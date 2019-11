'Znam tajnu vitkosti, počnite jesti poput Kineza i Japanaca'

Nutricionist George Hamlyn-Williams proučavao je prehrambene navike diljem svijeta i otkrio tajnu mršavljenja. Tvrdi da voće i povrće treba jesti sedam, a ribu tri puta na dan.

S obzirom na to da je stopa pretilosti u Velikoj Britaniji deset puta veća nego u zemljama poput Kine, nutricionist iz klinike The Hospital Group u Nottinghamu počeo je istraživati njihove prehrambene navike kako bi vidio što oni rade drukčije. Osim toga, analizirao je loše navike nekih zemalja. Jedan od najzdravijih jelovnika, prema Hamlyn-Williamsu, je u Kini. Iako jedu sedam porcija voća i povrća na dan, što je više od preporučene doze, nutricionist smatra kako to ne može biti loše za zdravlje.

- Uz tu dozu definitivno ćete imati energije za cijeli dan i osjećati se sito - kaže Britanac. Kao lošu naviku Kineza ističe dodavanje previše soli.

- S druge strane, u kineskoj kuhinji ima hrane poput sojina umaka. U njemu je nevjerojatno visok udio soli - rekao je i dodao kako zbog prevelike konzumacije soli može doći do visokog krvnog tlaka. To može izazvati i moždani, srčani udar i bolesti bubrega. Pohvalio je i Japance i smjernice njihovih nutricionista.

- Njima se preporučuje pojesti tri do pet porcija ribe dnevno. Taj trend se iz Japana proširio po ostatku svijeta, pa su ga tako prihvatili i u Keniji i Maleziji - tvrdi nutricionist George Hamlyn-Williams.

Što se tiče loših prehrambenih navika, istaknuo je Italiju. Njihova prehrana obiluje ugljikohidratima, a prosječni Talijan pojede dvije do tri porcije kruha dnevno.

- To je previše, s obzirom na to da se često radi o bijelom kruhu. Dobra zamjena je integralno brašno. Osim toga, Talijani tvrde da je zdravo pojesti jedan keks dnevno. Pokušavaju ograničiti konzumaciju slatkih poslastica, ali njihove smjernice su nejasne budući da su neki keksi prekriveni dodatnim šećerom ili čokoladom - govori. Dodaje kako je teško procijeniti za koje kekse se može reći da su zdravi, pa bi to moglo promicati prejedanje pogrešnim vrstama namirnica.

Što se tiče grčke prehrane, također je bio oprezan.

- Ulje može biti zdravo, ali zbog pripreme to može varirati. Mnogi ljudi ne slijede recept, pa pretjeruju s uljima, što je pogrešno - ističe nutricionist. U Keniji se preporučuje prekomjerno korištenje fermentiranog mlijeka.

- Fermentirano mlijeko može sniziti krvni tlak. No treba biti oprezan jer bi prekomjernom konzumacijom mogao postati prenizak za one koji pate od niskog krvnog tlaka - zaključuje.

Gastro mapa svijeta

Brazil - samo prirodno

U Brazilu jedu većinom neprerađenu hranu. To je dobra navika jer je prerađena hrana puna šećera i soli. Umjesto rafiniranih ugljikohidrata, kao što su oni iz bijeloga kruha, pojedite zdrave ugljikohidrate poput voća, povrća i krumpira.

Japan - više ribe za zdravo srce

Japancima se preporučuje da jedu tri do pet porcija ribe na dan. Ona je bogata omega-3 masnim kiselinama, koje su najbolja hrana za mozak. Nutricionist dodaje da oni koji je redovito jedu imaju manji rizik od srčanog i moždanog udara i razvoja bolesti srca.

Norveška - jedite više peradi

Iako crveno meso ne treba potpuno izbaciti iz prehrane, bolje je jesti perad, kao u Norveškoj. Tamo crveno meso jedu u malim porcijama dva do tri puta tjedno jer je dokazano da povećava rizik za rak debelog crijeva. Isto tako, povećava rizik od dijabetesa tipa 2.

Kina - voće i povrće

Kinezi jedu sedam porcija voća i povrća na dan. Iako to može zvučati puno, ta doza drži ljude sitima cijeli dan. Voće i povrće su puni vitamina, minerala i folne kiseline, koja smanjuje razinu homocisteina u krvi, koji izazivaju koronarnu bolest srca.

Grčka - premasna hrana

Grci preporučuju masnu hranu jednom do dva puta tjedno. Iako je ulje sastavni dio mediteranske prehrane, priprema u ulju može biti opasna. Nutricionist tvrdi kako se mnogi ne pridržavaju pravila o pripremi, pa u recepte stavljaju previše ulja.

Italija - previše ugljikohidrata

Talijanima se preporučuju dvije do tri porcije kruha na dan. To je previše, osobito ako se radi o bijelom kruhu. Kao alternativu uzmite integralno brašno. U Italiji se smatra da je zdravo pojesti keks na dan, a nutricionist tvrdi da je to previše.

