Dobar seksualni život važan i za šefove - radnici su marljiviji

Dobar i aktivan seksualni život kod kuće poboljšava zadovoljstvo i angažiranost na poslu, otkrilo je novo istraživanje Državnog sveučilišta. U istraživanju je sudjelovalo 159 zaposlenih ljudi u braku, a dva su tjedna svakodnevno ispunjavali ankete o svojim seksualnim navikama.

Oni koji su se seksali sljedeći bi dan bili bolje raspoloženi, zbog čega je bilo vjerojatnije i da će brže i lakše odraditi svoje zadatke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Često se šalimo kako se nekome u ponašanju vidi da se seksao, no sad znamo da se to zaista može vidjeti i na to trebamo obratiti pozornost - rekao je za portal Health voditelj studije Keith Leavitt, izvanredni profesor na ekonomskom fakultetu u Oregonu.

Foto: Dreamstime

Studija je također otkrila da stres koji kući 'nosimo' s posla može negativno utjecati na seksualni život, a učinak stresa je bio jednak i kod muškaraca i kod žena. Leavitt kaže kako je potrebno još istraživanja o tome kako vrijeme u krevetu utječe na vrijeme za radnim stolom no vjeruje kako će rezultati ove studije utjecati na to da više cijenimo zdrav seksualni život.

Foto: Dreamstime

- Ovo je podsjetnik kako seks ima brojne društvene, emocionalne i fiziološke prednosti, te da ga je važno shvatiti kao jedan od prioriteta - rekao je Leavitt koji dodaje i da je ulaganje napora u održavanje zdravog seksualnog života zapravo pitanje ljudske održivosti, a kao rezultat se javlja i potencijalna prednost za karijeru.

Kaže i da će s vremenom poslodavci morati uzeti u obzir ove činjenice i početi radnicima pomagati da si stvore što bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: