoka je samo 140 centimetara, pričinja se kao da je satkana samo od velikog osmijeha koji joj, čini se, nikad ne silazi s lica, a postala je važnim osloncem milijunima ljudi koji su nazivali njezine radijske i televizijske emisije i napeto iščekivali njezin savjet. Jer dr. Ruth je naučila slušati i, kako je često isticala, upravo tako naučila najviše o životu. Ali kad pogledate njezin život, jasno je da je mnogo toga spoznala i metodom vlastite kože.

Već je samo rođenje, 4. lipnja 1928., i odrastanje u njemačkom gradiću Wiesenfeldu, nedaleko od Karlstadta na Majni, u samo praskozorje nacizma, bila prva ozbiljna životna kušnja koju je život postavio pred malu Karolu Ruth Sieger. Bila je jedinica u obitelji ortodoksnih Židova, oca Juliusa Siegela i majke Irme. I kad su jednog dana nacisti odveli oca u nepovrat, majka i baka nisu oklijevale ni trenutka da pošalju malu Ruth, u siječnju 1939., u neutralnu Švicarsku, gdje se postupno formiralo sirotište za židovsku siročad iz Njemačke.

Tako je relativno blizu kući živjela u napetom iščekivanju pisma u kojem će joj njezini javiti da se može vratiti. Umjesto očekivane dobre vijesti, dvije godine poslije pisma su prestala dolaziti što u ono doba nije bio dobar znak. Tek je nekoliko godina poslije doznala da su joj roditelji ubijeni u koncentracijskom logoru, najvjerojatnije u Auschwitzu.

Vjerojatno joj nakon toga nije bilo teško otići još dalje od kuće, na susjedni kontinent gdje se pomalo rađala izraelska država. Mlada i sasvim sigurno pomalo gnjevna nije mnogo razmišljala o posljedicama kad se pridružila paramilitantnoj organizaciji Haganah, koja se na prostoru britanskog palestinskog protektorata borila za nezavisnost Izraela. Kako je bila sitnije građe, procijenjeno je da je najbolje da je obuče za snajperista. O tome je poslije rekla:

"Da, bila sam snajperist u izraelskoj vojsci"

- Da, bila sam snajperist u izraelskoj vojsci. A znala sam i odlično bacati granate. Bilo je to neposredno nakon holokausta. Bila sam odličan strijelac, jednostavno bih nekako uvijek pogodila onu crvenu sredinu mete. I danas me još služe i oko i ruka. Vodila sam jednom unuka na sajam gdje se gađalo vodenim pištoljem klauna u usta za nagradu. Kući smo se vratili s 12 plišanih životinja i zlatnom ribicom - ispričala je.

Na njezin rođendan 1948. teško je ranjena u jednom oružanom sukobu i prošli su mjeseci prije nego je opet stala na noge. Tu je završilo vojno poglavlje njezina život i počelo obrazovno: odlazi u Pariz gdje na Sorbonni studira psihologiju. No prije odlaska iz Izraela imala je prvo seksualno iskustvo koje je poslije spominjala kao uputu mladima kako se to ne radi:

- Bilo mi je sedamnaest, dogodilo se to u plastu sijena i bez ikakve kontracepcije. Tada nisam razmišljala, a danas znam koliko je to bilo pogrešno - rekla je.

Iako se proslavila kao seksualni terapeut, Ruth je doktorirala na Columbiji radom iz pedagoških znanosti. Usavršavala se na mnogo sveučilišta i predavala na Lehman Collegeu, Brooklyn Collegu, na sveučilištima Adelphi i Columbia te na West Pointu, ali najveću su ulogu u njezinu sazrijevanju i stasanju u stručnjaka za veze, isticala je, imala njezina tri braka u kojima je dobila dvoje djece.

Nakon dva razvoda, rekla je “uslijedio je pravi brak”. Za Freda Westheimera, čije je prezime zadržala i proslavila, udala se 1961. i ostala s s njim u braku do njegove smrti 1997.

"Imam pismo slušatelja koji pita..."

Početkom djelovanja na seksualnom prosvjećivanju Amerikanaca, a onda i cijelog svijeta, smatra se trenutak kad je osamdesetih godina prošlog stoljeća počela voditi petnaestominutnu ponoćnu emisiju na njujorškom WYNY radiju - “Sexsually Speaking”. Nakon samo mjesec dana emisija je već trajala cijeli sat i više nije počinjala rečenicom: “Imam pismo slušatelja koji pita...” nego se emitira- la uživo.

Nakon nekoliko pojavljivanja u TV showu Davida Lettermana zvijezda je bila rođena te dobila i televizijske termine. Koliko je bila posebna pokazuje i to da svoj uspjeh pripisuje ponajprije svojoj konzervativnoj naravi i stalnom učenju. Jer, kaže, napredovala je slušajući tuđe probleme i tražeći odgovore na njih. Nikad joj nije bilo neugodno priznati da nešto ne zna jer bi se ubrzo potrudila naučiti o tome i ponuditi rješenje.

“Sve, seksualno obogaćivanje života, drukčiji položaji, sve se to može naučiti. Ali najprije mora postojati odnos između dvoje ljudi”, rekla je žena koja je svoje javno djelovanje opisala kao “seksualno opismenjivanje”.

Čini se da nije teško danas prikupiti više desetaka tisuća sljedbenika ako se uglavnom govori o seksu, ali ako je osoba koja govori žena koja je dobrano zakoračila u deveto desetljeće života, onda to postaje zanimljiv podatak. No kad se kaže da je riječ o dr. Ruth Westheimer prestajemo se čuditi što se osoba njezine dobi tako spretno služi suvremenim medijima da prikupi gotovo sto tisuća obožavatelja na Twitteru.

“Želim svaki put kad netko spomene seks vidjeti osmijeh na licu“

Od osamdesetih godina, kad je posredovanjem radijskog etera ušla u “spavaće sobe“ Amerikanaca, može se reći da je bila glavni nositelj seksualnog odgoja mnogim naraštajima koji su se kolebali između posvemašnjeg oslobođenja koje su donijele šezdesete i neokonzervativizma koji jača od devedesetih naovamo. A ono što ju je izdvajalo od drugih brojnih terapeuta koji su odabrali isto područje specijalizacije bila je njezina neposrednost i jednostavnost u pristupu i najsloženijim problemima, prožete humorom koji je i nelagodne teme činio “pitkima”.

“Želim svaki put kad netko spomene seks vidjeti osmijeh na licu“, izjavila više puta ta sitna žena golema duha koju je zbog jednostavnih i zabavnih izlaganja o seksu New York Times nazvao ikonom ‘80-ih. Zato su je mnogi voljeli uključiti u popularne emisije, u rasponu od dječjih emisija “Dinosaur Train” i “Between the Lions”, serije “Quantum Leap” preko gostovanja na albumu Toma Chaplina do toga da je bila zaštitno lice Honde Prelude i kozmetičke linije Herbal Essences.

Maurice Tunick radio je 1980. s Ruth njezinu prvu autorsku emisiju “Sexually Speaking” i hvali se kako ju je znao prije nego je postala svima poznata Dr. Ruth. “Bilo ju je tako lako slušati”, kaže Tunick i prisjeća se da nije pozivala goste u emisiju jer nije željela da se itko ispriječi između nje i slušatelja koji su uvijek očekivali mnogo od nje. Tako se stvarao gotovo intiman odnos povjerenja koji je nadjačao činjenicu da su ih milijuni slušali.

“Dobar seks treba vizualizirati"

Prisjetila se u jednom intervjuu situacije da ju je nazvao slušatelj koji je rekao da ima djevojku koju voli i da se žele vjenčati, ali da još ne žele djecu pa koriste kontracepciju. A onda je slušatelj dodao da njegova djevojka tijekom intimnih trenutaka voli nataknuti kolutove luka na njegov ud u erekciji i zabrinuto je pitao je li to u redu. Ruth se zamislila i rekla da jest. Poslije je pojasnila: “Dobar seks treba vizualizirati, a ja sam vizualizirala taj detalj i bila sam zadovoljna jer sam nešto naučila. Znate, sve ono što odrasle osobe rade na krevetu, na kuhinjskom podu, u dnevnoj sobi, sve je to nešto što treba stalno učiti”.

Jednako se zanimljivo osvrće na utjecaj medija općenito i pornoindustrije na pojedinca: “Svi oni krikovi i ona vrištanja u pornićima obično su pretjerivanje. Sve je to rezultat činjenice da seks sve prodaje. Zato smatram da su pornofilmovi na jednoj strani, a seksualno obrazovanje na suprotnoj. (...) Nemam ništa protiv pornofilmova do trenutka kad muškarac ne može postići erekciju ako ne gleda pornić. Život nije lak i ako će vas gledanje takvih filmova opustiti, to je prekrasno. Samo nemojte to raditi na poslu, jer biste mogli dobiti otkaz, i nemojte postati ovisni o pornu”.

U čemu je njezina tajna?

Kad se danas ljudi pitaju u čemu je njezina tajna, najtočnije je reći da je riječ o spletu različitih utjecaja: ima nešto u židovskoj vjeri kojoj je pripadala (“U židovskoj tradiciji seks služi jednako i rađanju djece i rekreaciji”); nešto u gubitku (“To što sam izgubila obitelj tako mlada, ostavilo je dubok trag”); nešto u životnim iskustvima (“Najviše sam naučila iz dva neuspješna braka”).

Njezina kći Miriam, zaposlena u institutu za pedagoške znanosti, kaže da je cjelokupno majčino djelovanje odraz njezina životnog stava: “Nikad ne znaš što ti donosi sutra, dakle, moraš svaki trenutak učiniti vrijednim.” “Onog trenutka kada će mi tema seksa postati dosadna, ja ću se prestati njome baviti”, izjavila je Dr. Ruth. Da se to neće dogoditi za njezina života, dokazuje svojim knjigama i predavanjima, tečajevima i seminarima koje redovito održava na sveučilištima Princeton i Yale gdje, kako kaže, i dalje uči od onih kojima predaje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: